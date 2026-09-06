Зомби даҳшати: Sony янги “Обитель зла”нинг тўлиқ трейлерини эълон қилди

·15·Маданият
Зомби даҳшати: Sony янги “Обитель зла”нинг тўлиқ трейлерини эълон қилди

Кино оламида катта шов-шувга сабаб бўлган «Варвар» (Barbarian) ва «Орудия» (Weapons) картинаси орқали замонавий хоррор жанрида ўзига хос мактаб яратган истеъдодли режиссёр Зак Креггер культ даражасидаги «Resident Evil» («Обитель зла») оламига янгича нафас олиб кирмоқда. Sony Pictures киностудияси ушбу кутилган блокбастернинг тўлиқ расмий трейлерини оммага тақдим этди. Режиссёр аввалги барча мослашувлардан фарқли ўлароқ, Capcom видеоўйинларига хос асл қўрқув, зулмат ва психологик босим муҳитини катта экранларга қайтаришга ваъда бермоқда.

Раккун-Ситига махфий посилка: Зомби эпидемияси гирдобида қолган курьер

Янги фильм франшизанинг машҳур оламига мутлақо янги ва кутилмаган қаҳрамон нигоҳи орқали назар ташлайди:

  • Брайаннинг хавфли топшириғи: Фильм воқеалари марказида ўта муҳим ва сирли жўнатмани Раккун-Сити шаҳрига етказиб бериш топширилган оддий курьер йигит — Брайан туради;

  • Қамал остидаги ҳалокат ўчоғи: Қаҳрамон шаҳарга қадам қўяр экан, у ерни аллақачон одамларни қонхўр зомбиларга айлантирувчи ҳалокатли вирус эпидемияси батамом қамраб олганидан мутлақо бехабар бўлади;

  • Остин Абрамс бош ролда: Курьер образини «Орудия» фильми орқали танилган актёр Остин Абрамс гавдалантирган бўлиб, бу унинг режиссёр Зак Креггер билан кетма-кет иккинчи муваффақиятли ҳамкорлиги ҳисобланади.

Пол Андерсон фильмларидан фарқли: Capcom ўйинларининг асл руҳияти

Янги экранлаштириш аввалги экшн йўналишидаги фильмлардан тубдан фарқ қиладиган атмосферани ваъда қилмоқда:

  • Видеоўйинлар меросига эҳтиром: Режиссёр Зак Креггер Capcom яратган асл ўйинларнинг ашаддий ихлосманди эканини таъкидлаб, Пол У. С. Андерсон фильмларида кўринмаган ҳақиқий клаустрофобик қўрқув ва сирлилик муҳитини яратишга асосий эътиборни қаратган;

  • Мустақил оригинал ҳикоя: Фильм видеоўйинларнинг бирорта муайян қисмини тўғридан-тўғри экранлаштирмайди, балки «Resident Evil» олами доирасида кечувчи мутлақо янги, шахсий муаллифлик сюжетини ҳикоя қилади;

  • Юлдузли актёрлар жамоаси: Фильмда шунингдек, Пол Уолтер Хаузер, Зак Черри ҳамда Кали Реис каби истеъдодли актёрлар турли муҳим ролларни ижро этишган.

18 сентябрдан катта экранларда: Хоррор мухлислари учун кутилган старт

Sony Pictures мазкур лойиҳани кинотеатрларда кенг оммага намойиш этишга тўлиқ тайёрланмоқда:

  • Халқаро прокат санаси: Янги «Обитель зла» хоррори жорий йилнинг 18 сентябрь санасидан бошлаб хорижий мамлакатлар кинотеатрларида катта прокатга чиқарилади;

  • Франшизага янги ҳаёт: Кинотанқидчилар Зак Креггернинг ноодатий ва чуқур ёндашуви сўнгги йилларда обрўсини йўқотган зомби франшизаси учун ҳақиқий нажот бўлишини тахмин қилмоқда.

Сизнингча, Зак Креггернинг янгича ёндашуви «Обитель зла» франшизасига асл видеоўйинлардаги ҳақиқий қўрқинчли атмосферани қайтара оладими ёки Милла Йовович иштирокидаги аввалги классик талқин мухлислар хотирасида етакчи бўлиб қолаверадими? 18 сентябрдаги ушбу премьерадан нималарни кутяпсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Подземелья и драконы» саргузаштлари давом этади: Hasbro таслим бўлмаяпти...«Подземелья и драконы» саргузаштлари давом этади: Hasbro таслим бўлмаяпти...Кеча, 23:37Қонли қасос: Ҳолливудда укасининг жасадини қидириб, овчиларни қираётган Бигфут ҳақида фильмҚонли қасос: Ҳолливудда укасининг жасадини қидириб, овчиларни қираётган Бигфут ҳақида фильмКеча, 23:32“Карьерангни барбод қиламан!”: Ҳолливуд инсайдери актриса Инди Навареттини шантаж қилди“Карьерангни барбод қиламан!”: Ҳолливуд инсайдери актриса Инди Навареттини шантаж қилдиКеча, 23:19Тармоқларни кулдирган воқеа: “Хотин”дан келган кутилмаган хабар (видео)Тармоқларни кулдирган воқеа: “Хотин”дан келган кутилмаган хабар (видео)Кеча, 20:10«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)Кеча, 19:38Афруза “Тополмайсиз” клипи билан мухлисларини хурсанд қилди (видео)Афруза “Тополмайсиз” клипи билан мухлисларини хурсанд қилди (видео)Кеча, 12:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди
«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)
«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)