Боланинг сочини тез-тез кал қилиш уни қалинлаштирадими?

·84·Фойдали
Боланинг сочини тез-тез кал қилиш уни қалинлаштирадими?

Кўп ота-оналар боласининг сочи қалин ва мустаҳкам ўсишини истаб, уни бир неча марта кал қилиб олдиради. Айримлар бу усулни йиллар давомида синаб кўради. Аммо тиббий тадқиқотлар бу одат сочни қалинлаштиришини тасдиқламайди.

Сочни кал қилиш — уни қалинлаштиришнинг усули эмас. Сочнинг қалинлиги, ранги ва ўсиш тезлиги асосан ирсият, гормонлар ҳамда соч фолликулаларининг хусусиятларига боғлиқ. Сочни қирқиш ёки устарада олиш эса тери остида жойлашган фолликулаларга таъсир қилмайди. Бу ҳақда Mayo Clinic тиббий мутахассислари ҳам маълумот берган.

Унда нима учун соч қалинроқ кўринади?

Бунинг оддий изоҳи бор. Соч қирқилганда унинг учи текис бўлиб қолади. Қайта ўсиш жараёнида қисқа сочлар қўлга дағалроқ сезилиши ва кўзга қалинроқ кўриниши мумкин. Аммо бу соч толаларининг ҳақиқатан ҳам йўғонлашганини англатмайди.

Боланинг сочи қалин ўсиши учун нима қилиш керак?

Боланинг сочи соғлом ўсиши учун мувозанатли овқатланиш, етарли оқсил ва зарур озуқа моддаларини олиш, бош терисини тоза сақлаш муҳим. Сочни тез-тез кал қилиш шарт эмас. Агар боланинг сочи сезиларли даражада тўкилса, айрим жойлари очилиб қолса ёки бош терисида ўзгаришлар кузатилса, педиатр ёки дерматологга мурожаат қилиш керак.

соч парваришипедиатрдерматологMayo Clinic
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Иситма — душман эмас: Болада иситма чиққанда нима қилиш керак ва нима мумкин эмас?Иситма — душман эмас: Болада иситма чиққанда нима қилиш керак ва нима мумкин эмас?17 октябр 23:06Оилада нега қиз ёки ўғил туғилади? Руҳий талқин ва генетика жавоби...Оилада нега қиз ёки ўғил туғилади? Руҳий талқин ва генетика жавоби...13 август 18:34Нега чақалоқ кам ухлайди? Мутахассис асосий сабабларни тушунтирдиНега чақалоқ кам ухлайди? Мутахассис асосий сабабларни тушунтирди2 август 12:59Бахтли оила учун нечта фарзанд керак? Жавоб рақамда эмас...Бахтли оила учун нечта фарзанд керак? Жавоб рақамда эмас...26 июл 07:55Олимлар инсон қачон энг кўп тушкунликка тушиши ва бахт қачон қайтишини исботладиОлимлар инсон қачон энг кўп тушкунликка тушиши ва бахт қачон қайтишини исботлади20 октябр 08:57Шифокорлар умрни узайтирувчи 6 та кундалик маҳсулотни маълум қилдиШифокорлар умрни узайтирувчи 6 та кундалик маҳсулотни маълум қилди17 октябр 22:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

ChatGPT бойларнинг сирини очди: уларда битта умумий одат бор
ChatGPT бойларнинг сирини очди: уларда битта умумий одат бор
Туғилган санангизга қараб ақлий қобилиятингизни аниқланг
Туғилган санангизга қараб ақлий қобилиятингизни аниқланг
Тонгги 2 дақиқалик одат бойликка етаклайдими? Олимлар кутилмаган боғлиқликни аниқлади
Тонгги 2 дақиқалик одат бойликка етаклайдими? Олимлар кутилмаган боғлиқликни аниқлади
Колбаса ва творогнинг сифатини уйда аниқлаш: Сохта маҳсулотларни фош қилиш усули
Колбаса ва творогнинг сифатини уйда аниқлаш: Сохта маҳсулотларни фош қилиш усули
Тухумнинг мазаси нимага боғлиқ?
Тухумнинг мазаси нимага боғлиқ?
Астрологлар таҳлили: Қайси бурж вакиллари туғма жозиба ва гўзалликка эга?
Астрологлар таҳлили: Қайси бурж вакиллари туғма жозиба ва гўзалликка эга?
Яқин кунларда 3 та бурж вакили ҳаётида муҳим воқеалар юз бериши мумкин
Яқин кунларда 3 та бурж вакили ҳаётида муҳим воқеалар юз бериши мумкин
Бу 5 бурж вакили орзусига етиши мумкин: омадлилар рўйхатида кимлар бор?
Бу 5 бурж вакили орзусига етиши мумкин: омадлилар рўйхатида кимлар бор?