«Ал-Қодисия» «Манчестер Сити» юлдузини сотиб олмоқда: маоши “даҳшат”ли

·14·Спорт
«Ал-Қодисия» «Манчестер Сити» юлдузини сотиб олмоқда: маоши “даҳшат”ли
Қисқача

«Ал-Қодисия» «Манчестер Сити» ва Нидерландия терма жамоаси яримҳимоячиси Тижани Рейндерсни трансфер қилиш бўйича келишувга эришди. 28 ёшли футболчига йилига 20 миллион евро маош кўзда тутилган 5 йиллик шартнома таклиф қилинган, трансфер қиймати эса тахминан 60 миллион еврони ташкил этади. Тижани Рейндерс яқин соатлар ичида янги клуби учун тиббий кўрикдан ўтиши белгиланган.

Саудия Арабистони Про-лигаси вакили «Ал-Қодисия» навбатдаги йирик трансферни амалга ошириш арафасида турибди. Саудия клуби Англиянинг «Манчестер Сити» жамоаси ҳамда Нидерландия миллий терма жамоаси яримҳимоячиси Тижани Рейндерсни ўз сафига қўшиб олиш бўйича келишувга эришди.

Нидерландиянинг нуфузли De Telegraaf нашри берган хабарга кўра, араб клуби 28 ёшли хавбекка йилига 20 миллион евро маош кўзда тутилган 5 йиллик фантастик шартнома таклиф қилди.

Тиббий кўрик ва 60 миллион евролик трансфер

Манба маълумотларига қараганда, Тижани Рейндерс яқин соатлар ичида янги клуби учун расмий тиббий кўрикдан ўтиши белгиланган.

Аввалроқ халқаро оммавий ахборот воситалари «Ал-Қодисия» ушбу трансфер учун «Манчестер Сити» ҳисоб рақамига тахминан 60 миллион евро тўлаб беришга тўлиқ рози бўлганини хабар қилган эди.

Рейндерснинг Манчестердаги фаолияти ва нархи

Гарчи нидерландиялик яримҳимоячининг «шаҳарликлар» билан амалдаги шартномаси 2030 йил ёзига қадар имзоланган бўлса-да, келиб тушган мислсиз молиявий таклиф ва янги лойиҳа трансфернинг амалга ошишига сабаб бўлмоқда.

Рейндерс ўтган мавсум давомида Хосеп Гвардиола бошчилигидаги жамоада муҳим ўйин кўрсатди:

  • Ўйинлар: Барча турнирларда 47 та беллашув;

  • Голлар: 7 та;

  • Ассистлар: 8 та голли узатма.

Маълумот учун, нуфузли Transfermarkt портали футболчининг айни пайтдаги бозор қийматини 50 миллион евро деб баҳоламоқда.

Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Арсенал» аншлаги: Лондонликлар «Сити»дан реванш олишга шайланмоқда!«Арсенал» аншлаги: Лондонликлар «Сити»дан реванш олишга шайланмоқда!Бугун, 09:45Камёб ҳодиса: Эрлинг Холанд бирданига 4 та Гиннесс рекордини ўрнатди!Камёб ҳодиса: Эрлинг Холанд бирданига 4 та Гиннесс рекордини ўрнатди!Бугун, 09:35РБ Лейпциг Страсбурдан икки футболчини ўз сафига қўшиб олмоқдаРБ Лейпциг Страсбурдан икки футболчини ўз сафига қўшиб олмоқдаБугун, 09:18Родри Манчестер Ситидан кетишга урунмоқда ва Барселона сафига қўшилишни истамоқдаРодри Манчестер Ситидан кетишга урунмоқда ва Барселона сафига қўшилишни истамоқдаБугун, 09:17Ислом Исмоилов «Андижон» устидан қозонилган йирик ғалаба ҳақида гапирдиИслом Исмоилов «Андижон» устидан қозонилган йирик ғалаба ҳақида гапирдиБугун, 09:15Аламли мағлубият: Миржалол Қосимов Бухородаги ўйиндан сўнг нималар деди?Аламли мағлубият: Миржалол Қосимов Бухородаги ўйиндан сўнг нималар деди?Бугун, 09:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди