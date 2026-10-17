Шифокорлар умрни узайтирувчи 6 та кундалик маҳсулотни маълум қилди

·36·Фойдали
Шифокорлар умрни узайтирувчи 6 та кундалик маҳсулотни маълум қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Умрни узайтириш ва саломатликни сақлаш учун 6 та кундалик маҳсулот тавсия этилди.
  • Ушбу маҳсулотлар орасида кофе, зайтун мойи, дуккаклилар, ёғли балиқ, янги мева ва сабзавотлар ҳамда ёнғоқ бор.
  • Уларни мунтазам ва меъёрида истеъмол қилиш юрак-қон томир тизимини яхшилайди, холестеринни камайтиради ва сурункали касалликлар хавфини оширади.

Кўпчилик узоқ ва соғлом умр кечиришнинг ягона «сеҳрли сири»ни топишга ҳаракат қилади. Бироқ тиббиёт мутахассислари ва диетологларнинг таъкидлашича, бундай яккаю ягона мўъжизавий восита мавжуд эмас — сир фақатгина тўғри танланган ва мунтазам истеъмол қилинадиган кундалик таомномададир.

Қуйидаги 6 та оддий, аммо ҳар томонлама фойдали маҳсулотларни рационга доимий киритиш танани ёшартириб, узоқ умр кўриш эҳтимолини сезиларли даражада оширади.

Кундалик таомномада бўлиши шарт бўлган 6 маҳсулот

Саломатликни сақлаш ва ҳаётий энергияни оширишда ушбу маҳсулотлар алоҳида ўрин тутади:

  • Кофе — тетиклик ва узоқ умр манбаи: Кунига бор-йўғи бир чашка сифатли кофе ичиш юрак-қон томир фаолиятини яхшилайди ва танани антиоксидантлар билан таъминлаб, умр давомийлигини узайтиришга хизмат қилади;

  • Зайтун мойи — юракнинг бош ҳимоячиси: Ҳайвон ёғларидан кўра зайтун мойига устунлик бериш қон томирларини эластик сақлайди ва юрак хасталиклари ривожланишининг олдини олади;

  • Дукаклилар (нўхат, ловия ва ясмиқ): Бу маҳсулотлар табиий ўсимлик оқсили ва бириктирувчи тўқималарга бой бўлиб, қондаги зарарли холестерин миқдорини туширишда беқиёс фойда беради;

  • Ёғли балиқ турлари: Қимматбаҳо деликатеслар шарт эмас — оддий ва ҳамёнбоп ёғли балиқлар ҳам омега-3 ёғ кислоталарига жуда бой. Улар мия ва юрак ҳужайраларини мунтазам озиқлантиради;

  • Янги мева ва сабзавотлар: Кундалик рационда янги узилган мева ва сабзавотларнинг бўлиши турли сурункали хасталиклар ҳамда бевақт ўлим хавфини кескин камайтиради;

  • Бир ҳовуч ёнғоқ: Кунига атиги бир ҳовуч ёнғоқ истеъмол қилиш танани фойдали ёғлар, микроэлементлар ва витаминлар билан тўлиқ таъминлаш учун етарли ҳисобланади.

Мувозанат — муваффақият гарови

Унутманг, саломатлик учун битта маҳсулотни ҳаддан ташқари кўп ейиш эмас, балки уларнинг барчасини уйғунликда, ҳар куни ва меъёрида истеъмол қилиш талаб этилади. Айнан мана шу оддий тартиб тананинг ёшлиги ва тетиклигини кўп йиллар давомида асраб қолади.

соғлом турмуш тарзитўғри овқатланишузоқ умр кўришпарҳезшунослик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

119 ёшли эркак дунёдаги энг кекса инсон бўлиши мумкин119 ёшли эркак дунёдаги энг кекса инсон бўлиши мумкин10 сентябр 16:22Ёлғизлик умрни 6 йилга қисқартириши мумкин — олимлар сабабини аниқладиЁлғизлик умрни 6 йилга қисқартириши мумкин — олимлар сабабини аниқлади28 сентябр 20:29Тошкентда кексалар ҳаёт сифатини ошириш бўйича янги тизим жорий этиладиТошкентда кексалар ҳаёт сифатини ошириш бўйича янги тизим жорий этилади25 апрел 15:32«Тақиқланган маслаҳатлар»: Узоқ умр кўришнинг қадимий сирлари очилди«Тақиқланган маслаҳатлар»: Узоқ умр кўришнинг қадимий сирлари очилди23 август 17:32Ҳаётингизни ўзгартирувчи 10 та ибора: кучли сўзлар ва уларнинг онг остига таъсириҲаётингизни ўзгартирувчи 10 та ибора: кучли сўзлар ва уларнинг онг остига таъсириБугун 16:41Кутилмаган вазиятларда қўл келадиган энг муҳим тезкор рақамлар рўйхатиКутилмаган вазиятларда қўл келадиган энг муҳим тезкор рақамлар рўйхатиБугун 09:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

ChatGPT бойларнинг сирини очди: уларда битта умумий одат бор
ChatGPT бойларнинг сирини очди: уларда битта умумий одат бор
Туғилган санангизга қараб ақлий қобилиятингизни аниқланг
Туғилган санангизга қараб ақлий қобилиятингизни аниқланг
Тонгги 2 дақиқалик одат бойликка етаклайдими? Олимлар кутилмаган боғлиқликни аниқлади
Тонгги 2 дақиқалик одат бойликка етаклайдими? Олимлар кутилмаган боғлиқликни аниқлади
Колбаса ва творогнинг сифатини уйда аниқлаш: Сохта маҳсулотларни фош қилиш усули
Колбаса ва творогнинг сифатини уйда аниқлаш: Сохта маҳсулотларни фош қилиш усули
Тухумнинг мазаси нимага боғлиқ?
Тухумнинг мазаси нимага боғлиқ?
Ҳисобимизда қанча вақт қолган, биласизми? Яқинларимизни нега бугун қадрлашимиз керак?
Ҳисобимизда қанча вақт қолган, биласизми? Яқинларимизни нега бугун қадрлашимиз керак?
Астрологлар таҳлили: Қайси бурж вакиллари туғма жозиба ва гўзалликка эга?
Астрологлар таҳлили: Қайси бурж вакиллари туғма жозиба ва гўзалликка эга?
Кийимдаги доғларни қандай кетказиш мумкин? Уйдаги оддий ва синалган усуллар!
Кийимдаги доғларни қандай кетказиш мумкин? Уйдаги оддий ва синалган усуллар!