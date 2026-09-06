Қонли қасос: Ҳолливудда укасининг жасадини қидириб, овчиларни қираётган Бигфут ҳақида фильм
Культ даражасига кўтарилган «Жон Уик» (John Wick) франшизасини дунёга тақдим этган машҳур киноижодкорлар Ҳолливудда мисли кўрилмаган ва мутлақо ноодатий бўлган янги лойиҳа устида иш бошладилар. Киносаноат гигантларидан бири саналган «Thunder Road» компаниясининг «Badlands» жанрли студияси «Ёввойи» («Wildman») номли янги экшн-триллер сценарийсини расман харид қилди. Ушбу картинада тоғлар ва ўрмонлар афсонаси — Бигфут (Қор одами) худди Жон Уик каби ўз яқинининг қасосини олиш учун овчилар армиясига қарши шафқатсиз ва қонли уруш очади.
Уканинг ўлими ва тўхтатиб бўлмас қасос: «Ёввойи»нинг шиддатли сюжети
Фильм сюжети томошабинни биринчи сониялардан динамик ва кескин воқеалар гирдобига тортади:
Фожиавий тўқнашув: Бир гуруҳ каллакесар овчилар ўрмон бағрида Бигфутнинг кичик укасига дуч келиб, уни ваҳшийларча ўлдиради ва жасадини номаълум томонга олиб кетади;
Мурда изидан борган Қор одами: Яқинидан айрилган улкан махлуқ укасининг жасадини қайтариб олиш ва уни сўнгги йўлга кузатиш мақсадида овчиларнинг изига тушади;
Аёвсиз ва қонли жазо: Жон Уик ўз ити учун бутун бошли мафияни қириб ташлаганидек, Бигфут ҳам укасининг ўлимига заррача алоқаси бўлган ҳар бир кимсани мисли кўрилмаган куч ва шафқатсизлик билан бирма-бир маҳв эта бошлайди.
«Жон Уик» ижодкорлари ва янги ном: Лойиҳа ортида кимлар турибди?
Мазкур фильм шунчаки оддий қўрқинчли кино эмас, балки юқори бюджетли ва бенуқсон каскадёрлик саҳналарига бой лойиҳа бўлиши кутилмоқда:
Афсонавий продюсерлар: Картина устида Киану Ривз иштирокидаги «Жон Уик» шедеврлари муваффақияти ортида турган асосий шахслар — Бэзил Иваник ва Эрика Ли бевосита бошчилик қилмоқда;
«Badlands» жанрли лейбли: Фильм «Thunder Road»нинг қонли, муросасиз ва қора юморга бой жангари картиналар ишлаб чиқаришга ихтисослашган махсус бренди остида суратга олинади;
Ёш истеъдод сценарийси: Ушбу ўзига хос ҳикоя муаллифи Ҳолливудда янги ном сифатида эътироф этилаётган истеъдодли драматург Жейкоб Райнер бўлиб, унинг сценарийси йирик продюсерлар томонидан юқори баҳоланди.
Махлуқ эмас, балки қаҳрамон: Экшн жанридаги янгича инқилоб
«Ёввойи» фильми Голливуднинг анъанавий қарашларини тубдан ўзгартириши мумкин:
Қолипларнинг синиши: Одатда даҳшатли фильмларда Бигфут ақлсиз, одамхўр йиртқич сифатида кўрсатилган бўлса, бу ерда у оилавий қадриятлари, юраги ва аниқ мақсади бўлган кучли бош қаҳрамон ролида намоён бўлади;
Тактик жанглар ва ҳайвоний қудрат: Махлуқнинг улкан жисмоний кучи профессионал жанг саҳналари, қуроллардан моҳирона фойдаланиш ва ўрмондаги партизанлик тактикаси билан уйғунлаштирилади;
Янги франшиза истиқболи: Агар картина кассада ўзини оқласа, Ҳолливудда мифологик махлуқлар иштирокидаги бутун бошли янги антиқа блокбастерлар олами бошланиши эҳтимолдан холи эмас.
Сизнингча, «Жон Уик» услубидаги қасоскор Бигфут ҳақидаги бундай кутилмаган ғоя катта экранларда ҳақиқий хитга айлана оладими ёки бу сюжет ҳаддан ташқари тўқима бўлиб туюляптими? Одатда қўрқинчли махлуқ деб билинган Қор одамининг адолат излаб овчиларни жазолаши сизга қизиқми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…