“Карьерангни барбод қиламан!”: Ҳолливуд инсайдери актриса Инди Навареттини шантаж қилди

·27·Маданият
“Карьерангни барбод қиламан!”: Ҳолливуд инсайдери актриса Инди Навареттини шантаж қилди

Ҳолливуд кино оламида навбатдаги йирик жанжал авж олди: машҳур киноинсайдер ва журналист Жефф Снайдер ёш актриса Инди Наваретти ва унинг ишчи гуруҳига нисбатан очиқчасига шантаж ҳамда таҳдид йўлига ўтди. Кино оламидаги кастинг янгиликлари ва эксклюзив маълумотларни биринчилардан бўлиб тарқатишга одатланган инсайдер актриса жамоаси унинг талабларини эътиборсиз қолдирганидан ғазабга келиб, ёш юлдузнинг карьерасини барбод қилиш билан пўписа қилди. Бироқ ижтимоий тармоқлар ушбу босимга жим қараб турмади — жамоатчилик бирдамлик кўрсатиб, Навареттини ҳимоя қилишга отланди.

Рад этилган «эксклюзив» ва Х тармоғидаги очиқ таҳдид

Жанжалнинг келиб чиқиши инсайдернинг асоссиз даъволари ва ҳаддидан ошиши билан бошланди:

  • Игнор қилинган талаблар: Жефф Снайдер Инди Навареттининг жамоасидан актрисанинг бўлажак кастинглари ва янги кинолойиҳалари бўйича унга эксклюзив маълумотлар бериб туришни талаб қилган;

  • Жамоанинг муносабати: Актрисанинг вакиллари инсайдернинг шахсий манфаатларига хизмат қилишни истамай, унинг мурожаатларини мутлақо жавобсиз қолдирган;

  • Оммавий шантаж: Бундан қаттиқ ранжиган ва нафсонияти оғриган Снайдер Х (собиқ Twitter) тармоғида пост қолдириб, агар вазият тезда ўзгармаса, қўлидаги бор ички маълумотларни ошкор қилишини эълон қилди — бу эса Навареттининг эндигина ривожланаётган карьерасига қасддан зарба беришга очиқ шаъма эди.

«Индидан қўлингни торт!»: Тармоқларда Снайдерга қарши исён

Киноинсайдернинг бундай одобсиз ва нопрофессионал қилмиши ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларининг кескин ғазабига сабаб бўлди:

  • Шантажчига берилган жавоб: Минглаб томошабинлар ва фаоллар «Руки прочь от Инди!» (Индидан қўлингни торт!) шиори остида актрисани бир овоздан ҳимоя қилиб чиқди;

  • Ўртамиёналик тамғаси: Мухлислар Снайдернинг профессионал журналистикада ҳеч қандай юксак истеъдодга эга эмаслигини, оддий бир ўртамиёна блогер сифатида ўз нуфузини ошириш учун ёш қизларга куч кўрсатаётганини таъкидлашди;

  • Шахсий муаммолар кинояси: Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари унинг бу ҳаракатини қаттиқ масхара қилиб, ушбу ёшдаги эркак ёнида аёл киши бўлмаса, бора-бора руҳий жиҳатдан жиддий муаммоларга дучор бўлиши ва аламзадаликка берилишини кинояли тарзда қайд этишди.

Ҳолливуддаги заҳарли муҳит: Блогерлар чегарадан чиқмоқдами?

Ушбу ҳолат замонавий киноиндустриядаги баъзи инсайдерларнинг назоратсизлигини яна бир бор кун тартибига олиб чиқди:

  • Актёрлар устидан ноқонуний назорат: Инсайдерларнинг эксклюзив хабар илинжида ижодкорларни қўрқитиши ва уларнинг шахсий лойиҳаларига таъсир ўтказишга уриниши этика чегараларидан бутунлай чиқиб кетди;

  • Обрўнинг тўкилиши: Экспертлар фикрича, бу можаро Инди Навареттига эмас, аксинча, Снайдернинг Ҳолливуддаги қолган-қутган обрўсига якуний нуқта қўйиши мумкин.

Сизнингча, киноинсайдерлар ва журналистларнинг эксклюзив хабар топиш илинжида актёрлар карьерасига очиқ таҳдид солишига қандай чора кўриш керак? Бундай пасткаш шантаж учун инсайдерлар суд олдида жавоб бериши шартми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Подземелья и драконы» саргузаштлари давом этади: Hasbro таслим бўлмаяпти...«Подземелья и драконы» саргузаштлари давом этади: Hasbro таслим бўлмаяпти...Кеча, 23:37Қонли қасос: Ҳолливудда укасининг жасадини қидириб, овчиларни қираётган Бигфут ҳақида фильмҚонли қасос: Ҳолливудда укасининг жасадини қидириб, овчиларни қираётган Бигфут ҳақида фильмКеча, 23:32Зомби даҳшати: Sony янги “Обитель зла”нинг тўлиқ трейлерини эълон қилдиЗомби даҳшати: Sony янги “Обитель зла”нинг тўлиқ трейлерини эълон қилдиКеча, 23:27Тармоқларни кулдирган воқеа: “Хотин”дан келган кутилмаган хабар (видео)Тармоқларни кулдирган воқеа: “Хотин”дан келган кутилмаган хабар (видео)Кеча, 20:10«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)Кеча, 19:38Афруза “Тополмайсиз” клипи билан мухлисларини хурсанд қилди (видео)Афруза “Тополмайсиз” клипи билан мухлисларини хурсанд қилди (видео)Кеча, 12:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди
«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)
«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)