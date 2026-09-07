Тим Куки Apple компаниясидаги янги лавозимида 47 миллион доллар олади
Apple компаниясини 15 йил давомида бошқариб келган ва 1-сентябрдан эътиборан бош директор лавозимини тарк этган Тим Кукнинг молиявий таъминоти янги раҳбар Жон Тернусникидан деярли қолишмаслиги маълум бўлди. Bloomberg агентлиги тарқатган маълумотларга кўра, янги ижрочи директорлар кенгаши раиси лавозимида Тим Кук 2027-йилги молиявий йил учун қарийб 47 миллион доллар миқдорида мақсадли компенсация олади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржалар комиссиясига (SEC) тақдим этилган расмий ҳужжатларга асосан, Жон Тернус 2026-йил 1-сентябрдан бошлаб Apple компаниясининг расмий бош директори лавозимига киришди. Ушбу ҳужжатларда ҳар икки раҳбарнинг келгусидаги даромадлар тузилмаси очиқланган бўлиб, унга кўра Тернуснинг умумий мақсадли компенсацияси тахминан 58 миллион долларни ташкил этади. Ушбу сумманинг 3 миллион доллари базавий йиллик маошга, қолган 55 миллион доллари эса акцияларга тўғри келади. Шунингдек, унга 2026-йилги тўлиқ бўлмаган молиявий йил учун 2,5 миллион долларлик бир марталик акциялар пакети берилган.
Тим Кукнинг янги мақоми ва даромадлариЎз навбатида, ижрочи раҳбар лавозимини эгаллайдиган Тим Кукнинг базавий маоши аввалги 3 миллион доллардан 2 миллион долларга туширилади. Бироқ, яна 45 миллион доллар миқдоридаги мақсадли акциялар пакети қўшилиши эвазига унинг 2027-йилги умумий компенсацияси 47 миллион долларга етиши кутилмоқда. Таққослаш учун, Кук 2025-йилда бош директор сифатида 74,3 миллион доллар ишлаб топган эди.
Bloomberg шарҳловчиси Mark Gurmanнинг таъкидлашича, Тим Кук учун ажратилган бундай йирик молиявий пакет ҳатто Apple каби гигант компания учун ҳам кутилмаган даражада юқори ҳисобланади. Масалан, директорлар кенгашининг аввалги раиси Арт Левинсон фақат ижро этувчи функцияларни бажармагани боис ўтган йили 560 минг доллардан кам маблағ олган. Кукнинг даромадлари юқорилигича қолиши унинг фаол бошқарувда қолиши билан изоҳланади.
Бошқарувдаги ўзгаришлар ва стратегик вазифаларМутахассисларнинг фикрича, бундай улкан молиявий пакет Тим Кукнинг оператив кун тартибидан бутунлай кетмаганини билдиради. Mark Gurmanнинг маълумот қилишича, у АҚШ ва Хитой ҳукуматлари билан муносабатлар, шунингдек, хотира чиплари таъминоти каби компания учун ўта муҳим бўлган йўналишларни бошқаришда давом этади. Кук Apple Парк мажмуасидаги ўз иш ўрнини янги бош директорга бўшатиб бериб, бошқа кабинетга кўчиб ўтади.
Шу билан бирга, янги бош директор Жон Тернус компанияни ўз қарашлари асосида қайта қуришни бошлайди. Bloomberg хабарига кўра, у маҳсулотлар яратиш жараёнини тезлаштириш ниятида, бироқ корпоратив маданият ва тузилмадаги сезиларли ўзгаришлар муайян вақт талаб этиши мумкин. Тим Кук эса ходимларга йўллаган мурожаатида узоқ муддат давомида раис лавозимида қолишини ва Apple унинг асосий устувор вазифаси бўлиб қолишини алоҳида таъкидлаб ўтди.
…