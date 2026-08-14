Родри Манчестер Ситидан кетишга урунмоқда ва Барселона сафига қўшилишни истамоқда
Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Родри жамоани тарк этиш жараёнини тезлаштириш мақсадида клуб раҳбариятидан махсус рухсат сўради. СПОРТ нашри тарқатган маълумотларга кўра, 2024-йилги “Олтин тўп” соҳиби жума куни тонгги машғулотларни ўтказиб юбориш ва таътилни бироз чўзиш учун раҳбариятга мурожаат қилган. Ушбу ҳолат испаниялик футболчининг Каталонияга кўчиб ўтиши ҳал қилувчи босқичга кирганидан дарак беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, испаниялик футболчининг Каталония клубига ўтиш истаги қатъий, бироқ у бу жараённи профессионал тарзда ҳал қилишга ҳаракат қилмоқда. Футболчи машғулотларни рухсатсиз қолдириш исён сифатида баҳоланишини тушуниб турибди ва айнан шу сабабли ҳозирги иш берувчисининг розилигигагина таянмоқда. Шунга қарамай, унинг бу қадами собиқ футболчи Ферран Торреснинг PSJга ўтишидаги воқеаларни ёдга солмоқда.
Трансфер музокараларидаги қийинчиликларГарчи футболчининг хоҳиши аниқ бўлса-да, Англия чемпиони вакиллари музокараларда ўта қатъий позицияни эгаллаб турибди. Аввалроқ Барселона томонидан тақдим этилган тахминан 60 миллион евролик яхшиланган таклиф Манчестер Сити раҳбарияти томонидан рад этилган эди. Клуб футболчининг шартномаси якунига етиб бораётганига қарамасдан, ўз талабларидан тушиш ниятида эмас.
Манчестер Сити бош мураббийи Энзо Мареска жамоанинг Сеулдаги ўртоқлик ўйинидан сўнг берган интервюсида футболчининг қайтишини кутаётганини таъкидлаган эди. Италиялик мутахассис вазиятда ўзгариш йўқлигини ва футболчи белгиланган муддатда сафга қўшилишини маълум қилди. Шунга қарамай, клуб ичидаги вазият ва трансфер сўровлари босим остида қолмоқда.
Ханси Флик омилиУшбу трансфер ҳаракатининг асосий туртки берувчи омилларидан бири Барселона бош мураббийи Ханси Флик ва футболчи ўртасидаги шахсий суҳбатлар бўлди. Немис мутахассиси испаниялик ярим ҳимоячига ўзининг тактик режаларини тушунтириб, уни янги лойиҳанинг марказий фигурасига айланишига ишонтирган. Шунингдек, футболчининг агенти берган интервюга кўра, Родри ўзининг якуний қарори ҳақида бошқа даъвогарларга ҳам ҳурмат юзасидан хабар берган.
Ҳозирги кунда томонлар ўртасидаги муносабатлар ҳурмат доирасида сақланиб қолинаётган бўлса-да, вазиятнинг кескинлашуви трансфер ойнасининг энг шов-шувли воқеаларидан бирига айланиб улгурди. Родрининг Манчестер Сити сафидаги келажаги яқин кунлардаги расмий музокаралар натижасига боғлиқ бўлади.
…