Осиё кубоги финалига йўлланма: Ўзбекистон U-20 Сурияни 3:0 ҳисобида тор-мор этди
«100 фоизлик мутлақ натижа ва Осиё кубоги финалига йўлланма: Ўзбекистон U-20 Сурияни 3:0 ҳисобида тор-мор этди — Тошкентдаги ғалабали оқшом, Эрманов ва Абраевнинг голлари ҳамда жадвалдаги яккаҳокимлик»
Тошкент мезбонлик қилган 20 ёшгача бўлган футболчилар ўртасидаги Осиё кубоги саралаш босқичи «В» гуруҳи баҳслари Ўзбекистон ёшлар терма жамоасининг мутлақ триумфи билан якунланди. 3-турнинг ҳал қилувчи баҳсида Сурия U-20 термасига қарши саф тортган ҳамюртларимиз рақиб дарвозасига жавобсиз учта тўп киритиб, 3:0 ҳисобидаги йирик ва ишончли ғалабани тантана қилди. Учта ўйинда учта ғалабага эришиб, 100 фоизлик натижа кўрсатган ёш «оқ бўрилар» гуруҳда 9 очко билан яккапешқадам бўлган ҳолда Осиё кубогининг финал босқичига тўғридан-тўғри йўлланмани қўлга киритди.
Тошкентдаги мутлақ устунлик: 10-дақиқадаги гол ва якуний зарбалар
Пойтахтимизда кечган беллашувда ўзбекистонлик футболчилар илк дақиқалардан бошлаб ўйин тизгинини тўлиқ назорат қилди:
Эрмановнинг тезкор голи: Баҳснинг 10-дақиқасидаёқ ҳужумчи Диёр Эрманов сурияликлар ҳимоясидаги бўшлиқдан унумли фойдаланиб, ҳисобни очди (1:0);
Абраевдан совуққонлик: Ўйин охирига қадар устунликни сақлаган вакилларимиз 81-дақиқада иккинчи тўпни киритди — Қувонч Абраев рақиб дарвозабонига ҳеч қандай имконият қолдирмади;
Тўлагановнинг нуқтаси: Қўшиб берилган 90+4-дақиқада ҳакам томонидан белгиланган пенальтини Даврон Тўлаганов аниқ амалга ошириб, йирик ҳисобни расмийлаштирди (3:0).
Ишончли мудофаа ва таркиб ротацияси: Қуруқ ўйин
Жамоа бош мураббийи белгилаган тактик режа бутун 90 дақиқа давомида бенуқсон ишлади:
Дарвоза дахлсизлиги: Дарвозабон Нематуллоҳ Рустамжонов ва сардор Азизбек Тўлқинбеков бошчилигидаги мудофаа чизиғи Суриянинг хавфли қарши ҳужумларини бартараф этиб, дарвозани дахлсиз сақлаб қолди;
Ўз вақтида қилинган алмаштиришлар: Иккинчи бўлимда майдонга тушган Асилбек Абдурасулов, Тоҳир Ашурбоев, Азизбек Эримбетов, Ҳусан Кўпайсинов ва Асилбек Алиевлар жамоа суръатини туширмай, ғалабани мустаҳкамлашга катта ҳисса қўшди.
«В» гуруҳининг якуний ҳолати: Ўзбекистон пешқадам, Ҳиндистон 2-ўринда
Саралаш гуруҳининг сўнгги турида барча саволларга ойдинлик киритилди:
Ўзбекистон U-20: 3 та ўйинда 3 та ғалаба, 9 очко билан гуруҳ ғолиби бўлиб, қитъа чемпионатининг финал раунди йўлланмасига эга чиқди;
Ҳиндистон U-20: Гуруҳнинг параллел ўйинида Бангладешни 3:0 ҳисобида (Меитеи 25', Ядав 60', Арбаш 79') мағлуб этган Ҳиндистон 6 очко билан 2-ўринни эгаллади;
Сурия ва Бангладеш: Сурия терма жамоаси 3 очко билан 3-поғонада қолган бўлса, бирорта очко ололмаган Бангладеш гуруҳ аутсайдерига айланди.
Сизнингча, ушбу ёшлар терма жамоаси Осиё кубогининг финал босқичида қитъа чемпионлиги учун асосий даъвогарга айлана оладими? Бу авлод вакилларидан қайси бирини яқин келажакда Ўзбекистон миллий терма жамоасининг асосий юлдузи сифатида кўряпсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…