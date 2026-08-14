Эва Карнейро Жан Терри ва Жозе Моуринуни танқид қилди
Челси клубининг собиқ шифокори Эва Карнейро 2015-йилда юз берган машҳур можарони қайтадан қўзғатгани учун Жозе Моурину ва Жон Террига кескин эътироз билдирди. Netflix платформасида намойиш этилган янги ҳужжатли фильмда ўша пайтдаги зиддиятли вазиятлар яна бир бор муҳокама қилинганидан сўнг, Карнейро ижтимоий тармоқларда ўзининг қаттиқ муносабатини билдирди. Мазкур воқеа футбол оламидаги тиббий этика ва мураббийларнинг хатти-ҳаракатлари бўйича баҳсларни яна кундалик мавзуга айлантирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, можарога 2015-йилнинг август ойида Англия Премер-лигасининг Свонси Сити жамоасига қарши очилиш учрашувида асос солинган эди. Ўша ўйиннинг қўшиб берилган дақиқаларида Эден Азар жароҳат олиб ётганида, Эва Карнейро ва бош физиотерапевт Жон Ферн унга ёрдам бериш учун майдонга тушиб келишган эди. Ўша пайтда дарвозабон Тибо Куртуа майдондан четлатилган бўлиб, шифокорларнинг аралашуви туфайли Челси майдонда вақтинча тўққиз киши бўлиб қолган эди.
Бу ҳолат ўша вақтдаги бош мураббий Жозе Моуринунинг жаҳлини чиқариб, унинг жамоатчилик олдида шифокорларни танқид қилишига олиб келганди. Натижада Эва Карнейро Стамфорд Бриджни тарк этишга мажбур бўлган ва кейинчалик ишдан ноҳақ бўшатилгани юзасидан суд орқали компенсация ундирган эди. Янги ҳужжатли фильмда эса бу воқеалар иштирокчилар томонидан бошқача талқин қилингани собиқ шифокорнинг норозилигига сабаб бўлди.
Ҳужжатли суддан кейинги янги баҳсларФильм намойиш этилганидан сўнг, Эва Карнейро Х ижтимоий тармоғида ўзининг аччиқ муносабатини ёзиб қолдирди. У ўн бир йил ўтиб ҳам энг оғир дамлар қайтадан эсга олинаётганидан таассуфда эканини таъкидлади. "11 йил ўтиб ва мана биз энг ёмон дамларни бошқатдан бошлаяпмиз. Умид қиламанки, улар бироз пул топишди", деб ёзди у ўз саҳифасида.
Шунингдек, у Жон Террининг кийиниш хонасида тиббий ёрдам кўрсатиш бўйича ўзига хос "оғзаки келишув" мавжудлиги ҳақидаги даъволарига алоҳида тўхталди. Карнейро тиббиёт ходимлари қонун-қоидалар билан чекланганини эслатиб ўтди. У Жон Террига мурожаат қилиб, ўйин қоидаларини ўрганиб чиқиш вақти келганини таъкидлади.
Ҳужжатли фильмда Жозе Моурину ўз позициясида қатъий туриб, ўйиннинг энг қизғин палласида тиббий ходимлар майдонга тушиб хато қилганини даъво қилган. У шифокорларнинг ҳаракатини "импульсив ва содда" деб атаган. Португалиялик мутахассис футболчининг жароҳат олган ёки олмаганини ўз кўзлари билан кўриб турганини ва ўша вазиятда жамоа тўққиз кишигагина қолганини таъкидлаган.
Ўз навбатида, Челси собиқ сардори Жон Терри ҳам футболчилар нуқтаи назаридан келиб чиқиб, шифокорлар захира ўриндиғида қолиши керак эди, деган фикрни қўллаб-қувватлаган. Терининг сўзларига кўра, жамоада қачон ва қандай қилиб тиббий ёрдам олиш кераклиги борасида ўзаро келишув бўлган, бироқ бу воқеалар ўз вақтида жиддий можаро келтириб чиқарганди.
…