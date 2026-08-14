Аламли мағлубият: Миржалол Қосимов Бухородаги ўйиндан сўнг нималар деди?
Ўзбекистон Суперлигасининг 17-турида оғир ва принципиал мағлубиятга учраган Олмалиқнинг ОКМК клуби бош мураббийи Миржалол Қосимов «Бухоро»га қарши кечган (0:2) беллашувдан сўнг ўз фикрлари билан ўртоқлашди.
Тажрибали мутахассис жамоаси жуда оддий голларни ўтказиб юбораётгани ва дарвозабоннинг биринчи бўлимдаги ишончсиз ўйини мағлубиятга сабаб бўлганини очиқ-один таъкидлади.
«Бу 6 очколик ўйин эди»
Миржалол Қосимов учрашувнинг турнир жадвалидаги аҳамияти юқори бўлганини ва вазиятлардан фойдалана олишмаганини айтиб ўтди:
«Ўйин ҳақида нима дейишим мумкин? Қизиқарли ва кескин кечди. Турнир жадвалида ҳам бир-биримизга жуда яқин эдик. Лекин ғалаба учун гол уриш керак. Мен бундан олдин ҳам айтган эдим: жуда оддий ва бемаъни голларни ўтказиб юборяпмиз. Бу учрашув биз учун аслида 6 очколик ўйин эди, буни йигитларга ҳам таъкидлагандим. «Бухоро»ни ғалаба билан табриклайман.
Ўйин давомида бизда камида бешта қулай вазият бўлди. Ҳисоб 0:0 бўлиб турганда ҳам жуда яхши имкониятларга эга эдик, аммо гол ура олмадик. Вазият яратяпмиз, лекин голни жуда қийинчилик билан урамиз, ўзимизга келганда эса жўн ҳолатларда гол ўтказиб юборамиз. Ҳозир кийиниш хонасида ҳам айтдим: ютиш учун гол уриш керак», — деди Қосимов.
«Бемалол қўли билан ушлайдиган вазият эди»
Журналистларнинг биринчи бўлимдан сўнг асосий дарвозабон Жавоҳир Илёсовнинг алмаштирилгани (унинг ўрнига 46-дақиқада Ҳамидулло Абдунабиев тушган эди) ҳақидаги саволига мураббий қуйидагича жавоб берди:
«Биринчи бўлимда ҳаммаси оддий хатолардан бошланди. Тўпни ўйинга киритишда, қўлдан ташлаб беришда икки марта ва ўртага оширишда... Қанақадир тушунарсиз ва ишончсиз ҳаракатлар бўлди. Голли вазиятда ҳам унчалик оғир ҳолат йўқ эди — бемалол қўли билан ушлайдиган тўп эди.
Ўшани кўриб турдим. Балки яхши ухламагандир, балки ўйинга жиддий тайёргарлик кўрмагандир... Бунинг сабабини ҳозир аниқ айта олмайман. Кейинчалик ўйинни қайтадан синчиклаб ўрганиб чиққанимизда, йигитлар билан гаплашиб, ҳаммасини билиб оламиз», — дея сўзини якунлади ОКМК устози.
Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.
…