Афсонавий Митсубиши Пажеро нархлари эълон қилинди
Япониянинг Mitsubishi компанияси ўзининг автомобил бозорида катта қизиқиш уйғотган афсонавий модели — қайта тикланган Mitsubishi Пажеро тўлиқ ҳажмдаги нарх сиёсатини расман эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, 2027-йилги автомобилнинг дастлабки нархлари Австралия бозори учун маълум бўлган бўлиб, у бозорда ўзининг рақобатчилари қаторида ўзига хос ўрин эгаллаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги авлод рамали йўлтанламаси аввалги Пажеро Sport русумига нисбатан сезиларли даражада қимматлашган. Автомобил бозорда Ford Эверест ҳамда Toyota Land Cruiser Prado моделлари оралиғидаги сегментда рақобатлашиши кўзда тутилган. Харидорлар учун бир нечта комплектациялар тақдим этилади.
Комплектациялар ва нарх сиёсатиАвстралия бозорида базадаги беш ўринли Mitsubishi Пажеро GLS версиясининг нархи 68 490 Австралия долларини ташкил этади. Шунингдек, етти ўринли модификация 69 990 доллардан, ўрта даражадаги Эхсеед комплектацияси 79 990 доллардан ва флагман Пажеро ГСР версияси 84 990 доллардан баҳоланмоқда.
Мазкур маҳаллий валюта қийматларини АҚШ долларига қайта ҳисоблаганда, базадаги ихчам йўлтанламас тахминан 49 300 долларга, энг юқори ГСР комплектацияси эса 61 100 доллар атрофида баҳоланиши маълум бўлди. Ушбу нарх сиёсати жаҳон бозорида ушбу автомобилни асосий рақобатчиларга нисбатан жозибадор қилади.
Техник имкониятлар ва рақобатбардошликТаққослаш учун, АҚШ бозорида Toyota Land Cruiser 2027 модели етказиб бериш нархини ҳисобга олган ҳолда 59 580 доллардан бошланади. Шунингдек, Ford Bronco Бадландс ва Jeep Вранглер Рубикон каби машиналар ҳам шунга ўхшаш нархларда таклиф этилади. Агар АҚШда ҳам худди шундай нархлар сақланиб қолса, энг тўлиқ жиҳозланган Mitsubishi Пажеро базадаги Land Cruiser Prado 250 моделидан атиги 1,5 минг долларга қимматроқ бўлади.
Техник жиҳатдан янги авлод Mitsubishi Пажеро мустаҳкам рамали платформага асосланган. Автомобил остига 2,4 литр ҳажмли, 204 от кучига эга турбодизел двигател ўрнатилган бўлиб, унинг максимал айланиш моменти 480 Н·м ни ташкил этади. Агрегат замонавий саккиз поғонали автомат узатмалар қутиси билан биргаликда ишлайди.
Оғир йўл шароитларида ҳаракатланиш учун автомобил Супер Селект 4WD-ИИ номли фирмавий тўла привод тизими билан жиҳозланган. Шунингдек, унга пасайтирилган узатма ва орқа дифференциални блоклаш функцияси ҳам киритилган. Аввалроқ компания вакиллари Пажеро брендини бутун бошли оилага айлантириш режалари борлигини ва келгусида Toyota RAV4 билан рақобатлашадиган кичикроқ модел ҳам пайдо бўлишини маълум қилган эди.
…