Барселона Валенсияни йирик ҳисобда мағлуб этиб, ЛаЛигаспесида пешқадамликни мустаҳкамлади
Испания чемпионатининг навбатдаги турида "Барселона" сафарда "Валенсия" устидан ишончли ва йирик 5:0 ҳисобида зафар қучди. GOAL.com хабар беришича, ушбу учрашувдаги ғалаба каталонияга ЛаЛига турнир жадвалида яқин таъқибчилардан уч очколик фарқ билан якка пешқадам бўлиб олиш имконини берди, чунки асосий рақиб "Реал Мадрид" жума куни "Real Betis"га қарши баҳсда кутилмаганда мағлубиятга учраганди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Месталла стадионида кечган ўйин меҳмонларнинг мутлақ устунлиги остида ўтди. Учрашувнинг атиги олтинчи дақиқасидаёқ Фермин Лопеснинг ажойиб узатмасидан сўнг Ламине Ямал ўткир бурчакдан тўпни рақиб дарвоза тўрининг юқори бурчагига йўллаб, ҳисобни очди. Oraдан кўп ўтмай, Фермин Лопеснинг ўзи иккинчи голни уриб, жамоанинг устунлигини мустаҳкамлади.
Рафинядан Лионель Месси рекордининг такрорланишиИккинчи бўлим бошланиши билан "Барселона" ўз ҳужумларини янада кучайтирди. 49-дақиқада Ламине Ямал ва Фермин Лопес уюштирган тезкор ҳужумни яқин масофадан бўш қолган дарвозага тўп киритган Рафиня муваффақиятли якунлади. Бу гол бразилиялик футболчининг жорий мавсумдаги дастлабки тўртта ўйиндаги олтинчи голи бўлди.
Ушбу натижа эвазига Рафиня ХХИ асрда жамоасининг дастлабки тўртта ўйинида кетма-кет олтита гол киритган иккинчи футболчига айланди. Бунгача бундай ноёб натижани фақатгина афсонавий Лионель Месси икки марта қайд этган эди. Ҳозирда беш очколи ўйинлар сериясини давом эттираётган Рафиня навбатдаги баҳсда Сесар Родригес ва Златан Ибраҳимовичга тегишли бўлган кетма-кет бешта учрашувда гол уриш рекордини такрорлаши мумкин.
Йирик ғалаба ва таркибдаги янги ўзгаришларЎйин охирларига келиб Ханси Фикс шогирдлари ўз устунликларини янада яққол намоён этишди. Учрашув якунланишига 11 дақиқа қолганида Педри Дани Олмонинг узатмасидан кейин чиройли зарба билан тўпни дарвоза бурчагига жойлаб қўйди. Oraдан беш дақиқа ўтиб эса фаол ҳаракат қилган Дани Олмо яна бир бор бўш зонадан фойдаланиб, Ламине Ямалга қулай имконият яратиб берди ва ёш иқтидор эгаси ўйиннинг сўнгги нуқтасини қўйди.
Мазкур учрашув "Барселона" мухлислари учун яна бир қувончли воқеа билан ёдда қолди. "Арсенал" клубидан трансфер қилинган юлдуз футболчи Габриел Жезус каталонияликлар сафидаги ўзининг илк расмий дебютини ўтказди. Шу тариқа, дастлабки бешта турда 15 очко жамғарган "Барселона" Испания чемпионатида ўзининг мағлубиятсиз ва мукаммал ғалабали сериясини давом эттирмоқда.
…