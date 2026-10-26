Бахт ўзи нимада? Ҳақиқий руҳий хотиржамлик ва тўкисликнинг энг муҳим формуласи
Кўпчилик бахтни катта бойлик, муваффақият ёки шоҳона турмуш тарзи билан боғлайди. Бироқ инсоният тажрибаси ва руҳиятшунослик шуни кўрсатадики, ташқи ютуқлар инсон қалбидаги бўшлиқни ҳар доим ҳам тўлдира олмайди.
Аслида бахт — бу ташқи оламдаги буюмлар эмас, балки инсоннинг ўз ички дунёси билан уйғунликда яшаши, қалб тинчлиги ва ҳар бир лаҳзанинг қадрига ета олиш фазилатидир.
Ҳақиқий бахтни шакллантирувчи асосий устунлар
Руҳий хотиржамлик ва комиллик ҳис этиладиган муҳим омиллар қуйидагиларда намоён бўлади:
Қалб тинчлиги ва ички мувозанат: Атрофдаги шовқин-сурон ва ташвишларга қарамай, виждон поклиги ва руҳий осойишталикни сақлай олиш — бахтнинг энг муҳим пойдевори;
Самимий муҳаббат ва яқинлар меҳри: Ҳеч қандай манфаатсиз яхши кўрадиган оила, дўстлар ва яқин инсонлар қуршовида бўлиш дунёдаги барча моддий бойликлардан устун туради;
Соғлик ва тана қуввати: Жисмоний ва руҳий саломатлик инсонга ҳаёт гўзалликларидан тўлиқ завқ олиш ҳамда эзгу мақсадлар сари қадам ташлаш имконини беради;
Ҳаётдан маъно топа билиш: Ўз мавжудлиги мазмунини англаш, бошқаларга наф келтириш ва яхшилик улашиш туйғуси инсонга ҳақиқий қаноат бағишлайди.
«Бор нарсасига шукр қилиб, йўғига изтироб чекмаслик»
Бахтли инсоннинг энг катта сири — унинг ҳаётга бўлган қарашида:
Шукроналик қудрати: Бахтли одам ўзида аллақачон мавжуд бўлган кичик неъматларни ҳам кўра олади ва уларнинг қадрига етади;
Ортиқча ташвишлардан озод бўлиш: Ҳали қўлга киритилмаган ёки тақдирида бўлмаган нарсалар учун сиқилмаслик, доимий ҳасад ва қиёслашдан холи бўлиш инсонни руҳий изтироблардан асрайди.
Ҳақиқий бахт — бу қаергадир етиб бориш эмас, балки бугунги кунни, яқинлар дийдорини ва ҳар бир нафасни миннатдорлик билан қабул қила олиш санъатидир.
Изоҳлар 0
…