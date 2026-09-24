Ҳеч нарсага кафолат йўқ: инсон ҳаётида энг қадрли бўлган одамлар ким?
Ҳаётда баъзи одамлар бир кун келиб бегонага айланади. Кечагина сиз учун энг яқин инсон бўлган киши бугун саломингизга ҳам бефарқ қараши мумкин. Ишонч билдирган дўстингиз фикри ўзгариши, душман деб билган инсонингиз эса бир куни сизга қўл узатиши мумкин.
Баъзан эса инсонни энг кўп ҳайратга соладиган нарса — кеча сизни мақтаган одамнинг бугун сиз ҳақингизда ёмон гапираётганини эшитишдир.
Шунинг учун ҳаётда бир ҳақиқатни англаб яшаш керак: ҳамма нарса ўзгариши мумкин. Лекин сизга берилган меҳрнинг қадрини ўз вақтида англамасангиз, кейин кеч бўлиши мумкин.
Севган инсон ҳам бир кун бегонага айланиши мумкин
Бугун ҳаётингизнинг марказида турган инсон эртага тақдирингизда умуман бошқа ўрин эгаллаши мумкин.
Бир вақтлар соатлаб суҳбатлашган инсонлар бир-биридан узоқлашади. Ҳар куни хабар олиб турганлар йиллаб гаплашмай қўяди. Бирга орзу қилганлар турли йўллардан кетади.
Бу ҳаётнинг аччиқ, аммо табиий ҳақиқатларидан бири.
Инсонлар ўзгаради. Уларнинг қарашлари, эҳтиёжлари, устуворликлари ва ҳаётдаги мақсадлари ҳам ўзгариши мумкин.
Шунинг учун бирор инсоннинг бугунги муносабатини абадий кафолат деб қабул қилиш тўғри эмас.
Дўст ҳам ўзгариши мумкин
Дўстлик ҳам вақт синовидан ўтади.
Бугун сизнинг қувончингиздан чин дилдан хурсанд бўлаётган инсон эртага сиз билан рақобатлашиши мумкин. Бир вақтлар сирларингизни ишониб айтган кишингиз кейинчалик сиздан узоқлашиши эҳтимоли бор.
Аксинча, аввал сизга ёқимсиз туюлган, ҳатто душман деб билган инсон бир куни оғир вазиятда ёрдам қўлини чўзиши мумкин.
Шу сабабли инсонларни фақат бир мартаги муносабатига қараб баҳолаб қўйиш ҳам ҳар доим тўғри эмас.
Инсоннинг ҳақиқий қиёфаси кўпинча вақт ўтиши билан намоён бўлади.
Мақтов ҳам, танқид ҳам абадий эмас
Инсоннинг кайфияти, қараши ва муносабати ўзгариши мумкин.
Кеча сиздаги яхши фазилатларни мақтаган одам бугун камчиликларингизни тилга олиши мумкин.
Кеча сизни танқид қилган инсон эса бугун сизга ҳурмат билан муносабатда бўлиши эҳтимол.
Шунинг учун одамларнинг ҳар бир гапини ҳаётингизнинг мутлақ ҳақиқатига айлантириб қўйиш керак эмас.
Мақтовга ҳаддан ташқари боғланиб қолиш ҳам, танқиддан синдирилиб кетиш ҳам инсонни руҳан бошқаларга қарам қилиб қўяди.
Энг муҳими — ўз қадрингизни бошқаларнинг бугунги фикри билан эмас, ўзингизнинг қадриятларингиз ва амалларингиз билан белгилаш.
Аммо бир нарса борки, уни кўпинча кеч англаймиз
Инсон ҳаётида шундай яқинлар борки, уларнинг қадрини кўпинча ёнида турганимизда эмас, узоқлашганимиздан кейин ҳис қиламиз.
Ота-она.
Туғишганлар.
Оила.
Яқин инсонлар.
Уларнинг муносабати ҳам ҳаётда турли синовларга дуч келиши мумкин. Ҳар бир оилада келишмовчилик, ранжиш ёки тушунмовчилик бўлиши табиий.
Аммо инсоннинг энг оғир кунида унинг ёнида бўлишга ҳаракат қиладиган яқинларни қадрлаш — ҳаётдаги энг муҳим қадриятлардан бири.
Ота-онанинг меҳрини кейинга қолдирманг
Кўпчилик инсонлар ота-онасининг қадрини жуда яхши билади.
Лекин бу қадрни ҳар доим ҳам амалда кўрсатавермайди.
«Кейинроқ қўнғироқ қиламан».
«Вақтим бўлса, бориб кўраман».
«Эртага гаплашаман».
«Ҳали улгуриб қоламан».
Инсон кўпинча энг яқин одамларига меҳр кўрсатишни ана шу «кейин»ларга қолдиради.
Аммо ҳаётда энг оғир пушаймонлардан бири — вақтида айтилиши мумкин бўлган яхши сўзни айтмай қолишдир.
Шунинг учун ота-онангиз ҳаёт бўлса, улар билан кўпроқ суҳбатлашинг. Ҳолидан хабар олинг. Қадрлашингизни сўз билан ҳам, амал билан ҳам кўрсатинг.
Чунки меҳрни ҳис қилишнинг ўзи етарли эмас — уни билдириш ҳам керак.
Яқинларингизнинг қадрини улар ёнингиздалигида билинг
Инсон баъзан ташқаридаги одамларга яхши кўриниш учун жуда кўп куч сарфлайди.
Бошқаларнинг туғилган кунини эслайди.
Дўстларининг муаммосига ечим излайди.
Ҳамкасбларига ёрдам беради.
Аммо уйига қайтганда энг яқин инсонларига бир оғиз яхши сўз айтишга ҳам вақт тополмайди.
Аслида эса меҳр энг аввало яқинлардан бошланиши керак.
Ота-онага ҳурмат.
Ака-ука ва опа-сингилларга меҳр.
Яқинларга эътибор.
Керак пайтда қўллаб-қувватлаш.
Булар катта бойлик талаб қилмайди. Баъзан инсонга керак бўлган нарса — бир телефон қўнғироғи, бир самимий суҳбат ёки «Сизни яхши кўраман» деган оддий гапнинг ўзи бўлади.
Ҳаётда ҳамма нарса ўзгариши мумкин
Сизни севган инсон кетиши мумкин.
Дўстингиз узоқлашиши мумкин.
Душманингиз яқинлашиши мумкин.
Мақтов танқидга айланиши мумкин.
Бугун ишонган одамингиз эртага сизга бегона бўлиши мумкин.
Ҳаётнинг кафолати йўқ.
Шунинг учун кимнингдир кетишидан олдин уни қадрлаш, меҳр бор пайтда уни ҳис қилиш ва яқинларингизнинг қимматини улар ёнингиздалигида англаш муҳим.
Чунки баъзи нарсаларни пулга сотиб олиб бўлмайди.
Баъзи инсонларни эса вақт орқага қайтгач ҳам қайтара олмайсиз.
Шунинг учун яқинларингизни бугун қадрланг.
Уларга меҳрингизни дариғ тутманг.
Қўнғироқ қилишни истасангиз — қўнғироқ қилинг.
Кўришгингиз келса — боринг.
Яхши сўз айтгингиз келса — айтинг.
Кечирим сўраш керак бўлса — кечиктирманг.
Чунки ҳаётда ҳамма нарса ўзгариши мумкин. Аммо инсоннинг энг катта бойликларидан бири — уни чин дилдан яхши кўрадиган яқинлари борлигини англаб яшашдир.
Изоҳлар 0
…