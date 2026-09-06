Қўлдан чиқарилган ғалаба!: “Манчестер Юнайтед” Ливерпулда очко йўқотди

·0·Спорт
Қўлдан чиқарилган ғалаба!: “Манчестер Юнайтед” Ливерпулда очко йўқотди

Англия Премьер-лигасининг 3-туридан ўрин олган марказий учрашувлардан бири Ливерпулда ҳақиқий футбол драмасини тақдим этди. «Hill Dickinson Stadium»да меҳмон бўлган Майкл Кэррик бошчилигидаги «Манчестер Юнайтед» сўнгги дақиқаларда ғалабани нақд қилгандек кўринган бўлса-да, ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+6-дақиқада дарвозага йўлланган даҳшатли супергол сабаб 2:2 ҳисобидаги дурангга рози бўлишга мажбур бўлди. Муросасиз баҳс якунида муҳим 2 очкони бой берган манчестерликлар турнир жадвалида пастга қараб шўнғиди.

Сўнгги дақиқалар триллери: 88-дақиқадаги шодлик ва 90+6-дақиқадаги шок

Иккинчи бўлимда стадионда кечган воқеалар мухлисларни охирги сонияларгача нафас юттириб туришга мажбур қилди:

  • Мбеумодан тезкор гол: Танаффусдан қайтибоқ, 46-дақиқада «МЮ» ҳужумчиси Бриан Мбеумо рақиб посбони Жордан Пикфорд қўриқлаётган дарвозани ишғол қилиб, ҳисобни очди (0:1);

  • Жоржнинг мувозанатни тиклаши: Тўхтовсиз ҳужумга ўтган ливерпулликлар 83-дақиқада Жоржнинг аниқ ҳаракати эвазига ҳисобни тенглаштиришга эришди (1:1);

  • Шешкодан камбэк зарбаси: Захирадан майдонга тушган Бенжамин Шешко 88-дақиқада «Юнайтед»ни яна ҳисобда олдинга олиб чиқди ва Кэррик шогирдлари 3 очкони чўнтакка солгандек туюлган эди (1:2);

  • 90+6-дақиқадаги мўъжиза: Бироқ 77-дақиқада захирадан ўйинга қўшилган Эйнсли Мэйтленд-Найлз ҳакам ҳуштаги янграши арафасида Ламменс дарвозасига ақлбовар қилмас супергол уриб, стадионни ларзага келтирди (2:2).

Қўполликлар, тактик юришлар ва сариқ карточкалар ёмғири

Майдонда кечган кескин кураш ҳар икки жамоа ўйинчиларини ҳам асабийлашишга мажбур қилди:

  • Ҳакамнинг огоҳлантиришлари: Учрашув мобайнида кескин фоллар кўпайиб, Армстронг, Жонсон, Рол («Эвертон») ҳамда Шоу, Магуайр ва Далот («МЮ») сариқ карточка билан жазоланди;

  • Кэррикнинг алмаштиришлари: Мураббий ҳужум ва мудофаани кучайтириш учун Рэшфорд ва Куня ўрнига Доргу ҳамда Шешкони майдонга ташлади, аммо ҳимоянинг сўнгги сониялардаги пала-партишлиги ғалаба бой берилишига олиб келди;

  • «Эвертон»нинг муросасиз руҳи: Жек Грилиш ва Мэйтленд-Найлзнинг захирадан тушиши мезбонлар ҳужумига қўшимча тезлик бағишлаб, муқаррар мағлубиятдан қутқариб қолди.

Турнир жадвалидаги манзара: Кэррик жамоаси 11-ўринга тушиб кетди

Ушбу дуранг ҳар икки клубнинг мусобақадаги ўрнига бевосита таъсир қилди:

  • «Эвертон» топ-10 таликда: Ўз майдонида ирода намойиш этган ливерпулликлар 5 очко билан жадвалнинг 8-поғонасида бормоқда;

  • «Манчестер Юнайтед»нинг пасайиши: 3 турда бор-йўғи 4 очко жамғарган Майкл Кэррик жамоаси чемпионлик пойгасидаги рақобатчиларидан ортда қолиб, 11-ўринга тушиб кетди.

Сизнингча, «Манчестер Юнайтед»нинг сўнгги сонияларда ғалабани қўлдан чиқаришига ҳимоядаги тажрибасизлик сабаб бўлдими ёки Майкл Кэррик тактикасида хатоликлар борми? 3 турда 4 очко олган «қизил иблислар» бу мавсум кучли тўртлик учун кураша оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳақиқий тор-мор: «Барселона» «Валенсия» дарвозасига 5 та жавобсиз тўп киритдиҲақиқий тор-мор: «Барселона» «Валенсия» дарвозасига 5 та жавобсиз тўп киритдиБугун, 22:42Осиё кубоги финалига йўлланма: Ўзбекистон U-20 Сурияни 3:0 ҳисобида тор-мор этдиОсиё кубоги финалига йўлланма: Ўзбекистон U-20 Сурияни 3:0 ҳисобида тор-мор этдиБугун, 22:40“Эмирейтс”даги даҳшатли дерби: “Арсенал” камбек эвазига “Челси”ни тиз чўктирди“Эмирейтс”даги даҳшатли дерби: “Арсенал” камбек эвазига “Челси”ни тиз чўктирдиБугун, 22:39Азиз Ғаниевдан кутилмаган қарор: қуйи ўриндаги “Банияс”ни қутқариш миссиясиАзиз Ғаниевдан кутилмаган қарор: қуйи ўриндаги “Банияс”ни қутқариш миссиясиБугун, 22:31“Базель” майдонида иродали ғалаба: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида порламоқда“Базель” майдонида иродали ғалаба: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида порламоқдаБугун, 22:23Серхио Агуеро 2012-йилдаги тарихий голини қандай эслайдиСерхио Агуеро 2012-йилдаги тарихий голини қандай эслайдиБугун, 20:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди