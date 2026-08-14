17 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
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• Anorbank — 11 935 сўм.
• Asia Alliance Bank — 11 980 сўм.
17 август куни амал қиладиган доллар курси 40–41 сўм атрофида пасайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Bankir Telegram канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Anorbank — 11 935 сўм.
• Poytaxtbank — 11 935 сўм.
• Universalbank — 11 935 сўм.
• Invest Finance Bank — 11 930 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Asia Alliance Bank — 11 980 сўм.
• APEX BANK — 11 980 сўм.
• Agrobank — 11 990 сўм.
• Asakabank — 11 990 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
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