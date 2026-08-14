РБ Лейпциг Страсбурдан икки футболчини ўз сафига қўшиб олмоқда
Бундесиканинг етакчи жамоаларидан бири бўлган РБ Лейпциг ёш иқтидор эгаси Ян Диоманде Реал Мадридга сотиб юборилганидан сўнг, таркибни кучайтириш ҳаракатларини жадал давом эттирмоқда. Goal.com хабар қилишича, немис клуби Франциянинг Страсбур жамоасидан икки нафар истиқболли футболчини ўз сафига қўшиб олиш борасида шартнома шартлари бўйича келишувга эришди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Ян Диоманденинг трансферидан тушган салмоқли маблағни тўғридан-тўғри қайта инвестиция қилишга киришган РБ Лейпциг раҳбарияти Франция чемпионатида тўп сураётган Диего Мореира ҳамда Самир Эл Мурабетни трансфер қилишга яқин турибди. Ушбу икки футболчи клубнинг ёзги трансфер кампаниясидаги устувор мақсадга айланган.
Собиқ челсеа-лик футболчи асосий номзодСтрасбур сафида ўзини кўрсатаётган собиқ Челси қанот ҳужумчиси Диего Мореира Ян Диоманденинг ўрнини эгаллаш учун асосий номзод сифатида кўрилмоқда. Фоот Меркато маълумотларига кўра, Белгия терма жамоаси аъзоси бўлган Мореира аллақачон Германия клубига ўтишга розилик билдирган ва шахсий шартнома шартлари келишиб олинган.
Бироқ РБ Лейпциг фақатгина Мореира билан чекланиб қолмаяпти. Немис клуби Страсбур таркибидаги яна бир истиқболли иқтидор эгаси Самир Эл Мурабетни ҳам қўшиб олиш учун жиддий қадамлар ташлади. Ушбу икки томонлама трансфер операцияси Ред Булл кўмагидаги клубнинг ёзги трансфер бозоридаги стратегиясида муҳим ўрин тутади.
Страсбур билан мураккаб музокаралар кутилмоқдаФутболчиларнинг шахсий шартлар бўйича розилиги олинганига қарамай, асосий қийинчилик ҳали олдинда — энди РБ Лейпциг раҳбарияти Страсбур клуби билан трансфер суммаси бўйича келишиб олиши керак. Француз клуби ўз футболчиларини осонликча қўйиб юбормаслиги аниқ, айниқса Лейпциг яқинда Ян Диоманденинг трансферидан катта даромад кўрганидан уларнинг хабари бор.
Страсбур бу ёзда ўз таркибидаги бир нечта асосий футболчиларини йўқотиб улгурган. Хусусан, жамоа сардори Эмманюэль Эмегҳа ҳамда ярим ҳимоячи Валентин Барконинг трансфери амалга ошган эди. Шу боисдан француз клуби навбатдаги футболчиларни қўйиб юборишда юқори тўловлар ва қўшимча бонусларни талаб қилиши кутилмоқда.
Ҳозирда ҳар икки клуб раҳбарлари ўртасидаги музокаралар ҳал қилувчи босқичга кирмоқда. РБ Лейпциг янги мавсум олдидан тайёргарлик жараёнини муваффақиятли ўтказиш ва янги келадиган футболчиларни жамоага тезроқ мослаштириш учун ушбу трансферларни имкон қадар тезроқ якунлашни режалаштирмоқда.
…