«Подземелья и драконы» саргузаштлари давом этади: Hasbro таслим бўлмаяпти...

·10·Маданият
«Подземелья и драконы» саргузаштлари давом этади: Hasbro таслим бўлмаяпти...

Фантастика ва саргузашт ишқибозлари учун кутилмаган, аммо умидли хабар: Hasbro компанияси «Подземелья и драконы: Честь среди воров» (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves) фильмининг давомини суратга олиш истагидан мутлақо воз кечгани йўқ. «The Playlist» нашрининг хабар беришича, франшиза эгалари айни дамда лойиҳа учун фаол равишда янги киностудия изламоқда.

Paramount нима учун воз кечди?

Маълумки, фильмнинг биринчи қисми танқидчилар ва томошабинлар томонидан жуда ижобий кутиб олинган ва юқори баҳоланган эди. Шунга қарамай, касса йиғимлари студия кутгандек юқори бўлмади (жаҳон прокатида 208 миллион доллардан сал кўпроқ). Шу сабабли, Paramount студияси молиявий жиҳатдан ўзини оқламаган лойиҳанинг давомидан ва унга бўлган ҳуқуқлардан бутунлай воз кечишга қарор қилди.

Hasbro-нинг қатъий режалари: Франшиза яшайди!

Бироқ, бу саргузаштнинг охири эмас. Hasbro раҳбарияти D&D коинотининг салоҳиятига қаттиқ ишонади. Жорий вазият бўйича қуйидагилар маълум:

  • Янги ҳамкор изланиши: Компания франшизани давом эттириш учун молиявий шерик ёки бутунлай янги студия топиш ишларини жадаллаштирган.

  • Тайёр сценарий: Энг муҳим янгиликлардан бири — биринчи қисмнинг режиссёрлари ва сценарий муаллифлари Жон Фрэнсис Дейли ва Жонатан Голдштейн аллақачон сиквел сценарийсини ёзиб бўлишган. Улар сюжетнинг жуда кучли эканини ва катта потенциалга эгалигини таъкидлашмоқда.

  • Эски таркибнинг қайтиши: Агар молиялаштириш масаласи ижобий ҳал этилса, режиссёрлар ўз креслоларига қайтадилар. Шунингдек, Крис Пайн ва Мишель Родригес бошчилигидаги оригинал фильм актёрлари ҳам ўз ролларига қайтишлари эҳтимоли жуда юқори.

Хулоса қилиб айтганда, гарчи Paramount лойиҳани тарк этган бўлса-да, «Подземелья и драконы»нинг давоми учун умид учқунлари ҳали сўнмаган. Ҳаммаси Hasbro-нинг янги студия билан келишувига боғлиқ.

Сизнингча, «Подземелья и драконы» франшизасининг давоми суратга олиниши керакми? Крис Пайн бошчилигидаги ўғрилар бандасининг янги саргузаштларини кўришни хоҳлармидингиз? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қонли қасос: Ҳолливудда укасининг жасадини қидириб, овчиларни қираётган Бигфут ҳақида фильмҚонли қасос: Ҳолливудда укасининг жасадини қидириб, овчиларни қираётган Бигфут ҳақида фильмКеча, 23:32Зомби даҳшати: Sony янги “Обитель зла”нинг тўлиқ трейлерини эълон қилдиЗомби даҳшати: Sony янги “Обитель зла”нинг тўлиқ трейлерини эълон қилдиКеча, 23:27“Карьерангни барбод қиламан!”: Ҳолливуд инсайдери актриса Инди Навареттини шантаж қилди“Карьерангни барбод қиламан!”: Ҳолливуд инсайдери актриса Инди Навареттини шантаж қилдиКеча, 23:19Тармоқларни кулдирган воқеа: “Хотин”дан келган кутилмаган хабар (видео)Тармоқларни кулдирган воқеа: “Хотин”дан келган кутилмаган хабар (видео)Кеча, 20:10«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)Кеча, 19:38Афруза “Тополмайсиз” клипи билан мухлисларини хурсанд қилди (видео)Афруза “Тополмайсиз” клипи билан мухлисларини хурсанд қилди (видео)Кеча, 12:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди
«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)
«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)