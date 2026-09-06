“Карьерангни барбод қиламан!”: Ҳолливуд инсайдери актриса Инди Навареттини шантаж қилди
Ҳолливуд кино оламида навбатдаги йирик жанжал авж олди: машҳур киноинсайдер ва журналист Жефф Снайдер ёш актриса Инди Наваретти ва унинг ишчи гуруҳига нисбатан очиқчасига шантаж ҳамда таҳдид йўлига ўтди. Кино оламидаги кастинг янгиликлари ва эксклюзив маълумотларни биринчилардан бўлиб тарқатишга одатланган инсайдер актриса жамоаси унинг талабларини эътиборсиз қолдирганидан ғазабга келиб, ёш юлдузнинг карьерасини барбод қилиш билан пўписа қилди. Бироқ ижтимоий тармоқлар ушбу босимга жим қараб турмади — жамоатчилик бирдамлик кўрсатиб, Навареттини ҳимоя қилишга отланди.
Рад этилган «эксклюзив» ва Х тармоғидаги очиқ таҳдид
Жанжалнинг келиб чиқиши инсайдернинг асоссиз даъволари ва ҳаддидан ошиши билан бошланди:
Игнор қилинган талаблар: Жефф Снайдер Инди Навареттининг жамоасидан актрисанинг бўлажак кастинглари ва янги кинолойиҳалари бўйича унга эксклюзив маълумотлар бериб туришни талаб қилган;
Жамоанинг муносабати: Актрисанинг вакиллари инсайдернинг шахсий манфаатларига хизмат қилишни истамай, унинг мурожаатларини мутлақо жавобсиз қолдирган;
Оммавий шантаж: Бундан қаттиқ ранжиган ва нафсонияти оғриган Снайдер Х (собиқ Twitter) тармоғида пост қолдириб, агар вазият тезда ўзгармаса, қўлидаги бор ички маълумотларни ошкор қилишини эълон қилди — бу эса Навареттининг эндигина ривожланаётган карьерасига қасддан зарба беришга очиқ шаъма эди.
«Индидан қўлингни торт!»: Тармоқларда Снайдерга қарши исён
Киноинсайдернинг бундай одобсиз ва нопрофессионал қилмиши ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларининг кескин ғазабига сабаб бўлди:
Шантажчига берилган жавоб: Минглаб томошабинлар ва фаоллар «Руки прочь от Инди!» (Индидан қўлингни торт!) шиори остида актрисани бир овоздан ҳимоя қилиб чиқди;
Ўртамиёналик тамғаси: Мухлислар Снайдернинг профессионал журналистикада ҳеч қандай юксак истеъдодга эга эмаслигини, оддий бир ўртамиёна блогер сифатида ўз нуфузини ошириш учун ёш қизларга куч кўрсатаётганини таъкидлашди;
Шахсий муаммолар кинояси: Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари унинг бу ҳаракатини қаттиқ масхара қилиб, ушбу ёшдаги эркак ёнида аёл киши бўлмаса, бора-бора руҳий жиҳатдан жиддий муаммоларга дучор бўлиши ва аламзадаликка берилишини кинояли тарзда қайд этишди.
Ҳолливуддаги заҳарли муҳит: Блогерлар чегарадан чиқмоқдами?
Ушбу ҳолат замонавий киноиндустриядаги баъзи инсайдерларнинг назоратсизлигини яна бир бор кун тартибига олиб чиқди:
Актёрлар устидан ноқонуний назорат: Инсайдерларнинг эксклюзив хабар илинжида ижодкорларни қўрқитиши ва уларнинг шахсий лойиҳаларига таъсир ўтказишга уриниши этика чегараларидан бутунлай чиқиб кетди;
Обрўнинг тўкилиши: Экспертлар фикрича, бу можаро Инди Навареттига эмас, аксинча, Снайдернинг Ҳолливуддаги қолган-қутган обрўсига якуний нуқта қўйиши мумкин.
Сизнингча, киноинсайдерлар ва журналистларнинг эксклюзив хабар топиш илинжида актёрлар карьерасига очиқ таҳдид солишига қандай чора кўриш керак? Бундай пасткаш шантаж учун инсайдерлар суд олдида жавоб бериши шартми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…