Тим Куки Apple компаниясидаги янги лавозимида 47 миллион доллар олади

·0·Техно
Тим Куки Apple компаниясидаги янги лавозимида 47 миллион доллар олади

Apple компаниясини 15 йил давомида бошқариб келган ва 1-сентябрдан эътиборан бош директор лавозимини тарк этган Тим Кукнинг молиявий таъминоти янги раҳбар Жон Тернусникидан деярли қолишмаслиги маълум бўлди. Bloomberg агентлиги тарқатган маълумотларга кўра, янги ижрочи директорлар кенгаши раиси лавозимида Тим Кук 2027-йилги молиявий йил учун қарийб 47 миллион доллар миқдорида мақсадли компенсация олади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржалар комиссиясига (SEC) тақдим этилган расмий ҳужжатларга асосан, Жон Тернус 2026-йил 1-сентябрдан бошлаб Apple компаниясининг расмий бош директори лавозимига киришди. Ушбу ҳужжатларда ҳар икки раҳбарнинг келгусидаги даромадлар тузилмаси очиқланган бўлиб, унга кўра Тернуснинг умумий мақсадли компенсацияси тахминан 58 миллион долларни ташкил этади. Ушбу сумманинг 3 миллион доллари базавий йиллик маошга, қолган 55 миллион доллари эса акцияларга тўғри келади. Шунингдек, унга 2026-йилги тўлиқ бўлмаган молиявий йил учун 2,5 миллион долларлик бир марталик акциялар пакети берилган.

Тим Кукнинг янги мақоми ва даромадлари

Ўз навбатида, ижрочи раҳбар лавозимини эгаллайдиган Тим Кукнинг базавий маоши аввалги 3 миллион доллардан 2 миллион долларга туширилади. Бироқ, яна 45 миллион доллар миқдоридаги мақсадли акциялар пакети қўшилиши эвазига унинг 2027-йилги умумий компенсацияси 47 миллион долларга етиши кутилмоқда. Таққослаш учун, Кук 2025-йилда бош директор сифатида 74,3 миллион доллар ишлаб топган эди.

Bloomberg шарҳловчиси Mark Gurmanнинг таъкидлашича, Тим Кук учун ажратилган бундай йирик молиявий пакет ҳатто Apple каби гигант компания учун ҳам кутилмаган даражада юқори ҳисобланади. Масалан, директорлар кенгашининг аввалги раиси Арт Левинсон фақат ижро этувчи функцияларни бажармагани боис ўтган йили 560 минг доллардан кам маблағ олган. Кукнинг даромадлари юқорилигича қолиши унинг фаол бошқарувда қолиши билан изоҳланади.

Бошқарувдаги ўзгаришлар ва стратегик вазифалар

Мутахассисларнинг фикрича, бундай улкан молиявий пакет Тим Кукнинг оператив кун тартибидан бутунлай кетмаганини билдиради. Mark Gurmanнинг маълумот қилишича, у АҚШ ва Хитой ҳукуматлари билан муносабатлар, шунингдек, хотира чиплари таъминоти каби компания учун ўта муҳим бўлган йўналишларни бошқаришда давом этади. Кук Apple Парк мажмуасидаги ўз иш ўрнини янги бош директорга бўшатиб бериб, бошқа кабинетга кўчиб ўтади.

Шу билан бирга, янги бош директор Жон Тернус компанияни ўз қарашлари асосида қайта қуришни бошлайди. Bloomberg хабарига кўра, у маҳсулотлар яратиш жараёнини тезлаштириш ниятида, бироқ корпоратив маданият ва тузилмадаги сезиларли ўзгаришлар муайян вақт талаб этиши мумкин. Тим Кук эса ходимларга йўллаган мурожаатида узоқ муддат давомида раис лавозимида қолишини ва Apple унинг асосий устувор вазифаси бўлиб қолишини алоҳида таъкидлаб ўтди.

AppleТим КукЖон ТернусТехнологияБизнес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Toyota тўлиқ электр қувватидаги Highlander EV чиқарилишини кечиктирдиToyota тўлиқ электр қувватидаги Highlander EV чиқарилишини кечиктирдиБугун, 00:52ЛГ компанияси 30 соатдан ортиқ ишлайдиган янги Грам Боок AI 2026 ноутбукини тақдим этдиЛГ компанияси 30 соатдан ортиқ ишлайдиган янги Грам Боок AI 2026 ноутбукини тақдим этдиКеча, 22:20Зангламайдиган пўлатни ўзгартириш сувдан водород олишни арзонлаштирадиЗангламайдиган пўлатни ўзгартириш сувдан водород олишни арзонлаштирадиКеча, 19:26Google Pixel 11 Pro автономлиги бўйича iPhone 17 Proни ортда қолдирдиGoogle Pixel 11 Pro автономлиги бўйича iPhone 17 Proни ортда қолдирдиКеча, 18:56АҚШда ГПСъсиз авиация навигацияси синовдан ўтказилдиАҚШда ГПСъсиз авиация навигацияси синовдан ўтказилдиКеча, 18:24Apple Полишинг Клот нархини икки баравар туширди, аммо сифати ёмонлашдиApple Полишинг Клот нархини икки баравар туширди, аммо сифати ёмонлашдиКеча, 17:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди