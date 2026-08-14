«Арсенал» аншлаги: Лондонликлар «Сити»дан реванш олишга шайланмоқда!

·0·Спорт
«Арсенал» аншлаги: Лондонликлар «Сити»дан реванш олишга шайланмоқда!

16 август куни Англияда янги футбол мавсуми анъанавий тарзда Англия Суперкубоги (Community Shield) баҳси билан расман старт олади. Мамлакатнинг амалдаги чемпиони «Арсенал» ҳамда Англия кубоги соҳиби «Манчестер Сити» жамоалари мавсумнинг илк соврини учун майдонга тушишади.

Эътиборлиси, бу сафарги принципиал тўқнашув Лондондаги муҳташам «Уэмбли» стадионида эмас, балки Уэльс пойтахти — Кардифф шаҳридаги афсонавий аренада бўлиб ўтади.

«Сити» чипталарни сота олмади: Кардиффда 75/25 фоизлик устунлик

Нуфузли Football Ground Guide нашрининг хабар беришича, «Манчестер Сити» раҳбарияти Суперкубок ўйини учун ўз мухлисларига ажратилган чипталар квотасини тўлиқ сота олмади. Манчестерликлар томонидан ўзлаштирилмаган чипталар қайта сотувга чиқарилгач, уларни «Арсенал»нинг ашаддий ишқибозлари бир зумда харид қилиб бўлишди.

Бунинг оқибатида Кардиффдаги қарийб 74 минг томошабинга мўлжалланган «Миллениум» (Principality) стадионида трибуналар нисбати 75/25 фоиз кўринишида «Арсенал» фойдасига ҳал бўлди:

  • «Арсенал» мухлислари: тахминан 55 000 нафар;

  • «Манчестер Сити» мухлислари: тахминан 18 500 нафар.

Футбол экспертларининг таъкидлашича, лондонлик мухлислар ўтган мавсумдаги чемпионлик тантанасини давом эттирган ҳолда Уэльсда «Арсенал»га меҳмонда эмас, худди ўз уйидагидек босимсиз ва иссиқ муҳит яратиб беришади.

Реванш иштиёқи ва The Weeknd концерти сабабли релокация

Лондонлик томошабинларни Кардиффга оқиб келишига яна бир катта сабаб — реванш олиш истагидир. Ўтган мавсумда Англия лигаси кубоги финалида «Манчестер Сити» «Арсенал»ни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, кубокни олиб кетган эди. Эндиликда «канонирлар» фанатлари жамоага ўша аламли мағлубият учун муносиб жавоб қайтаришда ёрдам беришни мақсад қилган.

Маълумот учун, Англия Суперкубоги учрашуви 2006 йилдан буён илк бор Кардиффдаги «Миллениум» стадионида ўтказилмоқда. Бу гал ўйиннинг «Уэмбли»дан кўчирилишига сабаб — айнан шу кунларда Лондондаги асосий аренада машҳур хонанда The Weeknd’нинг «After Hours til Dawn» турнеси доирасидаги муҳташам концерт дастурлари режалаштирилганидир.

Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Камёб ҳодиса: Эрлинг Холанд бирданига 4 та Гиннесс рекордини ўрнатди!Камёб ҳодиса: Эрлинг Холанд бирданига 4 та Гиннесс рекордини ўрнатди!Бугун, 09:35РБ Лейпциг Страсбурдан икки футболчини ўз сафига қўшиб олмоқдаРБ Лейпциг Страсбурдан икки футболчини ўз сафига қўшиб олмоқдаБугун, 09:18Родри Манчестер Ситидан кетишга урунмоқда ва Барселона сафига қўшилишни истамоқдаРодри Манчестер Ситидан кетишга урунмоқда ва Барселона сафига қўшилишни истамоқдаБугун, 09:17Ислом Исмоилов «Андижон» устидан қозонилган йирик ғалаба ҳақида гапирдиИслом Исмоилов «Андижон» устидан қозонилган йирик ғалаба ҳақида гапирдиБугун, 09:15Аламли мағлубият: Миржалол Қосимов Бухородаги ўйиндан сўнг нималар деди?Аламли мағлубият: Миржалол Қосимов Бухородаги ўйиндан сўнг нималар деди?Бугун, 09:07«Сизлар майда одамларсиз»: Мераб ва Умар ўртасидаги адоват янги босқичга чиқди«Сизлар майда одамларсиз»: Мераб ва Умар ўртасидаги адоват янги босқичга чиқдиБугун, 08:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди