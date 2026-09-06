Ҳақиқий тор-мор: «Барселона» «Валенсия» дарвозасига 5 та жавобсиз тўп киритди
Испания Ла Лигасининг 4-тури доирасида сафарда «Валенсия» меҳмони бўлган амалдаги чемпион «Барселона» рақибларига ҳеч қандай имконият қолдирмади. «Месталя» стадионида кечган баҳс каталонияликларнинг мутлақ устунлигида ўтди ва 5:0 ҳисобидаги йирик ғалаба билан якунланди. Ушбу зафар эвазига Ханс-Дитер Флик шогирдлари очколарини 12 тага етказиб, турнир жадвалида яккапешқадам бўлиб олди. «Валенсия» эса бор-йўғи 1 очко билан сўнгги поғонага тушиб кетди.
Каталониялик ёшларнинг «Месталя»даги бенефиси: Ямал ва Ферминнинг шоуси
Учрашув «Барселона»нинг шиддатли ҳужумлари билан бошланди. Ҳали 6-дақиқа ўтиб бораётган бир пайтдаёқ, жамоанинг асосий юлдузига айланиб бораётган Ламин Ямал ҳисобни очди. «Барселона»нинг босими биринчи бўлимдаёқ яққол сезилди ва 22-дақиқада Фермин Лопес жамоасининг иккинчи голини урди. Фермин бугунги ўйинда нафақат гол урди, балки жамоадошларига иккита голли узатмани ҳам амалга ошириб, учрашувнинг энг яхши ўйинчиларидан бирига айланди.
Тор-мор ва янги харидларнинг таъсири: Олмонинг дебюти
Иккинчи бўлимда «Барселона» босимни янада кучайтирди. 50-дақиқада Рафиня ҳисобни йирик кўринишга келтирди (0:3). Майдонда тўлиқ ҳукмронлик қилган каталонияликлар таркибида ўзгаришлар юз берди ва 75-дақиқада Фермин Лопес ўрнига жамоанинг янги аъзоси Дани Олмо майдонга тушди. Ушбу ўзгариш ўйиннинг сўнгги қисмида янада шиддат бағишлади. 79-дақиқада Педри дарвозани ишғол қилган бўлса, ўйинга якуний нуқтани 84-дақиқада яна Ламин Ямал қўйди — у Дани Олмонинг узатмасидан сўнг дублини нишонлади. Эътиборлиси, Дани Олмо атиги 15 дақиқа ичида иккита голли узатмани амалга ошириб, жамоага тез мослашиб кетганини кўрсатди.
Турнир жадвалидаги кескин фарқ ва мағлубиятнинг аччиғи
Ушбу ғалабадан сўнг «Барселона» 4 та ўйиндан 12 очко жамғариб, Ла Лигада мутлақ пешқадамликни қўлга киритди. Амалдаги чемпионлар мавсумни жуда кучли бошлашганини ва титулни ҳимоя қилишга тайёр эканликларини яна бир бор исботлашди. «Валенсия» учун эса бу мавсумнинг бошланиши ҳақиқий ҳалокатга айланмоқда — 4 та ўйиндан сўнг бор-йўғи 1 очко ва энг сўнгги, 20-ўрин. «Месталя»даги мухлислар ўз жамоаларининг бундай кучсиз ўйинидан норози эканликларини билдиришди.
Ла Лига. 4-тур. Ўйин статистикаси ва таркиблар
Валенсия — Барселона 0:56 сентябр, «Месталя»
Голлар: Ямал (6, 84), Фермин (22), Рафиня (50), Педри (79).
Валенсия: Дмитриевски, Маффео (Эллиот, 54), Мартинес, Диакаби (Кордоба, 62), Пепелу (Таррега, 54), Васкес (Гайя, 54), Оторби (Дуро, 76), Угринич, Диенг, Герра (Сато, 62), Данжума.
Барселона: Жоан Гарсия, Эрик Гарсия (Кунде, 29), Кубарси (Кристенсен, 62), Мартин, Эспарт, Родри (Бернал, 62), Педри (Жезус, 81), Фермин (Олмо, 75), Ямал, Гордон (Адейеми, 62), Рафиня.
Огоҳлантиришлар: Кубарси (45+3), Родри (47), Фермин (65), Мартинес (81).
Сизнингча, «Барселона»нинг ушбу мавсумдаги кучли старти жамоанинг Европа чемпионлар лигасида ҳам муваффақиятга эришишидан далолатми? Дани Олмонинг «Барселона» тактикасига бу қадар тез мослашиб кетганини нима билан изоҳлаш мумкин? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…