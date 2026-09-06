«Подземелья и драконы» саргузаштлари давом этади: Hasbro таслим бўлмаяпти...
Фантастика ва саргузашт ишқибозлари учун кутилмаган, аммо умидли хабар: Hasbro компанияси «Подземелья и драконы: Честь среди воров» (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves) фильмининг давомини суратга олиш истагидан мутлақо воз кечгани йўқ. «The Playlist» нашрининг хабар беришича, франшиза эгалари айни дамда лойиҳа учун фаол равишда янги киностудия изламоқда.
Paramount нима учун воз кечди?
Маълумки, фильмнинг биринчи қисми танқидчилар ва томошабинлар томонидан жуда ижобий кутиб олинган ва юқори баҳоланган эди. Шунга қарамай, касса йиғимлари студия кутгандек юқори бўлмади (жаҳон прокатида 208 миллион доллардан сал кўпроқ). Шу сабабли, Paramount студияси молиявий жиҳатдан ўзини оқламаган лойиҳанинг давомидан ва унга бўлган ҳуқуқлардан бутунлай воз кечишга қарор қилди.
Hasbro-нинг қатъий режалари: Франшиза яшайди!
Бироқ, бу саргузаштнинг охири эмас. Hasbro раҳбарияти D&D коинотининг салоҳиятига қаттиқ ишонади. Жорий вазият бўйича қуйидагилар маълум:
Янги ҳамкор изланиши: Компания франшизани давом эттириш учун молиявий шерик ёки бутунлай янги студия топиш ишларини жадаллаштирган.
Тайёр сценарий: Энг муҳим янгиликлардан бири — биринчи қисмнинг режиссёрлари ва сценарий муаллифлари Жон Фрэнсис Дейли ва Жонатан Голдштейн аллақачон сиквел сценарийсини ёзиб бўлишган. Улар сюжетнинг жуда кучли эканини ва катта потенциалга эгалигини таъкидлашмоқда.
Эски таркибнинг қайтиши: Агар молиялаштириш масаласи ижобий ҳал этилса, режиссёрлар ўз креслоларига қайтадилар. Шунингдек, Крис Пайн ва Мишель Родригес бошчилигидаги оригинал фильм актёрлари ҳам ўз ролларига қайтишлари эҳтимоли жуда юқори.
Хулоса қилиб айтганда, гарчи Paramount лойиҳани тарк этган бўлса-да, «Подземелья и драконы»нинг давоми учун умид учқунлари ҳали сўнмаган. Ҳаммаси Hasbro-нинг янги студия билан келишувига боғлиқ.
Сизнингча, «Подземелья и драконы» франшизасининг давоми суратга олиниши керакми? Крис Пайн бошчилигидаги ўғрилар бандасининг янги саргузаштларини кўришни хоҳлармидингиз? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…