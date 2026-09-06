Зомби даҳшати: Sony янги “Обитель зла”нинг тўлиқ трейлерини эълон қилди
Кино оламида катта шов-шувга сабаб бўлган «Варвар» (Barbarian) ва «Орудия» (Weapons) картинаси орқали замонавий хоррор жанрида ўзига хос мактаб яратган истеъдодли режиссёр Зак Креггер культ даражасидаги «Resident Evil» («Обитель зла») оламига янгича нафас олиб кирмоқда. Sony Pictures киностудияси ушбу кутилган блокбастернинг тўлиқ расмий трейлерини оммага тақдим этди. Режиссёр аввалги барча мослашувлардан фарқли ўлароқ, Capcom видеоўйинларига хос асл қўрқув, зулмат ва психологик босим муҳитини катта экранларга қайтаришга ваъда бермоқда.
Раккун-Ситига махфий посилка: Зомби эпидемияси гирдобида қолган курьер
Янги фильм франшизанинг машҳур оламига мутлақо янги ва кутилмаган қаҳрамон нигоҳи орқали назар ташлайди:
Брайаннинг хавфли топшириғи: Фильм воқеалари марказида ўта муҳим ва сирли жўнатмани Раккун-Сити шаҳрига етказиб бериш топширилган оддий курьер йигит — Брайан туради;
Қамал остидаги ҳалокат ўчоғи: Қаҳрамон шаҳарга қадам қўяр экан, у ерни аллақачон одамларни қонхўр зомбиларга айлантирувчи ҳалокатли вирус эпидемияси батамом қамраб олганидан мутлақо бехабар бўлади;
Остин Абрамс бош ролда: Курьер образини «Орудия» фильми орқали танилган актёр Остин Абрамс гавдалантирган бўлиб, бу унинг режиссёр Зак Креггер билан кетма-кет иккинчи муваффақиятли ҳамкорлиги ҳисобланади.
Пол Андерсон фильмларидан фарқли: Capcom ўйинларининг асл руҳияти
Янги экранлаштириш аввалги экшн йўналишидаги фильмлардан тубдан фарқ қиладиган атмосферани ваъда қилмоқда:
Видеоўйинлар меросига эҳтиром: Режиссёр Зак Креггер Capcom яратган асл ўйинларнинг ашаддий ихлосманди эканини таъкидлаб, Пол У. С. Андерсон фильмларида кўринмаган ҳақиқий клаустрофобик қўрқув ва сирлилик муҳитини яратишга асосий эътиборни қаратган;
Мустақил оригинал ҳикоя: Фильм видеоўйинларнинг бирорта муайян қисмини тўғридан-тўғри экранлаштирмайди, балки «Resident Evil» олами доирасида кечувчи мутлақо янги, шахсий муаллифлик сюжетини ҳикоя қилади;
Юлдузли актёрлар жамоаси: Фильмда шунингдек, Пол Уолтер Хаузер, Зак Черри ҳамда Кали Реис каби истеъдодли актёрлар турли муҳим ролларни ижро этишган.
18 сентябрдан катта экранларда: Хоррор мухлислари учун кутилган старт
Sony Pictures мазкур лойиҳани кинотеатрларда кенг оммага намойиш этишга тўлиқ тайёрланмоқда:
Халқаро прокат санаси: Янги «Обитель зла» хоррори жорий йилнинг 18 сентябрь санасидан бошлаб хорижий мамлакатлар кинотеатрларида катта прокатга чиқарилади;
Франшизага янги ҳаёт: Кинотанқидчилар Зак Креггернинг ноодатий ва чуқур ёндашуви сўнгги йилларда обрўсини йўқотган зомби франшизаси учун ҳақиқий нажот бўлишини тахмин қилмоқда.
Сизнингча, Зак Креггернинг янгича ёндашуви «Обитель зла» франшизасига асл видеоўйинлардаги ҳақиқий қўрқинчли атмосферани қайтара оладими ёки Милла Йовович иштирокидаги аввалги классик талқин мухлислар хотирасида етакчи бўлиб қолаверадими? 18 сентябрдаги ушбу премьерадан нималарни кутяпсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…