Ислом Исмоилов «Андижон» устидан қозонилган йирик ғалаба ҳақида гапирди

·1·Спорт
Ислом Исмоилов «Андижон» устидан қозонилган йирик ғалаба ҳақида гапирди

Ўзбекистон Суперлигаси 17-тури доирасида кечган шиддатли водий дербисида Фарғонанинг «Нефтчи» клуби меҳмонда «Андижон»ни 3:0 ҳисобида мағлубиятга учратди.

Учрашувдан сўнг ўтказилган матбуот анжуманида фарғоналиклар бош мураббийи Ислом Исмоилов ўйин тафсилотлари, рақибнинг қизил карточкаси, жамоадаги оғир жароҳатлар ва 18 ёшли иқтидор соҳиби ҳақида атрофлича фикр билдирди.

«Иккинчи таймда рақибни хато қилишга мажбур этдик»

Ислом Исмоилов дастлаб учрашувдаги тактик режа ва стадиондаги муҳитга тўхталиб ўтди:

«Биринчи навбатда ажойиб ғалаба билан мухлисларимизни табриклайман. Стадионда худди ўз уйимизда ўйнагандек бўлдик. Водий дербиси ҳар доим оғир ўтади. Афсонавий мураббий Лобановскийнинг ажойиб гапи бор: натижа қолади, ўйин унутилади.

Биринчи бўлимда «Андижон»га майдонда бироз ташаббус бердик, бу олдиндан ишлаб чиқилган режамиз эди. Иккинчи бўлимда эса темпни кўтариб, ўз ўйинимизни кўрсата бошладик ва рақибни хатолар қилишга мажбур этдик. Рақибимиз «Андижон» ҳам жуда яхши шаклланган жамоа, уларнинг келажаги порлоқ».

«Қонун-қоида бўйича бу 100 фоиз қизил карточка эди»

Мезбонлар футболчиси Усмонали Исмоналиевнинг 51-дақиқада майдондан четлатилиши ўйин тақдирини ҳал қилдими, деган саволга мураббий шундай жавоб берди:

«Бу футбол, 11 кишига қарши ўйнаганимизда ҳам барибир ўз голимизни ура олардик. Боиси, иккинчи таймни жуда ҳужумкор бошлаган эдик. Ўша фол ишлатилган вазиятга яқин тургандим. Рақиб атайин қўпол ўйнамаган бўлиши мумкин, лекин қоида ҳамма учун бир хил. Қонун бўйича бу 100 фоизлик қизил карточка эди».

Лазаретдаги йўқотишлар ва «янги Абдуқодир Ҳусанов»

Фарғоналиклар устози жамоада етакчи футболчиларнинг жароҳат олиши сабабли таркиб борасида катта муаммоларга дуч келаётганини яширмади:

«Жароҳатлар кўпайиб кетди. Йован Жокич, Аброр Исмоилов, Анвар Ғофуров сафдан чиққан эди, бугун Ратиньо ҳам жароҳат олди. Икром Алибоев эса тўртинчи сариқ карточкасини олиб, «Бухоро»га қарши ўйинни ўтказиб юборадиган бўлди.

Шунга қарамай, 18 ёшли ҳимоячимиз Нурмуҳаммад Абдуғаниевнинг ишончли ўйини қувонарли. Мураббий сифатида таваккал қиляпмиз, аммо у берилган ишончни тўлиқ оқламоқда. Агар ишлашдан тўхтамаса, у ҳам Абдуқодир Ҳусанов даражасидаги юқори савиядаги ҳимоячи бўлиб етишади».

ОФК Элит Чемпионлар лигаси олдидаги хавотирлар

Журналистларнинг Элит Чемпионлар лигаси олдидан бундай йўқотишлар билан жамоа қандай иштирок этиши ҳақидаги хавотирли саволига Исмоилов қуйидагича муносабат билдирди:

«Бу бўйича мураббийлар штаби билан яна маслаҳатлашамиз. Ҳозир бир нарса дейиш қийин. Ёзги танаффусдан сўнг ҳар бир ўйин ўта оғир кечмоқда. Қаердадир очко, қаердадир асосий футболчиларимизни йўқотяпмиз. Умид қиламанки, ОФК Элит мусобақасигача барча ўйинчиларимиз тўлиқ соғайиб, сафга қайтишади».

Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аламли мағлубият: Миржалол Қосимов Бухородаги ўйиндан сўнг нималар деди?Аламли мағлубият: Миржалол Қосимов Бухородаги ўйиндан сўнг нималар деди?Бугун, 09:07«Сизлар майда одамларсиз»: Мераб ва Умар ўртасидаги адоват янги босқичга чиқди«Сизлар майда одамларсиз»: Мераб ва Умар ўртасидаги адоват янги босқичга чиқдиБугун, 08:16Хави Эрнандес Нидерландия терма жамоасида қандай лойиҳа тузмоқда?Хави Эрнандес Нидерландия терма жамоасида қандай лойиҳа тузмоқда?Бугун, 08:04«Барселона» ўз тўпурарини сотди: ПСЖ Ферран Торрес трансферини ҳал қилди«Барселона» ўз тўпурарини сотди: ПСЖ Ферран Торрес трансферини ҳал қилдиБугун, 07:59АҚШда ютуқчи топилди: 1,04 миллиард долларга қайси юлдузларни сотиб олса бўлади?АҚШда ютуқчи топилди: 1,04 миллиард долларга қайси юлдузларни сотиб олса бўлади?Бугун, 06:11Ханси Флик Барселона етакчилик муаммосини ҳал этишни истамоқдаХанси Флик Барселона етакчилик муаммосини ҳал этишни истамоқдаБугун, 04:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди