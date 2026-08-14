Родри Манчестер Ситидан кетишга урунмоқда ва Барселона сафига қўшилишни истамоқда

·0·Спорт
Родри Манчестер Ситидан кетишга урунмоқда ва Барселона сафига қўшилишни истамоқда

Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Родри жамоани тарк этиш жараёнини тезлаштириш мақсадида клуб раҳбариятидан махсус рухсат сўради. СПОРТ нашри тарқатган маълумотларга кўра, 2024-йилги “Олтин тўп” соҳиби жума куни тонгги машғулотларни ўтказиб юбориш ва таътилни бироз чўзиш учун раҳбариятга мурожаат қилган. Ушбу ҳолат испаниялик футболчининг Каталонияга кўчиб ўтиши ҳал қилувчи босқичга кирганидан дарак беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, испаниялик футболчининг Каталония клубига ўтиш истаги қатъий, бироқ у бу жараённи профессионал тарзда ҳал қилишга ҳаракат қилмоқда. Футболчи машғулотларни рухсатсиз қолдириш исён сифатида баҳоланишини тушуниб турибди ва айнан шу сабабли ҳозирги иш берувчисининг розилигигагина таянмоқда. Шунга қарамай, унинг бу қадами собиқ футболчи Ферран Торреснинг PSJга ўтишидаги воқеаларни ёдга солмоқда.

Трансфер музокараларидаги қийинчиликлар

Гарчи футболчининг хоҳиши аниқ бўлса-да, Англия чемпиони вакиллари музокараларда ўта қатъий позицияни эгаллаб турибди. Аввалроқ Барселона томонидан тақдим этилган тахминан 60 миллион евролик яхшиланган таклиф Манчестер Сити раҳбарияти томонидан рад этилган эди. Клуб футболчининг шартномаси якунига етиб бораётганига қарамасдан, ўз талабларидан тушиш ниятида эмас.

Манчестер Сити бош мураббийи Энзо Мареска жамоанинг Сеулдаги ўртоқлик ўйинидан сўнг берган интервюсида футболчининг қайтишини кутаётганини таъкидлаган эди. Италиялик мутахассис вазиятда ўзгариш йўқлигини ва футболчи белгиланган муддатда сафга қўшилишини маълум қилди. Шунга қарамай, клуб ичидаги вазият ва трансфер сўровлари босим остида қолмоқда.

Ханси Флик омили

Ушбу трансфер ҳаракатининг асосий туртки берувчи омилларидан бири Барселона бош мураббийи Ханси Флик ва футболчи ўртасидаги шахсий суҳбатлар бўлди. Немис мутахассиси испаниялик ярим ҳимоячига ўзининг тактик режаларини тушунтириб, уни янги лойиҳанинг марказий фигурасига айланишига ишонтирган. Шунингдек, футболчининг агенти берган интервюга кўра, Родри ўзининг якуний қарори ҳақида бошқа даъвогарларга ҳам ҳурмат юзасидан хабар берган.

Ҳозирги кунда томонлар ўртасидаги муносабатлар ҳурмат доирасида сақланиб қолинаётган бўлса-да, вазиятнинг кескинлашуви трансфер ойнасининг энг шов-шувли воқеаларидан бирига айланиб улгурди. Родрининг Манчестер Сити сафидаги келажаги яқин кунлардаги расмий музокаралар натижасига боғлиқ бўлади.

РодриМанчестер СитиБарселонаТрансферларЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

РБ Лейпциг Страсбурдан икки футболчини ўз сафига қўшиб олмоқдаРБ Лейпциг Страсбурдан икки футболчини ўз сафига қўшиб олмоқдаБугун, 09:18Ислом Исмоилов «Андижон» устидан қозонилган йирик ғалаба ҳақида гапирдиИслом Исмоилов «Андижон» устидан қозонилган йирик ғалаба ҳақида гапирдиБугун, 09:15Аламли мағлубият: Миржалол Қосимов Бухородаги ўйиндан сўнг нималар деди?Аламли мағлубият: Миржалол Қосимов Бухородаги ўйиндан сўнг нималар деди?Бугун, 09:07«Сизлар майда одамларсиз»: Мераб ва Умар ўртасидаги адоват янги босқичга чиқди«Сизлар майда одамларсиз»: Мераб ва Умар ўртасидаги адоват янги босқичга чиқдиБугун, 08:16Хави Эрнандес Нидерландия терма жамоасида қандай лойиҳа тузмоқда?Хави Эрнандес Нидерландия терма жамоасида қандай лойиҳа тузмоқда?Бугун, 08:04«Барселона» ўз тўпурарини сотди: ПСЖ Ферран Торрес трансферини ҳал қилди«Барселона» ўз тўпурарини сотди: ПСЖ Ферран Торрес трансферини ҳал қилдиБугун, 07:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди