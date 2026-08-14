РБ Лейпциг Страсбурдан икки футболчини ўз сафига қўшиб олмоқда

·0·Спорт
РБ Лейпциг Страсбурдан икки футболчини ўз сафига қўшиб олмоқда

Бундесиканинг етакчи жамоаларидан бири бўлган РБ Лейпциг ёш иқтидор эгаси Ян Диоманде Реал Мадридга сотиб юборилганидан сўнг, таркибни кучайтириш ҳаракатларини жадал давом эттирмоқда. Goal.com хабар қилишича, немис клуби Франциянинг Страсбур жамоасидан икки нафар истиқболли футболчини ўз сафига қўшиб олиш борасида шартнома шартлари бўйича келишувга эришди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Ян Диоманденинг трансферидан тушган салмоқли маблағни тўғридан-тўғри қайта инвестиция қилишга киришган РБ Лейпциг раҳбарияти Франция чемпионатида тўп сураётган Диего Мореира ҳамда Самир Эл Мурабетни трансфер қилишга яқин турибди. Ушбу икки футболчи клубнинг ёзги трансфер кампаниясидаги устувор мақсадга айланган.

Собиқ челсеа-лик футболчи асосий номзод

Страсбур сафида ўзини кўрсатаётган собиқ Челси қанот ҳужумчиси Диего Мореира Ян Диоманденинг ўрнини эгаллаш учун асосий номзод сифатида кўрилмоқда. Фоот Меркато маълумотларига кўра, Белгия терма жамоаси аъзоси бўлган Мореира аллақачон Германия клубига ўтишга розилик билдирган ва шахсий шартнома шартлари келишиб олинган.

Бироқ РБ Лейпциг фақатгина Мореира билан чекланиб қолмаяпти. Немис клуби Страсбур таркибидаги яна бир истиқболли иқтидор эгаси Самир Эл Мурабетни ҳам қўшиб олиш учун жиддий қадамлар ташлади. Ушбу икки томонлама трансфер операцияси Ред Булл кўмагидаги клубнинг ёзги трансфер бозоридаги стратегиясида муҳим ўрин тутади.

Страсбур билан мураккаб музокаралар кутилмоқда

Футболчиларнинг шахсий шартлар бўйича розилиги олинганига қарамай, асосий қийинчилик ҳали олдинда — энди РБ Лейпциг раҳбарияти Страсбур клуби билан трансфер суммаси бўйича келишиб олиши керак. Француз клуби ўз футболчиларини осонликча қўйиб юбормаслиги аниқ, айниқса Лейпциг яқинда Ян Диоманденинг трансферидан катта даромад кўрганидан уларнинг хабари бор.

Страсбур бу ёзда ўз таркибидаги бир нечта асосий футболчиларини йўқотиб улгурган. Хусусан, жамоа сардори Эмманюэль Эмегҳа ҳамда ярим ҳимоячи Валентин Барконинг трансфери амалга ошган эди. Шу боисдан француз клуби навбатдаги футболчиларни қўйиб юборишда юқори тўловлар ва қўшимча бонусларни талаб қилиши кутилмоқда.

Ҳозирда ҳар икки клуб раҳбарлари ўртасидаги музокаралар ҳал қилувчи босқичга кирмоқда. РБ Лейпциг янги мавсум олдидан тайёргарлик жараёнини муваффақиятли ўтказиш ва янги келадиган футболчиларни жамоага тезроқ мослаштириш учун ушбу трансферларни имкон қадар тезроқ якунлашни режалаштирмоқда.

РБ ЛейпцигТрансферларСтрасбурБундеслигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Родри Манчестер Ситидан кетишга урунмоқда ва Барселона сафига қўшилишни истамоқдаРодри Манчестер Ситидан кетишга урунмоқда ва Барселона сафига қўшилишни истамоқдаБугун, 09:17Ислом Исмоилов «Андижон» устидан қозонилган йирик ғалаба ҳақида гапирдиИслом Исмоилов «Андижон» устидан қозонилган йирик ғалаба ҳақида гапирдиБугун, 09:15Аламли мағлубият: Миржалол Қосимов Бухородаги ўйиндан сўнг нималар деди?Аламли мағлубият: Миржалол Қосимов Бухородаги ўйиндан сўнг нималар деди?Бугун, 09:07«Сизлар майда одамларсиз»: Мераб ва Умар ўртасидаги адоват янги босқичга чиқди«Сизлар майда одамларсиз»: Мераб ва Умар ўртасидаги адоват янги босқичга чиқдиБугун, 08:16Хави Эрнандес Нидерландия терма жамоасида қандай лойиҳа тузмоқда?Хави Эрнандес Нидерландия терма жамоасида қандай лойиҳа тузмоқда?Бугун, 08:04«Барселона» ўз тўпурарини сотди: ПСЖ Ферран Торрес трансферини ҳал қилди«Барселона» ўз тўпурарини сотди: ПСЖ Ферран Торрес трансферини ҳал қилдиБугун, 07:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди