“Эмирейтс”даги даҳшатли дерби: “Арсенал” камбек эвазига “Челси”ни тиз чўктирди

·5·Спорт
“Эмирейтс”даги даҳшатли дерби: “Арсенал” камбек эвазига “Челси”ни тиз чўктирди

Англия Премьер-лигасининг муросасиз ва шиддатли Лондон дербиси мухлислар кутган барча ҳаяжонли драматик лаҳзаларни тақдим этди. «Эмирейтс» стадионида кечган марказий баҳсда Микель Артета бошчилигидаги «Арсенал» ўйиннинг дастлабки сониялариданоқ гол ўтказиб юборганига қарамай, ҳақиқий чемпионлик характерини намойиш этиб, «Челси» устидан 2:1 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди. Ушбу муваффақият эвазига очколарини 9 тага етказган «тўпчилар» турнир жадвалида пешқадам «Манчестер Сити» билан қўшҳокимлик ўрнатди.

2-дақиқадаги шок ва «тўпчилар»нинг иродали камбэки

Ўйин старти мезбонлар учун кутилмаган тарзда жуда совуқ бошланди:

  • Рожерсдан чақмоқдек гол: Баҳснинг эндигина 2-дақиқаси ўтиб бораётган бир паллада «Челси»нинг ёш юлдузи Морган Рожерс Давид Райя дарвозасини аниқ нишонга олиб, «Эмирейтс» трибуналарини шокка туширди (0:1);

  • Ҳавертцнинг собиқ жамоасига «саломи»: Голдан эсанкираб қолмаган «Арсенал» тўлиқ ташаббусни ўз қўлига олди ва 25-дақиқада «Челси»нинг собиқ яримҳимоячиси Кай Ҳавертц мувозанатни тиклаб, ҳисобни 1:1 кўринишига келтирди;

  • Сардорнинг ғалаба зарбаси: Иккинчи бўлим бошида, 50-дақиқада жамоа сардори Мартин Эдегор каталонияча назорат ва аниқ комбинацияни гол билан якунлаб, «тўпчилар»ни олдинга олиб чиқди (2:1).

Тактик жанг, сариқ карточкалар ёмғири ва юлдузли захира

Лондон дербисига хос кескинлик ва асабий кураш майдоннинг ҳар бир қаричида сезилди:

  • Қўполлик ва сариқ карточкалар: Ҳакам учрашув давомида кураш тизгинини ушлаб туриш учун ҳар икки жамоа вакилларига (Педро, Палмер, Цолис, Лакруа, Рожерс, Мерино) жами 6 та сариқ карточка кўрсатишга мажбур бўлди;

  • Артетанинг кучли захираси: Ўйиннинг сўнгги қисмида Артета майдонга Субименди, Ҳинкапи, Микель Мерино ва ҳужумчи Виктор Дёкерешни ташлаб, марказда устунликни сақлаб қолди;

  • «Челси»нинг сўнгги штурми самарасиз бўлди: Меҳмонлар таркибида Эстевао ва Уэлбек майдонга туширилган бўлса-да, «Арсенал»нинг тажрибали мудофаа қўрғони Райя бошчилигида хавфни бартараф этиб, ғалабани сақлаб қолди.

Чемпионлик пойгаси авжида: «Арсенал» ва «Сити» юз фоизлик натижа билан кетмоқда

Мазкур дерби премьер-лигадаги кучлар нисбати ҳақида яна бир бор жиддий сигнал берди:

  • 100 фоизлик натижа: «Арсенал» мавсум бошидан буён барча 3 та ўйинда ҳам ғалаба қозониб, 9 очко тўплади ва тўплар нисбати бўйича Пеп Гвардиоланинг «Манчестер Сити»си билан етакчиликни бўлишиб турибди;

  • «Челси» 4-поғонада қолди: Мағлубиятга учраган «аристократлар» 6 очко билан кучли тўртликда қолишди, бироқ чемпионлик пойгасидаги рақобатчиларидан ортда қола бошлади.

Сизнингча, ушбу мавсумда «Арсенал» «Манчестер Сити» гегемониясига чек қўйиб, узоқ кутилган АПЛ чемпионлигини қўлга кирита оладими? Бугунги дербида Микель Артета тактикаси «Челси» устидан тўлиқ устун келдими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳақиқий тор-мор: «Барселона» «Валенсия» дарвозасига 5 та жавобсиз тўп киритдиҲақиқий тор-мор: «Барселона» «Валенсия» дарвозасига 5 та жавобсиз тўп киритдиБугун, 22:42Осиё кубоги финалига йўлланма: Ўзбекистон U-20 Сурияни 3:0 ҳисобида тор-мор этдиОсиё кубоги финалига йўлланма: Ўзбекистон U-20 Сурияни 3:0 ҳисобида тор-мор этдиБугун, 22:40Азиз Ғаниевдан кутилмаган қарор: қуйи ўриндаги “Банияс”ни қутқариш миссиясиАзиз Ғаниевдан кутилмаган қарор: қуйи ўриндаги “Банияс”ни қутқариш миссиясиБугун, 22:31“Базель” майдонида иродали ғалаба: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида порламоқда“Базель” майдонида иродали ғалаба: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида порламоқдаБугун, 22:23Серхио Агуеро 2012-йилдаги тарихий голини қандай эслайдиСерхио Агуеро 2012-йилдаги тарихий голини қандай эслайдиБугун, 20:50“Фликнинг майдондаги янги генерали”: Родри “Барселона”ни тубдан ўзгартирмоқда“Фликнинг майдондаги янги генерали”: Родри “Барселона”ни тубдан ўзгартирмоқдаБугун, 19:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди