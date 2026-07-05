АҚШ байроғини кўтариб учаётган парашютчи одамлар устига қулади

·0·Дунё
АҚШ байроғини кўтариб учаётган парашютчи одамлар устига қулади

АҚШ Мустақиллигининг 250 йиллигига бағишланган тантанали тадбирлардан бирида кутилмаган ҳодиса юз берди. Байрам дастури доирасида осмонда АҚШ байроғини ҳилпиратиб парвоз қилаётган парашютчи қўниш чоғида бошқарувни йўқотиб, томошабинлар тўпланган ҳудудга қулаб тушди.

Воқеа гувоҳлари томонидан тасвирга олинган видеолар ижтимоий тармоқларда тез тарқалди. Лавҳаларда парашютчининг ерга яқинлашаётган пайтда йўналишни назорат қила олмагани ва натижада одамлар турган жойга тушгани акс этган.

Ҳодисадан сўнг тадбир ташкилотчилари парашютчига зудлик билан ёрдам кўрсатилганини маълум қилди. Уларнинг билдиришича, парашютчининг аҳволи яхши ва ҳодиса оқибатида жиддий жароҳат олмаган.

Мазкур воқеа байрам иштирокчилари орасида қисқа муддат саросима уйғотган бўлса-да, тадбир белгиланган дастур асосида давом эттирилган.

Parashyutchi AQSH bayrog'ini ko'targan holda olomon ustiga qo'nmoqda.
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нега Можтаба Хоманаий отасининг дафн маросимига келмади?Нега Можтаба Хоманаий отасининг дафн маросимига келмади?Бугун, 10:39Қумлар остида яширинган Византия шаҳри Мисрда топилдиҚумлар остида яширинган Византия шаҳри Мисрда топилдиБугун, 00:49АҚШда рекорд жазирама: юзлаб одамлар жабрланди, FIFA хавотирдаАҚШда рекорд жазирама: юзлаб одамлар жабрланди, FIFA хавотирдаКеча, 19:37Ерни кучли магнит бўрони қамраб олди: олимлар огоҳлантирмоқдаЕрни кучли магнит бўрони қамраб олди: олимлар огоҳлантирмоқдаКеча, 19:04Туркиялик сузувчи дунёнинг энг хавфли бўғозини забт этдиТуркиялик сузувчи дунёнинг энг хавфли бўғозини забт этдиКеча, 16:27Мексикада журналист ўғирланди: жасади ёқиб юборилган ҳолда аниқландиМексикада журналист ўғирланди: жасади ёқиб юборилган ҳолда аниқландиКеча, 15:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди