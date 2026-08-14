Роскосмос Попигай кратери космик суратларини эълон қилди

·0·Техно
Роскосмос Попигай кратери космик суратларини эълон қилди

Роскосмос давлат корпорацияси Красноярск ўлкасида жойлашган ва миллионлаб йиллар олдин улкан метеорит қулраши натижасида ҳосил бўлган Попигай кратерининг ноёб суратларини эълон қилди. Мазкур коинотдан ва ердан олинган тасвирлар сайёрамиз геологик тарихининг энг йирик изларидан бирини яққол намоён этади ҳамда илмий жамоатчилик ва кенг оммада катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, диаметри тахминан 100 километрни ташкил этувчи Попигай кратери Ер юзидаги тўртинчи энг йирик зарбали кратер ҳисобланади. Мутахассислар ушбу улкан объект бундан 35,7 миллион йил муқаддам осмон жисмининг қулраши оқибатида шаклланганини таъкидлашмоқда.

  • Попигай кратерининг диаметри: қарийб 100 километр
  • Ҳосил бўлган даври: тахминан 35,7 миллион йил олдин
  • Объект мақоми: ЮНEСКОнинг жаҳон геологик мероси рўйхатида

Ноёб геологик ҳудуд ва «Пестрие скали»

Эълон қилинган фотосуратларда нафақат умумий космик кўриниш, балки мазкур ҳудуднинг диққатга сазовор жойлари ҳам муҳрланган. Хусусан, тасвирлардан бирида «Пестрие скали» (Рангдор қоялар) урочищеси акс эттирилган бўлиб, бу ердаги тоғ жинслари кучли метеорит зарбаси натижасида ташқарига отилиб чиққан ва қадимий ҳодиса изларини шу кунгача сақлаб қолган.

Географик жиҳатдан Попигай ботиғи Анабар платоси ҳудудида жойлашган. Роскосмос ўз суратларида нафақат кратернинг ўзини, балки шу минтақадан оқиб ўтувчи Анабар дарёсининг табиат манзараларини ҳам намойиш этган. Бу эса мазкур олис ҳудуднинг географик ва экологик хусусиятларини яхшироқ тасаввур қилиш имконини беради.

Жаҳон миқёсидаги аҳамияти

Мазкур ноёб геологик тузилманинг аҳамияти фақатгина илмий доиралар билан чекланиб қолмайди. 1991-йилда Попигай ботиғи ўзининг бетакрор геологик хусусиятлари туфайли ЮНEСКОнинг жаҳон геологик мероси объектлари рўйхатига киритилган эди. Бу эса унинг сайёрамиз тарихи учун қанчалик муҳим обида эканини яна бир бор тасдиқлайди.

Сўнгги космик суратлар замонавий сунъий йўлдош технологиялари ёрдамида Ердаги қадимий катаклизмлар изларини нақадар аниқликда кузатиш мумкинлигини кўрсатиб берди. Роскосмоснинг ушбу ташаббуси илм-фан ихлосмандларига Ер юзининг миллионлаб йиллар олдинги қиёфасини тасаввур қилиш ва сайёрамиз геологик эволюциясини ўрганишда муҳим манба бўлиб хизмат қилади.

РоскосмосПопигай кратериКрасноярск ўлкасиМетеоритГеология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кўникиш қийин бўладими? Instagram’нинг янги логотипи ва тармоқдаги баҳсларКўникиш қийин бўладими? Instagram’нинг янги логотипи ва тармоқдаги баҳсларБугун, 08:36Apple фойдаланувчиларга ёлланма жосуслик дастурлари хуружи ҳақида огоҳлантириш юбордиApple фойдаланувчиларга ёлланма жосуслик дастурлари хуружи ҳақида огоҳлантириш юбордиБугун, 02:51Xiaomi уч бошли янги массаж қурилмасини тақдим этдиXiaomi уч бошли янги массаж қурилмасини тақдим этдиБугун, 01:59Покистон ўзининг илк Жиннаҳ-1 оясари билан таништирдиПокистон ўзининг илк Жиннаҳ-1 оясари билан таништирдиКеча, 23:54Сунъий интеллект агентлари ўртасида кутилмаган тўқнашув юзага келдиСунъий интеллект агентлари ўртасида кутилмаган тўқнашув юзага келдиКеча, 23:29Х ўз рейтинг алгоритм манба кодини очиқлади ва шадовбанни текшириш имконини бердиХ ўз рейтинг алгоритм манба кодини очиқлади ва шадовбанни текшириш имконини бердиКеча, 21:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди