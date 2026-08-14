Эва Карнейро Жан Терри ва Жозе Моуринуни танқид қилди

·0·Спорт
Эва Карнейро Жан Терри ва Жозе Моуринуни танқид қилди

Челси клубининг собиқ шифокори Эва Карнейро 2015-йилда юз берган машҳур можарони қайтадан қўзғатгани учун Жозе Моурину ва Жон Террига кескин эътироз билдирди. Netflix платформасида намойиш этилган янги ҳужжатли фильмда ўша пайтдаги зиддиятли вазиятлар яна бир бор муҳокама қилинганидан сўнг, Карнейро ижтимоий тармоқларда ўзининг қаттиқ муносабатини билдирди. Мазкур воқеа футбол оламидаги тиббий этика ва мураббийларнинг хатти-ҳаракатлари бўйича баҳсларни яна кундалик мавзуга айлантирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, можарога 2015-йилнинг август ойида Англия Премер-лигасининг Свонси Сити жамоасига қарши очилиш учрашувида асос солинган эди. Ўша ўйиннинг қўшиб берилган дақиқаларида Эден Азар жароҳат олиб ётганида, Эва Карнейро ва бош физиотерапевт Жон Ферн унга ёрдам бериш учун майдонга тушиб келишган эди. Ўша пайтда дарвозабон Тибо Куртуа майдондан четлатилган бўлиб, шифокорларнинг аралашуви туфайли Челси майдонда вақтинча тўққиз киши бўлиб қолган эди.

Бу ҳолат ўша вақтдаги бош мураббий Жозе Моуринунинг жаҳлини чиқариб, унинг жамоатчилик олдида шифокорларни танқид қилишига олиб келганди. Натижада Эва Карнейро Стамфорд Бриджни тарк этишга мажбур бўлган ва кейинчалик ишдан ноҳақ бўшатилгани юзасидан суд орқали компенсация ундирган эди. Янги ҳужжатли фильмда эса бу воқеалар иштирокчилар томонидан бошқача талқин қилингани собиқ шифокорнинг норозилигига сабаб бўлди.

Ҳужжатли суддан кейинги янги баҳслар

Фильм намойиш этилганидан сўнг, Эва Карнейро Х ижтимоий тармоғида ўзининг аччиқ муносабатини ёзиб қолдирди. У ўн бир йил ўтиб ҳам энг оғир дамлар қайтадан эсга олинаётганидан таассуфда эканини таъкидлади. "11 йил ўтиб ва мана биз энг ёмон дамларни бошқатдан бошлаяпмиз. Умид қиламанки, улар бироз пул топишди", деб ёзди у ўз саҳифасида.

Шунингдек, у Жон Террининг кийиниш хонасида тиббий ёрдам кўрсатиш бўйича ўзига хос "оғзаки келишув" мавжудлиги ҳақидаги даъволарига алоҳида тўхталди. Карнейро тиббиёт ходимлари қонун-қоидалар билан чекланганини эслатиб ўтди. У Жон Террига мурожаат қилиб, ўйин қоидаларини ўрганиб чиқиш вақти келганини таъкидлади.

Ҳужжатли фильмда Жозе Моурину ўз позициясида қатъий туриб, ўйиннинг энг қизғин палласида тиббий ходимлар майдонга тушиб хато қилганини даъво қилган. У шифокорларнинг ҳаракатини "импульсив ва содда" деб атаган. Португалиялик мутахассис футболчининг жароҳат олган ёки олмаганини ўз кўзлари билан кўриб турганини ва ўша вазиятда жамоа тўққиз кишигагина қолганини таъкидлаган.

Ўз навбатида, Челси собиқ сардори Жон Терри ҳам футболчилар нуқтаи назаридан келиб чиқиб, шифокорлар захира ўриндиғида қолиши керак эди, деган фикрни қўллаб-қувватлаган. Терининг сўзларига кўра, жамоада қачон ва қандай қилиб тиббий ёрдам олиш кераклиги борасида ўзаро келишув бўлган, бироқ бу воқеалар ўз вақтида жиддий можаро келтириб чиқарганди.

Эва КарнейроЖозе МоуринуЖон ТерриЧелсиAPЛ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ал-Қодисия» «Манчестер Сити» юлдузини сотиб олмоқда: маоши “даҳшат”ли«Ал-Қодисия» «Манчестер Сити» юлдузини сотиб олмоқда: маоши “даҳшат”лиБугун, 11:09«Арсенал» аншлаги: Лондонликлар «Сити»дан реванш олишга шайланмоқда!«Арсенал» аншлаги: Лондонликлар «Сити»дан реванш олишга шайланмоқда!Бугун, 09:45Камёб ҳодиса: Эрлинг Холанд бирданига 4 та Гиннесс рекордини ўрнатди!Камёб ҳодиса: Эрлинг Холанд бирданига 4 та Гиннесс рекордини ўрнатди!Бугун, 09:35РБ Лейпциг Страсбурдан икки футболчини ўз сафига қўшиб олмоқдаРБ Лейпциг Страсбурдан икки футболчини ўз сафига қўшиб олмоқдаБугун, 09:18Родри Манчестер Ситидан кетишга урунмоқда ва Барселона сафига қўшилишни истамоқдаРодри Манчестер Ситидан кетишга урунмоқда ва Барселона сафига қўшилишни истамоқдаБугун, 09:17Ислом Исмоилов «Андижон» устидан қозонилган йирик ғалаба ҳақида гапирдиИслом Исмоилов «Андижон» устидан қозонилган йирик ғалаба ҳақида гапирдиБугун, 09:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди