Барселона Валенсияни йирик ҳисобда мағлуб этиб, ЛаЛигаспесида пешқадамликни мустаҳкамлади

·15·Спорт
Барселона Валенсияни йирик ҳисобда мағлуб этиб, ЛаЛигаспесида пешқадамликни мустаҳкамлади

Испания чемпионатининг навбатдаги турида "Барселона" сафарда "Валенсия" устидан ишончли ва йирик 5:0 ҳисобида зафар қучди. GOAL.com хабар беришича, ушбу учрашувдаги ғалаба каталонияга ЛаЛига турнир жадвалида яқин таъқибчилардан уч очколик фарқ билан якка пешқадам бўлиб олиш имконини берди, чунки асосий рақиб "Реал Мадрид" жума куни "Real Betis"га қарши баҳсда кутилмаганда мағлубиятга учраганди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Месталла стадионида кечган ўйин меҳмонларнинг мутлақ устунлиги остида ўтди. Учрашувнинг атиги олтинчи дақиқасидаёқ Фермин Лопеснинг ажойиб узатмасидан сўнг Ламине Ямал ўткир бурчакдан тўпни рақиб дарвоза тўрининг юқори бурчагига йўллаб, ҳисобни очди. Oraдан кўп ўтмай, Фермин Лопеснинг ўзи иккинчи голни уриб, жамоанинг устунлигини мустаҳкамлади.

Рафинядан Лионель Месси рекордининг такрорланиши

Иккинчи бўлим бошланиши билан "Барселона" ўз ҳужумларини янада кучайтирди. 49-дақиқада Ламине Ямал ва Фермин Лопес уюштирган тезкор ҳужумни яқин масофадан бўш қолган дарвозага тўп киритган Рафиня муваффақиятли якунлади. Бу гол бразилиялик футболчининг жорий мавсумдаги дастлабки тўртта ўйиндаги олтинчи голи бўлди.

Ушбу натижа эвазига Рафиня ХХИ асрда жамоасининг дастлабки тўртта ўйинида кетма-кет олтита гол киритган иккинчи футболчига айланди. Бунгача бундай ноёб натижани фақатгина афсонавий Лионель Месси икки марта қайд этган эди. Ҳозирда беш очколи ўйинлар сериясини давом эттираётган Рафиня навбатдаги баҳсда Сесар Родригес ва Златан Ибраҳимовичга тегишли бўлган кетма-кет бешта учрашувда гол уриш рекордини такрорлаши мумкин.

Йирик ғалаба ва таркибдаги янги ўзгаришлар

Ўйин охирларига келиб Ханси Фикс шогирдлари ўз устунликларини янада яққол намоён этишди. Учрашув якунланишига 11 дақиқа қолганида Педри Дани Олмонинг узатмасидан кейин чиройли зарба билан тўпни дарвоза бурчагига жойлаб қўйди. Oraдан беш дақиқа ўтиб эса фаол ҳаракат қилган Дани Олмо яна бир бор бўш зонадан фойдаланиб, Ламине Ямалга қулай имконият яратиб берди ва ёш иқтидор эгаси ўйиннинг сўнгги нуқтасини қўйди.

Мазкур учрашув "Барселона" мухлислари учун яна бир қувончли воқеа билан ёдда қолди. "Арсенал" клубидан трансфер қилинган юлдуз футболчи Габриел Жезус каталонияликлар сафидаги ўзининг илк расмий дебютини ўтказди. Шу тариқа, дастлабки бешта турда 15 очко жамғарган "Барселона" Испания чемпионатида ўзининг мағлубиятсиз ва мукаммал ғалабали сериясини давом эттирмоқда.

БарселонаЛамине ЯмалРафиняЛаЛигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қўлдан чиқарилган ғалаба!: “Манчестер Юнайтед” Ливерпулда очко йўқотдиҚўлдан чиқарилган ғалаба!: “Манчестер Юнайтед” Ливерпулда очко йўқотдиКеча, 22:45Ҳақиқий тор-мор: «Барселона» «Валенсия» дарвозасига 5 та жавобсиз тўп киритдиҲақиқий тор-мор: «Барселона» «Валенсия» дарвозасига 5 та жавобсиз тўп киритдиКеча, 22:42Осиё кубоги финалига йўлланма: Ўзбекистон U-20 Сурияни 3:0 ҳисобида тор-мор этдиОсиё кубоги финалига йўлланма: Ўзбекистон U-20 Сурияни 3:0 ҳисобида тор-мор этдиКеча, 22:40“Эмирейтс”даги даҳшатли дерби: “Арсенал” камбек эвазига “Челси”ни тиз чўктирди“Эмирейтс”даги даҳшатли дерби: “Арсенал” камбек эвазига “Челси”ни тиз чўктирдиКеча, 22:39Азиз Ғаниевдан кутилмаган қарор: қуйи ўриндаги “Банияс”ни қутқариш миссиясиАзиз Ғаниевдан кутилмаган қарор: қуйи ўриндаги “Банияс”ни қутқариш миссиясиКеча, 22:31“Базель” майдонида иродали ғалаба: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида порламоқда“Базель” майдонида иродали ғалаба: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида порламоқдаКеча, 22:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди