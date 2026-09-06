Ҳақиқий тор-мор: «Барселона» «Валенсия» дарвозасига 5 та жавобсиз тўп киритди

·1·Спорт
Ҳақиқий тор-мор: «Барселона» «Валенсия» дарвозасига 5 та жавобсиз тўп киритди

Испания Ла Лигасининг 4-тури доирасида сафарда «Валенсия» меҳмони бўлган амалдаги чемпион «Барселона» рақибларига ҳеч қандай имконият қолдирмади. «Месталя» стадионида кечган баҳс каталонияликларнинг мутлақ устунлигида ўтди ва 5:0 ҳисобидаги йирик ғалаба билан якунланди. Ушбу зафар эвазига Ханс-Дитер Флик шогирдлари очколарини 12 тага етказиб, турнир жадвалида яккапешқадам бўлиб олди. «Валенсия» эса бор-йўғи 1 очко билан сўнгги поғонага тушиб кетди.

Каталониялик ёшларнинг «Месталя»даги бенефиси: Ямал ва Ферминнинг шоуси

Учрашув «Барселона»нинг шиддатли ҳужумлари билан бошланди. Ҳали 6-дақиқа ўтиб бораётган бир пайтдаёқ, жамоанинг асосий юлдузига айланиб бораётган Ламин Ямал ҳисобни очди. «Барселона»нинг босими биринчи бўлимдаёқ яққол сезилди ва 22-дақиқада Фермин Лопес жамоасининг иккинчи голини урди. Фермин бугунги ўйинда нафақат гол урди, балки жамоадошларига иккита голли узатмани ҳам амалга ошириб, учрашувнинг энг яхши ўйинчиларидан бирига айланди.

Тор-мор ва янги харидларнинг таъсири: Олмонинг дебюти

Иккинчи бўлимда «Барселона» босимни янада кучайтирди. 50-дақиқада Рафиня ҳисобни йирик кўринишга келтирди (0:3). Майдонда тўлиқ ҳукмронлик қилган каталонияликлар таркибида ўзгаришлар юз берди ва 75-дақиқада Фермин Лопес ўрнига жамоанинг янги аъзоси Дани Олмо майдонга тушди. Ушбу ўзгариш ўйиннинг сўнгги қисмида янада шиддат бағишлади. 79-дақиқада Педри дарвозани ишғол қилган бўлса, ўйинга якуний нуқтани 84-дақиқада яна Ламин Ямал қўйди — у Дани Олмонинг узатмасидан сўнг дублини нишонлади. Эътиборлиси, Дани Олмо атиги 15 дақиқа ичида иккита голли узатмани амалга ошириб, жамоага тез мослашиб кетганини кўрсатди.

Турнир жадвалидаги кескин фарқ ва мағлубиятнинг аччиғи

Ушбу ғалабадан сўнг «Барселона» 4 та ўйиндан 12 очко жамғариб, Ла Лигада мутлақ пешқадамликни қўлга киритди. Амалдаги чемпионлар мавсумни жуда кучли бошлашганини ва титулни ҳимоя қилишга тайёр эканликларини яна бир бор исботлашди. «Валенсия» учун эса бу мавсумнинг бошланиши ҳақиқий ҳалокатга айланмоқда — 4 та ўйиндан сўнг бор-йўғи 1 очко ва энг сўнгги, 20-ўрин. «Месталя»даги мухлислар ўз жамоаларининг бундай кучсиз ўйинидан норози эканликларини билдиришди.

Ла Лига. 4-тур. Ўйин статистикаси ва таркиблар

Валенсия — Барселона 0:56 сентябр, «Месталя»

Голлар: Ямал (6, 84), Фермин (22), Рафиня (50), Педри (79).

Валенсия: Дмитриевски, Маффео (Эллиот, 54), Мартинес, Диакаби (Кордоба, 62), Пепелу (Таррега, 54), Васкес (Гайя, 54), Оторби (Дуро, 76), Угринич, Диенг, Герра (Сато, 62), Данжума.

Барселона: Жоан Гарсия, Эрик Гарсия (Кунде, 29), Кубарси (Кристенсен, 62), Мартин, Эспарт, Родри (Бернал, 62), Педри (Жезус, 81), Фермин (Олмо, 75), Ямал, Гордон (Адейеми, 62), Рафиня.

Огоҳлантиришлар: Кубарси (45+3), Родри (47), Фермин (65), Мартинес (81).

Сизнингча, «Барселона»нинг ушбу мавсумдаги кучли старти жамоанинг Европа чемпионлар лигасида ҳам муваффақиятга эришишидан далолатми? Дани Олмонинг «Барселона» тактикасига бу қадар тез мослашиб кетганини нима билан изоҳлаш мумкин? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Осиё кубоги финалига йўлланма: Ўзбекистон U-20 Сурияни 3:0 ҳисобида тор-мор этдиОсиё кубоги финалига йўлланма: Ўзбекистон U-20 Сурияни 3:0 ҳисобида тор-мор этдиБугун, 22:40“Эмирейтс”даги даҳшатли дерби: “Арсенал” камбек эвазига “Челси”ни тиз чўктирди“Эмирейтс”даги даҳшатли дерби: “Арсенал” камбек эвазига “Челси”ни тиз чўктирдиБугун, 22:39Азиз Ғаниевдан кутилмаган қарор: қуйи ўриндаги “Банияс”ни қутқариш миссиясиАзиз Ғаниевдан кутилмаган қарор: қуйи ўриндаги “Банияс”ни қутқариш миссиясиБугун, 22:31“Базель” майдонида иродали ғалаба: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида порламоқда“Базель” майдонида иродали ғалаба: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида порламоқдаБугун, 22:23Серхио Агуеро 2012-йилдаги тарихий голини қандай эслайдиСерхио Агуеро 2012-йилдаги тарихий голини қандай эслайдиБугун, 20:50“Фликнинг майдондаги янги генерали”: Родри “Барселона”ни тубдан ўзгартирмоқда“Фликнинг майдондаги янги генерали”: Родри “Барселона”ни тубдан ўзгартирмоқдаБугун, 19:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди