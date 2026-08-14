«Арсенал» аншлаги: Лондонликлар «Сити»дан реванш олишга шайланмоқда!
16 август куни Англияда янги футбол мавсуми анъанавий тарзда Англия Суперкубоги (Community Shield) баҳси билан расман старт олади. Мамлакатнинг амалдаги чемпиони «Арсенал» ҳамда Англия кубоги соҳиби «Манчестер Сити» жамоалари мавсумнинг илк соврини учун майдонга тушишади.
Эътиборлиси, бу сафарги принципиал тўқнашув Лондондаги муҳташам «Уэмбли» стадионида эмас, балки Уэльс пойтахти — Кардифф шаҳридаги афсонавий аренада бўлиб ўтади.
«Сити» чипталарни сота олмади: Кардиффда 75/25 фоизлик устунлик
Нуфузли Football Ground Guide нашрининг хабар беришича, «Манчестер Сити» раҳбарияти Суперкубок ўйини учун ўз мухлисларига ажратилган чипталар квотасини тўлиқ сота олмади. Манчестерликлар томонидан ўзлаштирилмаган чипталар қайта сотувга чиқарилгач, уларни «Арсенал»нинг ашаддий ишқибозлари бир зумда харид қилиб бўлишди.
Бунинг оқибатида Кардиффдаги қарийб 74 минг томошабинга мўлжалланган «Миллениум» (Principality) стадионида трибуналар нисбати 75/25 фоиз кўринишида «Арсенал» фойдасига ҳал бўлди:
«Арсенал» мухлислари: тахминан 55 000 нафар;
«Манчестер Сити» мухлислари: тахминан 18 500 нафар.
Футбол экспертларининг таъкидлашича, лондонлик мухлислар ўтган мавсумдаги чемпионлик тантанасини давом эттирган ҳолда Уэльсда «Арсенал»га меҳмонда эмас, худди ўз уйидагидек босимсиз ва иссиқ муҳит яратиб беришади.
Реванш иштиёқи ва The Weeknd концерти сабабли релокация
Лондонлик томошабинларни Кардиффга оқиб келишига яна бир катта сабаб — реванш олиш истагидир. Ўтган мавсумда Англия лигаси кубоги финалида «Манчестер Сити» «Арсенал»ни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, кубокни олиб кетган эди. Эндиликда «канонирлар» фанатлари жамоага ўша аламли мағлубият учун муносиб жавоб қайтаришда ёрдам беришни мақсад қилган.
Маълумот учун, Англия Суперкубоги учрашуви 2006 йилдан буён илк бор Кардиффдаги «Миллениум» стадионида ўтказилмоқда. Бу гал ўйиннинг «Уэмбли»дан кўчирилишига сабаб — айнан шу кунларда Лондондаги асосий аренада машҳур хонанда The Weeknd’нинг «After Hours til Dawn» турнеси доирасидаги муҳташам концерт дастурлари режалаштирилганидир.
Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.
…