Toyota тўлиқ электр қувватидаги Highlander EV чиқарилишини кечиктирди
Никкеи Асиа нашри тарқатган маълумотларга кўра, япониянинг машҳур автомобилсозлик гиганти Toyota ўзининг мутлақо янги ва тўлиқ электр қувватида ишлайдиган Highlander EV кроссоверини бозорга чиқариш муддатини бироз ортга сурди. Дастлабки режаларга кўра, ушбу йирик оилавий электромобилни 2026 йилнинг ўрталарида сотувга чиқариш кўзда тутилган эди. Бироқ муҳандисларга автомобилни якуний тўғрилаш ва қўшимча синовлардан ўтказиш учун кўпроқ вақт талаб этилгани боис, савдолар 2027 йилга қолдирилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги жадвалга мувофиқ, Highlander EV харидорларга 2027 йилнинг ўрталари ёки йил охирига бориб етиб бориши кутилмоқда. Кечикиш муддати 4 ойдан 12 ойгача бўлган даврни ташкил этиши мумкин. Автомобилсозлик бозорида бундай кечикишлар кўпинча техник камчиликларни олдини олиш ва маҳсулот сифатини кафолатлаш мақсадида амалга оширилади. Toyota компанияси бозорга «хом» маҳсулот чиқармаслик ҳамда бренд нуфузига путур етказмаслик учун эҳтиёткорона ёндашувни танлаган.
Техник хусусиятлар ва кутилаётган имкониятларҲозирча Toyota мутахассислари кечикишнинг аниқ техник сабабларини очиқламаяпти. Шунга қарамай, ушбу модел компаниянинг электромобиллар бозоридаги стратегиясида муҳим ўрин тутиши аниқ. Узоқ йиллар давомида асосан бензинда ишлайдиган ва гибрид автомобилларга ихтисослашган япон бренди ўзининг таниш ва харидорлар орасида яхши ном қозонган Highlander номи остида илк бор тўқ электр кроссоверини тақдим этишга қарор қилди.
Аввалроқ эълон қилинган дастлабки маълумотларга кўра, Highlander EV модели харидорларга бир нечта модификацияда таклиф этилади. Жумладан, олдинги узатмага эга базавий версия битта қувватланишда тахминан 462 километр масофани босиб ўта олади. Аккумулятор сиғими катталаштирилган қимматроқ версияда эса бу кўрсаткич 515 километрдан ошиши айтилмоқда.
Бозорга таъсири ва истиқболларБироқ, электромобилнинг бошқа муҳим техник параметрлари, жумладан, батареяларнинг аниқ сиғими, электр моторларнинг қуввати ва тезкор қувват олиш тезлиги сир сақланмоқда. Шунингдек, компания уч қатор ўриндиқли ушбу янги флагман кроссовернинг тахминий нархини ҳам эълон қилгани йўқ. Бу эса автомобил ихлосмандлари учун кутиш даври янада чўзилишини англатади.
Мутахассисларнинг фикрича, Toyota рақобат кучайиб бораётган электромобиллар бозорида хато қилмасликка ҳаракат қилмоқда. Уч қатор ўриндиқли йирик кроссоверлар сегментида талаб юқори бўлгани сабабли, машинанинг ҳар бир деталини мукаммал ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади. Натижада, харидорлар режалаштирилган муддатдан бир неча ой кўпроқ кутишларига тўғри келади, расмий савдоларнинг аниқ бошланиш санаси эса яқин келажакда эълон қилиниши кутилмоқда.
…