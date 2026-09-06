“Эмирейтс”даги даҳшатли дерби: “Арсенал” камбек эвазига “Челси”ни тиз чўктирди
Англия Премьер-лигасининг муросасиз ва шиддатли Лондон дербиси мухлислар кутган барча ҳаяжонли драматик лаҳзаларни тақдим этди. «Эмирейтс» стадионида кечган марказий баҳсда Микель Артета бошчилигидаги «Арсенал» ўйиннинг дастлабки сониялариданоқ гол ўтказиб юборганига қарамай, ҳақиқий чемпионлик характерини намойиш этиб, «Челси» устидан 2:1 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди. Ушбу муваффақият эвазига очколарини 9 тага етказган «тўпчилар» турнир жадвалида пешқадам «Манчестер Сити» билан қўшҳокимлик ўрнатди.
2-дақиқадаги шок ва «тўпчилар»нинг иродали камбэки
Ўйин старти мезбонлар учун кутилмаган тарзда жуда совуқ бошланди:
Рожерсдан чақмоқдек гол: Баҳснинг эндигина 2-дақиқаси ўтиб бораётган бир паллада «Челси»нинг ёш юлдузи Морган Рожерс Давид Райя дарвозасини аниқ нишонга олиб, «Эмирейтс» трибуналарини шокка туширди (0:1);
Ҳавертцнинг собиқ жамоасига «саломи»: Голдан эсанкираб қолмаган «Арсенал» тўлиқ ташаббусни ўз қўлига олди ва 25-дақиқада «Челси»нинг собиқ яримҳимоячиси Кай Ҳавертц мувозанатни тиклаб, ҳисобни 1:1 кўринишига келтирди;
Сардорнинг ғалаба зарбаси: Иккинчи бўлим бошида, 50-дақиқада жамоа сардори Мартин Эдегор каталонияча назорат ва аниқ комбинацияни гол билан якунлаб, «тўпчилар»ни олдинга олиб чиқди (2:1).
Тактик жанг, сариқ карточкалар ёмғири ва юлдузли захира
Лондон дербисига хос кескинлик ва асабий кураш майдоннинг ҳар бир қаричида сезилди:
Қўполлик ва сариқ карточкалар: Ҳакам учрашув давомида кураш тизгинини ушлаб туриш учун ҳар икки жамоа вакилларига (Педро, Палмер, Цолис, Лакруа, Рожерс, Мерино) жами 6 та сариқ карточка кўрсатишга мажбур бўлди;
Артетанинг кучли захираси: Ўйиннинг сўнгги қисмида Артета майдонга Субименди, Ҳинкапи, Микель Мерино ва ҳужумчи Виктор Дёкерешни ташлаб, марказда устунликни сақлаб қолди;
«Челси»нинг сўнгги штурми самарасиз бўлди: Меҳмонлар таркибида Эстевао ва Уэлбек майдонга туширилган бўлса-да, «Арсенал»нинг тажрибали мудофаа қўрғони Райя бошчилигида хавфни бартараф этиб, ғалабани сақлаб қолди.
Чемпионлик пойгаси авжида: «Арсенал» ва «Сити» юз фоизлик натижа билан кетмоқда
Мазкур дерби премьер-лигадаги кучлар нисбати ҳақида яна бир бор жиддий сигнал берди:
100 фоизлик натижа: «Арсенал» мавсум бошидан буён барча 3 та ўйинда ҳам ғалаба қозониб, 9 очко тўплади ва тўплар нисбати бўйича Пеп Гвардиоланинг «Манчестер Сити»си билан етакчиликни бўлишиб турибди;
«Челси» 4-поғонада қолди: Мағлубиятга учраган «аристократлар» 6 очко билан кучли тўртликда қолишди, бироқ чемпионлик пойгасидаги рақобатчиларидан ортда қола бошлади.
Сизнингча, ушбу мавсумда «Арсенал» «Манчестер Сити» гегемониясига чек қўйиб, узоқ кутилган АПЛ чемпионлигини қўлга кирита оладими? Бугунги дербида Микель Артета тактикаси «Челси» устидан тўлиқ устун келдими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…