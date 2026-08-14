«Авиачипталар — шармандалик, прокурор томошабин»: Сурхондарё ҳокимидан кутилмаган баёнот

·0·Жамият
«Авиачипталар — шармандалик, прокурор томошабин»: Сурхондарё ҳокимидан кутилмаган баёнот

Сурхондарё вилояти ҳокими Улуғбек Қосимов вилоятнинг пойтахт Тошкент шаҳри билан транспорт логистикаси, аянчли йўл инфратузилмаси ҳамда самолёт ва поезд чипталари нархининг ҳаддан ташқари ошиб кетганини очиқ ва кескин танқид остига олди.

Вилоят раҳбари масъул ташкилотларнинг лоқайдлигини қаттиқ қоралаб, оддий халқ пойтахтга етиб олишда мислсиз қийинчиликларга дуч келаётганини таъкидлади.

«Бойсундан ўтиб бўлмайди, одамлар юзига қараб бўлмаяпти»

Ҳоким аҳолининг Тошкентга қатнайдиган асосий йўналиши бўлмиш М-39 халқаро автомагистрали бўйича оғриқли вазиятга тўхталди:

«Бойсундан ўтиб бўлмайди. Таксистларимиз, автобус ҳайдовчиларимиз норози бўлиб, бақириб-чақириб юришибди. Йўлларнинг аҳволидан одамларнинг юзига қарай олмайдиган ҳолатдамиз», — деди Улуғбек Қосимов.

Поездлар ва вокзаллар: «Вагонга чиққан одам Тошкентгача касал бўлади»

Темир йўл соҳасидаги шароитлар ҳам вилоят раҳбарининг қаттиқ эътирозига сабаб бўлди. Қосимовнинг таъкидлашича, темир йўл транспортида элементар қулайликлар умуман яратилмаган:

«Темир йўлда умуман шароит йўқ. Вагонга чиққан одам Тошкентга етгунча касал бўлиб қолади. Совитиш (кондиционер) тизими ҳам, бошқа шароитлар ҳам ишламаяпти. Вокзалда на чипта бор, на одамларга шароит яратилган. Термиздан Сариосиёга қатнайдиган шаҳар атрофи поездларида эса одам ташишнинг умуман иложи йўқ — у ерга одам сиғмайди ва шароит йўқ. Бу ҳолатда Транспорт прокурори шунчаки томошабин бўлиб ўтирибди», — дея қўшимча қилди у.

«Таниш-билишсиз чипта топиб бўлмайди»: Авиақатновлар ва нархлар муаммоси

Энг кескин танқидлардан бири авиация ва чипталар нархига қаратилди. Ҳоким авиачипталарнинг икки баробар қимматлашиб кетгани ва монополияга қарши курашиши керак бўлган органларнинг сукунатини қоралади:

«Авиачипталар масаласи — умуман шармандалик! Нархлар икки бараварга ошди. Рақобат қўмитаси (собиқ Монополия) номли ташкилот эса шунчаки томошабин. Бечора, оддий одам қандай юриши керак? Бу чипта нархини кўриш ҳам, харид қилиш ҳам имконсиз бўлиб қолди. Умуман олганда, таниш-билишларсиз авиачипта топиб бўлмайдиган тизим яратиб қўйилган».

Вилоят раҳбари томонидан билдирилган ушбу ҳақли ва кескин эътирозлар тегишли вазирлик ва идоралар, жумладан, Транспорт вазирлиги ҳамда Рақобатни ривожлантириш қўмитаси томонидан тезкор чоралар кўрилишини талаб этмоқда.

Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Мен кимман?» деган саволга жавоб берадиган 12 нуқта...«Мен кимман?» деган саволга жавоб берадиган 12 нуқта...Бугун, 08:49Ўзбекистонда 15 ёшли мактаб ўқувчиси фоҳишадан хавфли инфекция юқтириб олгани аниқландиЎзбекистонда 15 ёшли мактаб ўқувчиси фоҳишадан хавфли инфекция юқтириб олгани аниқландиБугун, 06:09Қарзларини ўз вақтида тўламаган фуқаронинг “TRACKER 2” автоулови хатландиҚарзларини ўз вақтида тўламаган фуқаронинг “TRACKER 2” автоулови хатландиКеча, 19:59Алимент тўлашдан қочиб юрган ота Урганчдаги қурилиш биносидан топилдиАлимент тўлашдан қочиб юрган ота Урганчдаги қурилиш биносидан топилдиКеча, 19:56Қашқадарёда ЙПХдан қочган ҳайдовчи хизмат машинасига урилди (видео)Қашқадарёда ЙПХдан қочган ҳайдовчи хизмат машинасига урилди (видео)Кеча, 16:04Қарздорлик эвазига қимматбаҳо автотранспорт хатландиҚарздорлик эвазига қимматбаҳо автотранспорт хатландиКеча, 14:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди