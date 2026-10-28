Тухумнинг янги ёки эски эканини қандай аниқлаш мумкин?
Товуқ тухумининг сифати ва янгилигини унинг ташқи кўриниши ҳамда ичига қараб баҳолаш мумкин. Пўстлоқдаги ёриқлар, тухум оқининг жуда суюқ бўлиши, сариқликнинг яссиланиб кетиши маҳсулот эскирганидан дарак бериши мумкин. Бироқ пўстлоқнинг оқ ёки жигарранг бўлиши тухумнинг сифатига бевосита таъсир қилмайди. Тухум танлашда унинг сақланиш шароити ва яроқлилик муддатига ҳам эътибор бериш керак, деб хабар беради MSN сайти.
Сифатли тухумни қандай танлаш мумкин?
1. Пўстлоқнинг ҳолатини текширинг
Яхши сифатли тухумнинг пўстлоғи бутун, қаттиқ ва кўзга кўринадиган ёриқларсиз бўлиши керак. Ёрилган ёки суюқлик сизиб чиқаётган тухумни харид қилмаслик маъқул. Пўстлоқдаги ортиқча ифлосликлар ҳам маҳсулотнинг сақланиши ва тозалигига эътибор бериш зарурлигини кўрсатади.
Тухум пўстлоғининг ранги эса унинг фойдали ёки сифатли эканини белгиламайди. Оқ ва жигарранг тухумлар ўртасидаги асосий фарқ кўпинча товуқ зоти билан боғлиқ.
2. Тухумни синдирганда оқи ва сариқлигига қаранг
Янги тухум синдирилганда сариқлиги думалоқ шаклда бўлиб, баландроқ туради. Оқ қисми эса нисбатан қуюқ бўлади ва идиш бўйлаб тез ёйилиб кетмайди.
Тухум сақланган сари оқи суюқлашиши, сариқлиги эса яссиланиши мумкин. Бу унинг янгилиги пасайганини кўрсатади. Агар тухумдан чириган ёки ғайриоддий нохуш ҳид келса, уни истеъмол қилмаслик керак.
3. Сув ёрдамида тахминий текширув ўтказиш мумкин
Тухумнинг янгилигини тахминан баҳолаш учун уни сув солинган идишга тушириш усули ҳам бор. Янги тухум одатда идиш тубида ёнбош ҳолда ётади. Эскироқ тухум тубида тик туриши, анча эски тухум эса сув юзасига қалқиб чиқиши мумкин.
Бу тухум ичидаги ҳаво бўшлиғи вақт ўтиши билан катталашиши билан боғлиқ. Аммо сувдаги ҳолати тухумнинг хавфсизлигини тўлиқ кафолатламайди. Шунинг учун бу усулни ягона мезон сифатида қабул қилмаслик лозим.
Тухумни қандай сақлаш керак?
Тухумнинг сифати узоқ вақт сақланиши учун уни салқин жойда, ҳарорат кескин ўзгармайдиган шароитда сақлаш муҳим. Тухумни музлаткичдаги қутисида сақлаш унинг янгилигини узоқроқ сақлашга ёрдам беради.
Шунингдек, тухумни ишлатишдан олдин пўстлоғини текшириш, синдиргандан кейин ҳидини баҳолаш керак. Тухум янги кўринган тақдирда ҳам унда зарарли бактериялар бўлиши мумкин. Шу сабабли уни яхшилаб пишириш, хом ёки чала пишган тухумдан тайёрланган таомларни истеъмол қилишда эса эҳтиёт бўлиш лозим.
Изоҳлар 0
…