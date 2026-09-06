Осиё кубоги финалига йўлланма: Ўзбекистон U-20 Сурияни 3:0 ҳисобида тор-мор этди

·3·Спорт
Осиё кубоги финалига йўлланма: Ўзбекистон U-20 Сурияни 3:0 ҳисобида тор-мор этди

«100 фоизлик мутлақ натижа ва Осиё кубоги финалига йўлланма: Ўзбекистон U-20 Сурияни 3:0 ҳисобида тор-мор этди — Тошкентдаги ғалабали оқшом, Эрманов ва Абраевнинг голлари ҳамда жадвалдаги яккаҳокимлик»

Тошкент мезбонлик қилган 20 ёшгача бўлган футболчилар ўртасидаги Осиё кубоги саралаш босқичи «В» гуруҳи баҳслари Ўзбекистон ёшлар терма жамоасининг мутлақ триумфи билан якунланди. 3-турнинг ҳал қилувчи баҳсида Сурия U-20 термасига қарши саф тортган ҳамюртларимиз рақиб дарвозасига жавобсиз учта тўп киритиб, 3:0 ҳисобидаги йирик ва ишончли ғалабани тантана қилди. Учта ўйинда учта ғалабага эришиб, 100 фоизлик натижа кўрсатган ёш «оқ бўрилар» гуруҳда 9 очко билан яккапешқадам бўлган ҳолда Осиё кубогининг финал босқичига тўғридан-тўғри йўлланмани қўлга киритди.

Тошкентдаги мутлақ устунлик: 10-дақиқадаги гол ва якуний зарбалар

Пойтахтимизда кечган беллашувда ўзбекистонлик футболчилар илк дақиқалардан бошлаб ўйин тизгинини тўлиқ назорат қилди:

  • Эрмановнинг тезкор голи: Баҳснинг 10-дақиқасидаёқ ҳужумчи Диёр Эрманов сурияликлар ҳимоясидаги бўшлиқдан унумли фойдаланиб, ҳисобни очди (1:0);

  • Абраевдан совуққонлик: Ўйин охирига қадар устунликни сақлаган вакилларимиз 81-дақиқада иккинчи тўпни киритди — Қувонч Абраев рақиб дарвозабонига ҳеч қандай имконият қолдирмади;

  • Тўлагановнинг нуқтаси: Қўшиб берилган 90+4-дақиқада ҳакам томонидан белгиланган пенальтини Даврон Тўлаганов аниқ амалга ошириб, йирик ҳисобни расмийлаштирди (3:0).

Ишончли мудофаа ва таркиб ротацияси: Қуруқ ўйин

Жамоа бош мураббийи белгилаган тактик режа бутун 90 дақиқа давомида бенуқсон ишлади:

  • Дарвоза дахлсизлиги: Дарвозабон Нематуллоҳ Рустамжонов ва сардор Азизбек Тўлқинбеков бошчилигидаги мудофаа чизиғи Суриянинг хавфли қарши ҳужумларини бартараф этиб, дарвозани дахлсиз сақлаб қолди;

  • Ўз вақтида қилинган алмаштиришлар: Иккинчи бўлимда майдонга тушган Асилбек Абдурасулов, Тоҳир Ашурбоев, Азизбек Эримбетов, Ҳусан Кўпайсинов ва Асилбек Алиевлар жамоа суръатини туширмай, ғалабани мустаҳкамлашга катта ҳисса қўшди.

«В» гуруҳининг якуний ҳолати: Ўзбекистон пешқадам, Ҳиндистон 2-ўринда

Саралаш гуруҳининг сўнгги турида барча саволларга ойдинлик киритилди:

  • Ўзбекистон U-20: 3 та ўйинда 3 та ғалаба, 9 очко билан гуруҳ ғолиби бўлиб, қитъа чемпионатининг финал раунди йўлланмасига эга чиқди;

  • Ҳиндистон U-20: Гуруҳнинг параллел ўйинида Бангладешни 3:0 ҳисобида (Меитеи 25', Ядав 60', Арбаш 79') мағлуб этган Ҳиндистон 6 очко билан 2-ўринни эгаллади;

  • Сурия ва Бангладеш: Сурия терма жамоаси 3 очко билан 3-поғонада қолган бўлса, бирорта очко ололмаган Бангладеш гуруҳ аутсайдерига айланди.

Сизнингча, ушбу ёшлар терма жамоаси Осиё кубогининг финал босқичида қитъа чемпионлиги учун асосий даъвогарга айлана оладими? Бу авлод вакилларидан қайси бирини яқин келажакда Ўзбекистон миллий терма жамоасининг асосий юлдузи сифатида кўряпсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳақиқий тор-мор: «Барселона» «Валенсия» дарвозасига 5 та жавобсиз тўп киритдиҲақиқий тор-мор: «Барселона» «Валенсия» дарвозасига 5 та жавобсиз тўп киритдиБугун, 22:42“Эмирейтс”даги даҳшатли дерби: “Арсенал” камбек эвазига “Челси”ни тиз чўктирди“Эмирейтс”даги даҳшатли дерби: “Арсенал” камбек эвазига “Челси”ни тиз чўктирдиБугун, 22:39Азиз Ғаниевдан кутилмаган қарор: қуйи ўриндаги “Банияс”ни қутқариш миссиясиАзиз Ғаниевдан кутилмаган қарор: қуйи ўриндаги “Банияс”ни қутқариш миссиясиБугун, 22:31“Базель” майдонида иродали ғалаба: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида порламоқда“Базель” майдонида иродали ғалаба: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида порламоқдаБугун, 22:23Серхио Агуеро 2012-йилдаги тарихий голини қандай эслайдиСерхио Агуеро 2012-йилдаги тарихий голини қандай эслайдиБугун, 20:50“Фликнинг майдондаги янги генерали”: Родри “Барселона”ни тубдан ўзгартирмоқда“Фликнинг майдондаги янги генерали”: Родри “Барселона”ни тубдан ўзгартирмоқдаБугун, 19:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди