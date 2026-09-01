1-ўриндаги мева барчани ҳайратга солди: Дунёдаги энг фойдали 5 та мева

·2·Саломатлик
1-ўриндаги мева барчани ҳайратга солди: Дунёдаги энг фойдали 5 та мева

Тўғри ва мувозанатли овқатланиш инсон саломатлиги ва кундалик тетиклигининг асосий омили ҳисобланади. Тиббиёт мутахассислари ва парҳезшунослар табиат томонидан инъом этилган, витаминлар ва минералларга бой бўлган энг фойдали 5 та мева рейтингини тузиб чиқди.

Кундалик рационга ушбу меваларни мунтазам киритиш юрак фаолиятини яхшилашдан тортиб, иммунитетни кучайтириш ва мия салоҳиятини оширишгача ёрдам беради.

Дунёнинг энг шифобахш топ-5 меваси:

  • 1-ўрин — Авокадо (Соғлом ёғлар ва мия озуқаси): Тўйинмаган ёғ кислоталари ва Е витаминига ниҳоятда бой бўлиб, юрак-қон томир тизимини мустаҳкамлайди, мия фаолиятини кучайтиради ва моддалар алмашинувини фаоллаштиради;

  • 2-ўрин — Апельсин (Иммунитет қўрғони): С витаминининг улкан манбаи ҳисобланади. Иммун тизимини кўтаради, тери ҳолатини яхшилайди ва мавсумий шамоллаш касалликларига қарши кучли ҳимоя яратади;

  • 3-ўрин — Банан (Мушаклар ва тезкор энергия): Калий ва В6 витаминига бой. Юрак мушаклари фаолиятини меъёрга солади, спазм ва томир тортишишининг олдини олади ҳамда организмга тез фурсатда куч ва энергия бағишлайди;

  • 4-ўрин — Олма (Ҳазм ва холестерин назорати): Табиий клетчатка (пектин) ва C витаминига бой бўлиб, ошқозон-ичак тизимини тозалайди ва қондаги зарарли холестерин даражасини туширишга кўмаклашади;

  • 5-ўрин — Анор (Юрак ва қон айланиши манбаи): Кучли антиоксидантлар хазинаси. Юрак-қон томир саломатлигини яхшилайди ва қондаги гемоглобин миқдорини оширишда энг самарали воситалардан бири саналади.

Мутахассислар тавсияси: Меваларни қандай истеъмол қилиш керак?

  • Меваларни имкон қадар куннинг биринчи ярмида ва табиий ҳолида истеъмол қилиш тавсия этилади;

  • Рационда турли рангдаги меваларни аралаштириш организмни барча муҳим микроэлементлар билан тўлиқ таъминлайди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўт қопини ишдан чиқарувчи 5 та хавфли маҳсулот: Бу таомларни дарҳол чекланг!Ўт қопини ишдан чиқарувчи 5 та хавфли маҳсулот: Бу таомларни дарҳол чекланг!Кеча, 17:23Кундузги уйқу сири: Организм тетик бўлиши учун айнан неча дақиқа ухлаш керак?Кундузги уйқу сири: Организм тетик бўлиши учун айнан неча дақиқа ухлаш керак?30.08, 19:44Миямиз қарорни биздан олдин қабул қилиб қўяр эканМиямиз қарорни биздан олдин қабул қилиб қўяр экан30.08, 12:07Асаларилар касалланса, «дори»ни ўзлари танлар эканАсаларилар касалланса, «дори»ни ўзлари танлар экан30.08, 12:02Қаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул давоҚаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул даво28.08, 20:12Тасдиқланди: Янгиланган COVID-19 вакцинасини кимлар олиши шарт?Тасдиқланди: Янгиланган COVID-19 вакцинасини кимлар олиши шарт?28.08, 16:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Туғилган кунингиз қайси аъзонгиз «нозик» эканини кўрсатади? Қизиқ талқин
Туғилган кунингиз қайси аъзонгиз «нозик» эканини кўрсатади? Қизиқ талқин
Бостирилган туйғулар танани касал қиладими? Илм нима дейди?
Бостирилган туйғулар танани касал қиладими? Илм нима дейди?
Қаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул даво
Қаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул даво
Соғлом организмнинг 9 та асосий белгиси
Соғлом организмнинг 9 та асосий белгиси
Ушбу 6 ичимлик ҳақиқатан ҳам ички аъзоларни даволайдими?
Ушбу 6 ичимлик ҳақиқатан ҳам ички аъзоларни даволайдими?
Миядаги ўсмани билдириши мумкин бўлган ғайриоддий белги маълум қилинди
Миядаги ўсмани билдириши мумкин бўлган ғайриоддий белги маълум қилинди
Олимлар анорнинг юрак учун яширин фойдасини аниқлади
Олимлар анорнинг юрак учун яширин фойдасини аниқлади
50 ёшдан кейинги 14 одат: қай бири ҳақиқатан хавфли?
50 ёшдан кейинги 14 одат: қай бири ҳақиқатан хавфли?