«Ал-Қодисия» «Манчестер Сити» юлдузини сотиб олмоқда: маоши “даҳшат”ли
«Ал-Қодисия» «Манчестер Сити» ва Нидерландия терма жамоаси яримҳимоячиси Тижани Рейндерсни трансфер қилиш бўйича келишувга эришди. 28 ёшли футболчига йилига 20 миллион евро маош кўзда тутилган 5 йиллик шартнома таклиф қилинган, трансфер қиймати эса тахминан 60 миллион еврони ташкил этади. Тижани Рейндерс яқин соатлар ичида янги клуби учун тиббий кўрикдан ўтиши белгиланган.
Саудия Арабистони Про-лигаси вакили «Ал-Қодисия» навбатдаги йирик трансферни амалга ошириш арафасида турибди. Саудия клуби Англиянинг «Манчестер Сити» жамоаси ҳамда Нидерландия миллий терма жамоаси яримҳимоячиси Тижани Рейндерсни ўз сафига қўшиб олиш бўйича келишувга эришди.
Нидерландиянинг нуфузли De Telegraaf нашри берган хабарга кўра, араб клуби 28 ёшли хавбекка йилига 20 миллион евро маош кўзда тутилган 5 йиллик фантастик шартнома таклиф қилди.
Тиббий кўрик ва 60 миллион евролик трансфер
Манба маълумотларига қараганда, Тижани Рейндерс яқин соатлар ичида янги клуби учун расмий тиббий кўрикдан ўтиши белгиланган.
Аввалроқ халқаро оммавий ахборот воситалари «Ал-Қодисия» ушбу трансфер учун «Манчестер Сити» ҳисоб рақамига тахминан 60 миллион евро тўлаб беришга тўлиқ рози бўлганини хабар қилган эди.
Рейндерснинг Манчестердаги фаолияти ва нархи
Гарчи нидерландиялик яримҳимоячининг «шаҳарликлар» билан амалдаги шартномаси 2030 йил ёзига қадар имзоланган бўлса-да, келиб тушган мислсиз молиявий таклиф ва янги лойиҳа трансфернинг амалга ошишига сабаб бўлмоқда.
Рейндерс ўтган мавсум давомида Хосеп Гвардиола бошчилигидаги жамоада муҳим ўйин кўрсатди:
Ўйинлар: Барча турнирларда 47 та беллашув;
Голлар: 7 та;
Ассистлар: 8 та голли узатма.
Маълумот учун, нуфузли Transfermarkt портали футболчининг айни пайтдаги бозор қийматини 50 миллион евро деб баҳоламоқда.
Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.
…