Афсонавий Митсубиши Пажеро нархлари эълон қилинди

·0·Авто
Афсонавий Митсубиши Пажеро нархлари эълон қилинди

Япониянинг Mitsubishi компанияси ўзининг автомобил бозорида катта қизиқиш уйғотган афсонавий модели — қайта тикланган Mitsubishi Пажеро тўлиқ ҳажмдаги нарх сиёсатини расман эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, 2027-йилги автомобилнинг дастлабки нархлари Австралия бозори учун маълум бўлган бўлиб, у бозорда ўзининг рақобатчилари қаторида ўзига хос ўрин эгаллаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги авлод рамали йўлтанламаси аввалги Пажеро Sport русумига нисбатан сезиларли даражада қимматлашган. Автомобил бозорда Ford Эверест ҳамда Toyota Land Cruiser Prado моделлари оралиғидаги сегментда рақобатлашиши кўзда тутилган. Харидорлар учун бир нечта комплектациялар тақдим этилади.

Комплектациялар ва нарх сиёсати

Австралия бозорида базадаги беш ўринли Mitsubishi Пажеро GLS версиясининг нархи 68 490 Австралия долларини ташкил этади. Шунингдек, етти ўринли модификация 69 990 доллардан, ўрта даражадаги Эхсеед комплектацияси 79 990 доллардан ва флагман Пажеро ГСР версияси 84 990 доллардан баҳоланмоқда.

Мазкур маҳаллий валюта қийматларини АҚШ долларига қайта ҳисоблаганда, базадаги ихчам йўлтанламас тахминан 49 300 долларга, энг юқори ГСР комплектацияси эса 61 100 доллар атрофида баҳоланиши маълум бўлди. Ушбу нарх сиёсати жаҳон бозорида ушбу автомобилни асосий рақобатчиларга нисбатан жозибадор қилади.

Техник имкониятлар ва рақобатбардошлик

Таққослаш учун, АҚШ бозорида Toyota Land Cruiser 2027 модели етказиб бериш нархини ҳисобга олган ҳолда 59 580 доллардан бошланади. Шунингдек, Ford Bronco Бадландс ва Jeep Вранглер Рубикон каби машиналар ҳам шунга ўхшаш нархларда таклиф этилади. Агар АҚШда ҳам худди шундай нархлар сақланиб қолса, энг тўлиқ жиҳозланган Mitsubishi Пажеро базадаги Land Cruiser Prado 250 моделидан атиги 1,5 минг долларга қимматроқ бўлади.

Техник жиҳатдан янги авлод Mitsubishi Пажеро мустаҳкам рамали платформага асосланган. Автомобил остига 2,4 литр ҳажмли, 204 от кучига эга турбодизел двигател ўрнатилган бўлиб, унинг максимал айланиш моменти 480 Н·м ни ташкил этади. Агрегат замонавий саккиз поғонали автомат узатмалар қутиси билан биргаликда ишлайди.

Оғир йўл шароитларида ҳаракатланиш учун автомобил Супер Селект 4WD-ИИ номли фирмавий тўла привод тизими билан жиҳозланган. Шунингдек, унга пасайтирилган узатма ва орқа дифференциални блоклаш функцияси ҳам киритилган. Аввалроқ компания вакиллари Пажеро брендини бутун бошли оилага айлантириш режалари борлигини ва келгусида Toyota RAV4 билан рақобатлашадиган кичикроқ модел ҳам пайдо бўлишини маълум қилган эди.

МитсубишиМитсубиши ПажероАвтомобилларЙўлтанламасЯнги моделлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги авлод Hyundai Kona кроссовери синов жараёнида кўриндиЯнги авлод Hyundai Kona кроссовери синов жараёнида кўриндиКеча, 19:53Митсубиши Пажеро бутунлай янги оилавий кроссоверга айланадиМитсубиши Пажеро бутунлай янги оилавий кроссоверга айланади05.09, 19:29Янги авлод Kia Sportage дизайни ошкор этилдиЯнги авлод Kia Sportage дизайни ошкор этилди05.09, 15:29Toyota ўзининг машҳур Пробох универсалини янгиладиToyota ўзининг машҳур Пробох универсалини янгилади05.09, 13:57150 минг километр йўл юрган электромобиллар батареяси ҳолати маълум қилинди150 минг километр йўл юрган электромобиллар батареяси ҳолати маълум қилинди05.09, 00:55«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди04.09, 20:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этди
Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этди
Ferrari SF90 модели келажак суперкарига айлантирилди
Ferrari SF90 модели келажак суперкарига айлантирилди