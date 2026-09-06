Қўлдан чиқарилган ғалаба!: “Манчестер Юнайтед” Ливерпулда очко йўқотди
Англия Премьер-лигасининг 3-туридан ўрин олган марказий учрашувлардан бири Ливерпулда ҳақиқий футбол драмасини тақдим этди. «Hill Dickinson Stadium»да меҳмон бўлган Майкл Кэррик бошчилигидаги «Манчестер Юнайтед» сўнгги дақиқаларда ғалабани нақд қилгандек кўринган бўлса-да, ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+6-дақиқада дарвозага йўлланган даҳшатли супергол сабаб 2:2 ҳисобидаги дурангга рози бўлишга мажбур бўлди. Муросасиз баҳс якунида муҳим 2 очкони бой берган манчестерликлар турнир жадвалида пастга қараб шўнғиди.
Сўнгги дақиқалар триллери: 88-дақиқадаги шодлик ва 90+6-дақиқадаги шок
Иккинчи бўлимда стадионда кечган воқеалар мухлисларни охирги сонияларгача нафас юттириб туришга мажбур қилди:
Мбеумодан тезкор гол: Танаффусдан қайтибоқ, 46-дақиқада «МЮ» ҳужумчиси Бриан Мбеумо рақиб посбони Жордан Пикфорд қўриқлаётган дарвозани ишғол қилиб, ҳисобни очди (0:1);
Жоржнинг мувозанатни тиклаши: Тўхтовсиз ҳужумга ўтган ливерпулликлар 83-дақиқада Жоржнинг аниқ ҳаракати эвазига ҳисобни тенглаштиришга эришди (1:1);
Шешкодан камбэк зарбаси: Захирадан майдонга тушган Бенжамин Шешко 88-дақиқада «Юнайтед»ни яна ҳисобда олдинга олиб чиқди ва Кэррик шогирдлари 3 очкони чўнтакка солгандек туюлган эди (1:2);
90+6-дақиқадаги мўъжиза: Бироқ 77-дақиқада захирадан ўйинга қўшилган Эйнсли Мэйтленд-Найлз ҳакам ҳуштаги янграши арафасида Ламменс дарвозасига ақлбовар қилмас супергол уриб, стадионни ларзага келтирди (2:2).
Қўполликлар, тактик юришлар ва сариқ карточкалар ёмғири
Майдонда кечган кескин кураш ҳар икки жамоа ўйинчиларини ҳам асабийлашишга мажбур қилди:
Ҳакамнинг огоҳлантиришлари: Учрашув мобайнида кескин фоллар кўпайиб, Армстронг, Жонсон, Рол («Эвертон») ҳамда Шоу, Магуайр ва Далот («МЮ») сариқ карточка билан жазоланди;
Кэррикнинг алмаштиришлари: Мураббий ҳужум ва мудофаани кучайтириш учун Рэшфорд ва Куня ўрнига Доргу ҳамда Шешкони майдонга ташлади, аммо ҳимоянинг сўнгги сониялардаги пала-партишлиги ғалаба бой берилишига олиб келди;
«Эвертон»нинг муросасиз руҳи: Жек Грилиш ва Мэйтленд-Найлзнинг захирадан тушиши мезбонлар ҳужумига қўшимча тезлик бағишлаб, муқаррар мағлубиятдан қутқариб қолди.
Турнир жадвалидаги манзара: Кэррик жамоаси 11-ўринга тушиб кетди
Ушбу дуранг ҳар икки клубнинг мусобақадаги ўрнига бевосита таъсир қилди:
«Эвертон» топ-10 таликда: Ўз майдонида ирода намойиш этган ливерпулликлар 5 очко билан жадвалнинг 8-поғонасида бормоқда;
«Манчестер Юнайтед»нинг пасайиши: 3 турда бор-йўғи 4 очко жамғарган Майкл Кэррик жамоаси чемпионлик пойгасидаги рақобатчиларидан ортда қолиб, 11-ўринга тушиб кетди.
Сизнингча, «Манчестер Юнайтед»нинг сўнгги сонияларда ғалабани қўлдан чиқаришига ҳимоядаги тажрибасизлик сабаб бўлдими ёки Майкл Кэррик тактикасида хатоликлар борми? 3 турда 4 очко олган «қизил иблислар» бу мавсум кучли тўртлик учун кураша оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…