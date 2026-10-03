Жуфтингиз ёлғон гапираётганини қандай билиш мумкин?

·2·Фойдали
Жуфтингиз ёлғон гапираётганини қандай билиш мумкин?

Жуфтингиз гапираётганда кўзини олиб қочса, асабийлашса ёки қўлларини кўп ҳаракатлантирса, бу унинг ёлғон гапираётганини англатадими? Илмий тадқиқотлар бунга оддий «ҳа» деб жавоб беришга имкон бермайди.

Психологларнинг таъкидлашича, ёлғонни аниқлайдиган ягона ва ишончли тана ҳаракати мавжуд эмас. Масалан, кўзга қарамаслик, безовта бўлиш ёки кўп қимирлаш каби белгилар одамнинг шунчаки ҳаяжонланганини ҳам англатиши мумкин. Тадқиқотларда одамларнинг ёлғонни фақат хатти-ҳаракатларга қараб аниқлаш қобилияти кўпинча тасодифий тахминдан унчалик юқори эмаслиги кўрсатилган.

Шунинг учун жуфтингизни «ушлаш» учун унинг кўзига ёки қўлларига эмас, гапининг мазмунига эътибор бериш муҳимроқ. Масалан, айтилган воқеа аввалги маълумотларга зид келадими, тафсилотлар ўзгариб турибдими ёки оддий саволга жавоб беришда муҳим маълумотлар атайлаб четлаб ўтиляптими — мана шундай жиҳатлар кўпроқ эътибор талаб қилади.

Энг тўғри йўл эса тахмин қилиш эмас, хотиржам суҳбатлашиш ва аниқ саволлар бериш. Чунки ҳатто полиграф («ёлғон детектори») ҳам инсон ёлғонини мутлақ аниқлаб берадиган ишончли восита ҳисобланмайди.

Демак, «кўзини олиб қочди — демак, ёлғон гапиряпти» деган қараш илмий жиҳатдан ишончли эмас. Биргина белгисига эмас, вазият, суҳбат мазмуни ва бир-бирига мос келмайдиган фактларга қараш керак.

Сиз жуфтингизнинг ёлғон гапираётганини қандай аниқлайсиз? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.

психологияёлғонни аниқлашмуносабатларполиграф
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳеч нарсага кафолат йўқ: инсон ҳаётида энг қадрли бўлган одамлар ким?Ҳеч нарсага кафолат йўқ: инсон ҳаётида энг қадрли бўлган одамлар ким?24 сентябр 08:35Инсоннинг асл характерини аниқлашнинг 5 та олтин қоидаси — ниқобларни фош этишИнсоннинг асл характерини аниқлашнинг 5 та олтин қоидаси — ниқобларни фош этиш5 сентябр 08:13Муваффақиятни йўққа чиқарадиган 29 одат: сизда қайси бири бор?Муваффақиятни йўққа чиқарадиган 29 одат: сизда қайси бири бор?5 август 05:5827 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...27 июн 21:30Улғайган инсон кеч англайдиган 8 қаттиқ қоида...Улғайган инсон кеч англайдиган 8 қаттиқ қоида...29 июл 18:33Туғилган кунингиз қайси хатодан эҳтиёт бўлишни кўрсатади?Туғилган кунингиз қайси хатодан эҳтиёт бўлишни кўрсатади?4 август 14:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?
Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?
Ойнинг қайси кунида дунёга келганингиз сиз ҳақингизда нима дейди?
Ойнинг қайси кунида дунёга келганингиз сиз ҳақингизда нима дейди?
Қиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатлар
Қиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатлар
Колбаса ва творогнинг сифатини уйда аниқлаш: Сохта маҳсулотларни фош қилиш усули
Колбаса ва творогнинг сифатини уйда аниқлаш: Сохта маҳсулотларни фош қилиш усули
Нима учун катта пуллар ҳаммага ҳам келмайди? — Онг остидаги 3 та заҳарли блок
Нима учун катта пуллар ҳаммага ҳам келмайди? — Онг остидаги 3 та заҳарли блок
Инсоннинг асл характерини аниқлашнинг 5 та олтин қоидаси — ниқобларни фош этиш
Инсоннинг асл характерини аниқлашнинг 5 та олтин қоидаси — ниқобларни фош этиш
Тухумнинг мазаси нимага боғлиқ?
Тухумнинг мазаси нимага боғлиқ?
“Кун-тун ишлайман, аммо пул йўқ!”: Нима учун пешона тери катта даромад келтирмайди?
“Кун-тун ишлайман, аммо пул йўқ!”: Нима учун пешона тери катта даромад келтирмайди?