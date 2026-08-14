Аламли мағлубият: Миржалол Қосимов Бухородаги ўйиндан сўнг нималар деди?

·0·Спорт
Аламли мағлубият: Миржалол Қосимов Бухородаги ўйиндан сўнг нималар деди?

Ўзбекистон Суперлигасининг 17-турида оғир ва принципиал мағлубиятга учраган Олмалиқнинг ОКМК клуби бош мураббийи Миржалол Қосимов «Бухоро»га қарши кечган (0:2) беллашувдан сўнг ўз фикрлари билан ўртоқлашди.

Тажрибали мутахассис жамоаси жуда оддий голларни ўтказиб юбораётгани ва дарвозабоннинг биринчи бўлимдаги ишончсиз ўйини мағлубиятга сабаб бўлганини очиқ-один таъкидлади.

«Бу 6 очколик ўйин эди»

Миржалол Қосимов учрашувнинг турнир жадвалидаги аҳамияти юқори бўлганини ва вазиятлардан фойдалана олишмаганини айтиб ўтди:

«Ўйин ҳақида нима дейишим мумкин? Қизиқарли ва кескин кечди. Турнир жадвалида ҳам бир-биримизга жуда яқин эдик. Лекин ғалаба учун гол уриш керак. Мен бундан олдин ҳам айтган эдим: жуда оддий ва бемаъни голларни ўтказиб юборяпмиз. Бу учрашув биз учун аслида 6 очколик ўйин эди, буни йигитларга ҳам таъкидлагандим. «Бухоро»ни ғалаба билан табриклайман.

Ўйин давомида бизда камида бешта қулай вазият бўлди. Ҳисоб 0:0 бўлиб турганда ҳам жуда яхши имкониятларга эга эдик, аммо гол ура олмадик. Вазият яратяпмиз, лекин голни жуда қийинчилик билан урамиз, ўзимизга келганда эса жўн ҳолатларда гол ўтказиб юборамиз. Ҳозир кийиниш хонасида ҳам айтдим: ютиш учун гол уриш керак», — деди Қосимов.

«Бемалол қўли билан ушлайдиган вазият эди»

Журналистларнинг биринчи бўлимдан сўнг асосий дарвозабон Жавоҳир Илёсовнинг алмаштирилгани (унинг ўрнига 46-дақиқада Ҳамидулло Абдунабиев тушган эди) ҳақидаги саволига мураббий қуйидагича жавоб берди:

«Биринчи бўлимда ҳаммаси оддий хатолардан бошланди. Тўпни ўйинга киритишда, қўлдан ташлаб беришда икки марта ва ўртага оширишда... Қанақадир тушунарсиз ва ишончсиз ҳаракатлар бўлди. Голли вазиятда ҳам унчалик оғир ҳолат йўқ эди — бемалол қўли билан ушлайдиган тўп эди.

Ўшани кўриб турдим. Балки яхши ухламагандир, балки ўйинга жиддий тайёргарлик кўрмагандир... Бунинг сабабини ҳозир аниқ айта олмайман. Кейинчалик ўйинни қайтадан синчиклаб ўрганиб чиққанимизда, йигитлар билан гаплашиб, ҳаммасини билиб оламиз», — дея сўзини якунлади ОКМК устози.

Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Сизлар майда одамларсиз»: Мераб ва Умар ўртасидаги адоват янги босқичга чиқди«Сизлар майда одамларсиз»: Мераб ва Умар ўртасидаги адоват янги босқичга чиқдиБугун, 08:16Хави Эрнандес Нидерландия терма жамоасида қандай лойиҳа тузмоқда?Хави Эрнандес Нидерландия терма жамоасида қандай лойиҳа тузмоқда?Бугун, 08:04«Барселона» ўз тўпурарини сотди: ПСЖ Ферран Торрес трансферини ҳал қилди«Барселона» ўз тўпурарини сотди: ПСЖ Ферран Торрес трансферини ҳал қилдиБугун, 07:59АҚШда ютуқчи топилди: 1,04 миллиард долларга қайси юлдузларни сотиб олса бўлади?АҚШда ютуқчи топилди: 1,04 миллиард долларга қайси юлдузларни сотиб олса бўлади?Бугун, 06:11Ханси Флик Барселона етакчилик муаммосини ҳал этишни истамоқдаХанси Флик Барселона етакчилик муаммосини ҳал этишни истамоқдаБугун, 04:37Интер трансфер бозорида инглиз футболчиларини жалб этмоқдаИнтер трансфер бозорида инглиз футболчиларини жалб этмоқдаБугун, 02:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди