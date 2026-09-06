Қонли қасос: Ҳолливудда укасининг жасадини қидириб, овчиларни қираётган Бигфут ҳақида фильм

·24·Маданият
Қонли қасос: Ҳолливудда укасининг жасадини қидириб, овчиларни қираётган Бигфут ҳақида фильм

Культ даражасига кўтарилган «Жон Уик» (John Wick) франшизасини дунёга тақдим этган машҳур киноижодкорлар Ҳолливудда мисли кўрилмаган ва мутлақо ноодатий бўлган янги лойиҳа устида иш бошладилар. Киносаноат гигантларидан бири саналган «Thunder Road» компаниясининг «Badlands» жанрли студияси «Ёввойи» («Wildman») номли янги экшн-триллер сценарийсини расман харид қилди. Ушбу картинада тоғлар ва ўрмонлар афсонаси — Бигфут (Қор одами) худди Жон Уик каби ўз яқинининг қасосини олиш учун овчилар армиясига қарши шафқатсиз ва қонли уруш очади.

Уканинг ўлими ва тўхтатиб бўлмас қасос: «Ёввойи»нинг шиддатли сюжети

Фильм сюжети томошабинни биринчи сониялардан динамик ва кескин воқеалар гирдобига тортади:

  • Фожиавий тўқнашув: Бир гуруҳ каллакесар овчилар ўрмон бағрида Бигфутнинг кичик укасига дуч келиб, уни ваҳшийларча ўлдиради ва жасадини номаълум томонга олиб кетади;

  • Мурда изидан борган Қор одами: Яқинидан айрилган улкан махлуқ укасининг жасадини қайтариб олиш ва уни сўнгги йўлга кузатиш мақсадида овчиларнинг изига тушади;

  • Аёвсиз ва қонли жазо: Жон Уик ўз ити учун бутун бошли мафияни қириб ташлаганидек, Бигфут ҳам укасининг ўлимига заррача алоқаси бўлган ҳар бир кимсани мисли кўрилмаган куч ва шафқатсизлик билан бирма-бир маҳв эта бошлайди.

«Жон Уик» ижодкорлари ва янги ном: Лойиҳа ортида кимлар турибди?

Мазкур фильм шунчаки оддий қўрқинчли кино эмас, балки юқори бюджетли ва бенуқсон каскадёрлик саҳналарига бой лойиҳа бўлиши кутилмоқда:

  • Афсонавий продюсерлар: Картина устида Киану Ривз иштирокидаги «Жон Уик» шедеврлари муваффақияти ортида турган асосий шахслар — Бэзил Иваник ва Эрика Ли бевосита бошчилик қилмоқда;

  • «Badlands» жанрли лейбли: Фильм «Thunder Road»нинг қонли, муросасиз ва қора юморга бой жангари картиналар ишлаб чиқаришга ихтисослашган махсус бренди остида суратга олинади;

  • Ёш истеъдод сценарийси: Ушбу ўзига хос ҳикоя муаллифи Ҳолливудда янги ном сифатида эътироф этилаётган истеъдодли драматург Жейкоб Райнер бўлиб, унинг сценарийси йирик продюсерлар томонидан юқори баҳоланди.

Махлуқ эмас, балки қаҳрамон: Экшн жанридаги янгича инқилоб

«Ёввойи» фильми Голливуднинг анъанавий қарашларини тубдан ўзгартириши мумкин:

  • Қолипларнинг синиши: Одатда даҳшатли фильмларда Бигфут ақлсиз, одамхўр йиртқич сифатида кўрсатилган бўлса, бу ерда у оилавий қадриятлари, юраги ва аниқ мақсади бўлган кучли бош қаҳрамон ролида намоён бўлади;

  • Тактик жанглар ва ҳайвоний қудрат: Махлуқнинг улкан жисмоний кучи профессионал жанг саҳналари, қуроллардан моҳирона фойдаланиш ва ўрмондаги партизанлик тактикаси билан уйғунлаштирилади;

  • Янги франшиза истиқболи: Агар картина кассада ўзини оқласа, Ҳолливудда мифологик махлуқлар иштирокидаги бутун бошли янги антиқа блокбастерлар олами бошланиши эҳтимолдан холи эмас.

Сизнингча, «Жон Уик» услубидаги қасоскор Бигфут ҳақидаги бундай кутилмаган ғоя катта экранларда ҳақиқий хитга айлана оладими ёки бу сюжет ҳаддан ташқари тўқима бўлиб туюляптими? Одатда қўрқинчли махлуқ деб билинган Қор одамининг адолат излаб овчиларни жазолаши сизга қизиқми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Подземелья и драконы» саргузаштлари давом этади: Hasbro таслим бўлмаяпти...«Подземелья и драконы» саргузаштлари давом этади: Hasbro таслим бўлмаяпти...Кеча, 23:37Зомби даҳшати: Sony янги “Обитель зла”нинг тўлиқ трейлерини эълон қилдиЗомби даҳшати: Sony янги “Обитель зла”нинг тўлиқ трейлерини эълон қилдиКеча, 23:27“Карьерангни барбод қиламан!”: Ҳолливуд инсайдери актриса Инди Навареттини шантаж қилди“Карьерангни барбод қиламан!”: Ҳолливуд инсайдери актриса Инди Навареттини шантаж қилдиКеча, 23:19Тармоқларни кулдирган воқеа: “Хотин”дан келган кутилмаган хабар (видео)Тармоқларни кулдирган воқеа: “Хотин”дан келган кутилмаган хабар (видео)Кеча, 20:10«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)Кеча, 19:38Афруза “Тополмайсиз” клипи билан мухлисларини хурсанд қилди (видео)Афруза “Тополмайсиз” клипи билан мухлисларини хурсанд қилди (видео)Кеча, 12:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди
«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)
«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)