Toyota тўлиқ электр қувватидаги Highlander EV чиқарилишини кечиктирди

·7·Техно
Toyota тўлиқ электр қувватидаги Highlander EV чиқарилишини кечиктирди

Никкеи Асиа нашри тарқатган маълумотларга кўра, япониянинг машҳур автомобилсозлик гиганти Toyota ўзининг мутлақо янги ва тўлиқ электр қувватида ишлайдиган Highlander EV кроссоверини бозорга чиқариш муддатини бироз ортга сурди. Дастлабки режаларга кўра, ушбу йирик оилавий электромобилни 2026 йилнинг ўрталарида сотувга чиқариш кўзда тутилган эди. Бироқ муҳандисларга автомобилни якуний тўғрилаш ва қўшимча синовлардан ўтказиш учун кўпроқ вақт талаб этилгани боис, савдолар 2027 йилга қолдирилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги жадвалга мувофиқ, Highlander EV харидорларга 2027 йилнинг ўрталари ёки йил охирига бориб етиб бориши кутилмоқда. Кечикиш муддати 4 ойдан 12 ойгача бўлган даврни ташкил этиши мумкин. Автомобилсозлик бозорида бундай кечикишлар кўпинча техник камчиликларни олдини олиш ва маҳсулот сифатини кафолатлаш мақсадида амалга оширилади. Toyota компанияси бозорга «хом» маҳсулот чиқармаслик ҳамда бренд нуфузига путур етказмаслик учун эҳтиёткорона ёндашувни танлаган.

Техник хусусиятлар ва кутилаётган имкониятлар

Ҳозирча Toyota мутахассислари кечикишнинг аниқ техник сабабларини очиқламаяпти. Шунга қарамай, ушбу модел компаниянинг электромобиллар бозоридаги стратегиясида муҳим ўрин тутиши аниқ. Узоқ йиллар давомида асосан бензинда ишлайдиган ва гибрид автомобилларга ихтисослашган япон бренди ўзининг таниш ва харидорлар орасида яхши ном қозонган Highlander номи остида илк бор тўқ электр кроссоверини тақдим этишга қарор қилди.

Аввалроқ эълон қилинган дастлабки маълумотларга кўра, Highlander EV модели харидорларга бир нечта модификацияда таклиф этилади. Жумладан, олдинги узатмага эга базавий версия битта қувватланишда тахминан 462 километр масофани босиб ўта олади. Аккумулятор сиғими катталаштирилган қимматроқ версияда эса бу кўрсаткич 515 километрдан ошиши айтилмоқда.

Бозорга таъсири ва истиқболлар

Бироқ, электромобилнинг бошқа муҳим техник параметрлари, жумладан, батареяларнинг аниқ сиғими, электр моторларнинг қуввати ва тезкор қувват олиш тезлиги сир сақланмоқда. Шунингдек, компания уч қатор ўриндиқли ушбу янги флагман кроссовернинг тахминий нархини ҳам эълон қилгани йўқ. Бу эса автомобил ихлосмандлари учун кутиш даври янада чўзилишини англатади.

Мутахассисларнинг фикрича, Toyota рақобат кучайиб бораётган электромобиллар бозорида хато қилмасликка ҳаракат қилмоқда. Уч қатор ўриндиқли йирик кроссоверлар сегментида талаб юқори бўлгани сабабли, машинанинг ҳар бир деталини мукаммал ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади. Натижада, харидорлар режалаштирилган муддатдан бир неча ой кўпроқ кутишларига тўғри келади, расмий савдоларнинг аниқ бошланиш санаси эса яқин келажакда эълон қилиниши кутилмоқда.

ToyotaHighlander EVЭлектромобилАвтоянгиликларКроссовер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тим Куки Apple компаниясидаги янги лавозимида 47 миллион доллар оладиТим Куки Apple компаниясидаги янги лавозимида 47 миллион доллар оладиБугун, 01:29ЛГ компанияси 30 соатдан ортиқ ишлайдиган янги Грам Боок AI 2026 ноутбукини тақдим этдиЛГ компанияси 30 соатдан ортиқ ишлайдиган янги Грам Боок AI 2026 ноутбукини тақдим этдиКеча, 22:20Зангламайдиган пўлатни ўзгартириш сувдан водород олишни арзонлаштирадиЗангламайдиган пўлатни ўзгартириш сувдан водород олишни арзонлаштирадиКеча, 19:26Google Pixel 11 Pro автономлиги бўйича iPhone 17 Proни ортда қолдирдиGoogle Pixel 11 Pro автономлиги бўйича iPhone 17 Proни ортда қолдирдиКеча, 18:56АҚШда ГПСъсиз авиация навигацияси синовдан ўтказилдиАҚШда ГПСъсиз авиация навигацияси синовдан ўтказилдиКеча, 18:24Apple Полишинг Клот нархини икки баравар туширди, аммо сифати ёмонлашдиApple Полишинг Клот нархини икки баравар туширди, аммо сифати ёмонлашдиКеча, 17:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди