Роскосмос Попигай кратери космик суратларини эълон қилди
Роскосмос давлат корпорацияси Красноярск ўлкасида жойлашган ва миллионлаб йиллар олдин улкан метеорит қулраши натижасида ҳосил бўлган Попигай кратерининг ноёб суратларини эълон қилди. Мазкур коинотдан ва ердан олинган тасвирлар сайёрамиз геологик тарихининг энг йирик изларидан бирини яққол намоён этади ҳамда илмий жамоатчилик ва кенг оммада катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, диаметри тахминан 100 километрни ташкил этувчи Попигай кратери Ер юзидаги тўртинчи энг йирик зарбали кратер ҳисобланади. Мутахассислар ушбу улкан объект бундан 35,7 миллион йил муқаддам осмон жисмининг қулраши оқибатида шаклланганини таъкидлашмоқда.
- Попигай кратерининг диаметри: қарийб 100 километр
- Ҳосил бўлган даври: тахминан 35,7 миллион йил олдин
- Объект мақоми: ЮНEСКОнинг жаҳон геологик мероси рўйхатида
Ноёб геологик ҳудуд ва «Пестрие скали»Эълон қилинган фотосуратларда нафақат умумий космик кўриниш, балки мазкур ҳудуднинг диққатга сазовор жойлари ҳам муҳрланган. Хусусан, тасвирлардан бирида «Пестрие скали» (Рангдор қоялар) урочищеси акс эттирилган бўлиб, бу ердаги тоғ жинслари кучли метеорит зарбаси натижасида ташқарига отилиб чиққан ва қадимий ҳодиса изларини шу кунгача сақлаб қолган.
Географик жиҳатдан Попигай ботиғи Анабар платоси ҳудудида жойлашган. Роскосмос ўз суратларида нафақат кратернинг ўзини, балки шу минтақадан оқиб ўтувчи Анабар дарёсининг табиат манзараларини ҳам намойиш этган. Бу эса мазкур олис ҳудуднинг географик ва экологик хусусиятларини яхшироқ тасаввур қилиш имконини беради.
Жаҳон миқёсидаги аҳамиятиМазкур ноёб геологик тузилманинг аҳамияти фақатгина илмий доиралар билан чекланиб қолмайди. 1991-йилда Попигай ботиғи ўзининг бетакрор геологик хусусиятлари туфайли ЮНEСКОнинг жаҳон геологик мероси объектлари рўйхатига киритилган эди. Бу эса унинг сайёрамиз тарихи учун қанчалик муҳим обида эканини яна бир бор тасдиқлайди.
Сўнгги космик суратлар замонавий сунъий йўлдош технологиялари ёрдамида Ердаги қадимий катаклизмлар изларини нақадар аниқликда кузатиш мумкинлигини кўрсатиб берди. Роскосмоснинг ушбу ташаббуси илм-фан ихлосмандларига Ер юзининг миллионлаб йиллар олдинги қиёфасини тасаввур қилиш ва сайёрамиз геологик эволюциясини ўрганишда муҳим манба бўлиб хизмат қилади.
…