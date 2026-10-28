Тухумнинг янги ёки эски эканини қандай аниқлаш мумкин?

·0·Фойдали
Тухумнинг янги ёки эски эканини қандай аниқлаш мумкин?

Товуқ тухумининг сифати ва янгилигини унинг ташқи кўриниши ҳамда ичига қараб баҳолаш мумкин. Пўстлоқдаги ёриқлар, тухум оқининг жуда суюқ бўлиши, сариқликнинг яссиланиб кетиши маҳсулот эскирганидан дарак бериши мумкин. Бироқ пўстлоқнинг оқ ёки жигарранг бўлиши тухумнинг сифатига бевосита таъсир қилмайди. Тухум танлашда унинг сақланиш шароити ва яроқлилик муддатига ҳам эътибор бериш керак, деб хабар беради MSN сайти.

Сифатли тухумни қандай танлаш мумкин?

1. Пўстлоқнинг ҳолатини текширинг

Яхши сифатли тухумнинг пўстлоғи бутун, қаттиқ ва кўзга кўринадиган ёриқларсиз бўлиши керак. Ёрилган ёки суюқлик сизиб чиқаётган тухумни харид қилмаслик маъқул. Пўстлоқдаги ортиқча ифлосликлар ҳам маҳсулотнинг сақланиши ва тозалигига эътибор бериш зарурлигини кўрсатади.

Тухум пўстлоғининг ранги эса унинг фойдали ёки сифатли эканини белгиламайди. Оқ ва жигарранг тухумлар ўртасидаги асосий фарқ кўпинча товуқ зоти билан боғлиқ.

2. Тухумни синдирганда оқи ва сариқлигига қаранг

Янги тухум синдирилганда сариқлиги думалоқ шаклда бўлиб, баландроқ туради. Оқ қисми эса нисбатан қуюқ бўлади ва идиш бўйлаб тез ёйилиб кетмайди.

Тухум сақланган сари оқи суюқлашиши, сариқлиги эса яссиланиши мумкин. Бу унинг янгилиги пасайганини кўрсатади. Агар тухумдан чириган ёки ғайриоддий нохуш ҳид келса, уни истеъмол қилмаслик керак.

3. Сув ёрдамида тахминий текширув ўтказиш мумкин

Тухумнинг янгилигини тахминан баҳолаш учун уни сув солинган идишга тушириш усули ҳам бор. Янги тухум одатда идиш тубида ёнбош ҳолда ётади. Эскироқ тухум тубида тик туриши, анча эски тухум эса сув юзасига қалқиб чиқиши мумкин.

Бу тухум ичидаги ҳаво бўшлиғи вақт ўтиши билан катталашиши билан боғлиқ. Аммо сувдаги ҳолати тухумнинг хавфсизлигини тўлиқ кафолатламайди. Шунинг учун бу усулни ягона мезон сифатида қабул қилмаслик лозим.

Тухумни қандай сақлаш керак?

Тухумнинг сифати узоқ вақт сақланиши учун уни салқин жойда, ҳарорат кескин ўзгармайдиган шароитда сақлаш муҳим. Тухумни музлаткичдаги қутисида сақлаш унинг янгилигини узоқроқ сақлашга ёрдам беради.

Шунингдек, тухумни ишлатишдан олдин пўстлоғини текшириш, синдиргандан кейин ҳидини баҳолаш керак. Тухум янги кўринган тақдирда ҳам унда зарарли бактериялар бўлиши мумкин. Шу сабабли уни яхшилаб пишириш, хом ёки чала пишган тухумдан тайёрланган таомларни истеъмол қилишда эса эҳтиёт бўлиш лозим.

ТухумОзиқ-Овқат СифатиТўғри ОвқатланишОзиқ-Овқат Хавфсизлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тухумнинг мазаси нимага боғлиқ?Тухумнинг мазаси нимага боғлиқ?28 сентябр 21:08Оқми ёки жигарранг? Тухум ҳақидаги машҳур афсона очилди...Оқми ёки жигарранг? Тухум ҳақидаги машҳур афсона очилди...23 июл 00:30Африка тухумхўр илони тухумни қандай истеъмол қилади?Африка тухумхўр илони тухумни қандай истеъмол қилади?14 июл 05:19Қишда газ ва электр пулини тежаш сири: Уй иссиқлигини ўғирлаётган 5 та асосий “тешик”Қишда газ ва электр пулини тежаш сири: Уй иссиқлигини ўғирлаётган 5 та асосий “тешик”Бугун 11:04Пиёз тўғраганда нега кўзимиздан ёш оқади? Бунинг қизиқ сабаби борПиёз тўғраганда нега кўзимиздан ёш оқади? Бунинг қизиқ сабаби борКеча 22:01Бахт ўзи нимада? Ҳақиқий руҳий хотиржамлик ва тўкисликнинг энг муҳим формуласиБахт ўзи нимада? Ҳақиқий руҳий хотиржамлик ва тўкисликнинг энг муҳим формуласи26 октябр 10:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

ChatGPT бойларнинг сирини очди: уларда битта умумий одат бор
ChatGPT бойларнинг сирини очди: уларда битта умумий одат бор
Боланинг сочини тез-тез кал қилиш уни қалинлаштирадими?
Боланинг сочини тез-тез кал қилиш уни қалинлаштирадими?
Туғилган санангизга қараб ақлий қобилиятингизни аниқланг
Туғилган санангизга қараб ақлий қобилиятингизни аниқланг
Тонгги 2 дақиқалик одат бойликка етаклайдими? Олимлар кутилмаган боғлиқликни аниқлади
Тонгги 2 дақиқалик одат бойликка етаклайдими? Олимлар кутилмаган боғлиқликни аниқлади
Фамилиянгиз бош ҳарфи бойлик кодингизни очади: Дунё сизга аслида нима учун пул тўлайди?
Фамилиянгиз бош ҳарфи бойлик кодингизни очади: Дунё сизга аслида нима учун пул тўлайди?
Тухумнинг мазаси нимага боғлиқ?
Тухумнинг мазаси нимага боғлиқ?
Астрологлар таҳлили: Қайси бурж вакиллари туғма жозиба ва гўзалликка эга?
Астрологлар таҳлили: Қайси бурж вакиллари туғма жозиба ва гўзалликка эга?
Биз қадрига етмайдиган бахт: Ўйлагандан кўра анча бой эканимизни англатувчи 10 та белги
Биз қадрига етмайдиган бахт: Ўйлагандан кўра анча бой эканимизни англатувчи 10 та белги