Шифокорлар умрни узайтирувчи 6 та кундалик маҳсулотни маълум қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Умрни узайтириш ва саломатликни сақлаш учун 6 та кундалик маҳсулот тавсия этилди.
- Ушбу маҳсулотлар орасида кофе, зайтун мойи, дуккаклилар, ёғли балиқ, янги мева ва сабзавотлар ҳамда ёнғоқ бор.
- Уларни мунтазам ва меъёрида истеъмол қилиш юрак-қон томир тизимини яхшилайди, холестеринни камайтиради ва сурункали касалликлар хавфини оширади.
Кўпчилик узоқ ва соғлом умр кечиришнинг ягона «сеҳрли сири»ни топишга ҳаракат қилади. Бироқ тиббиёт мутахассислари ва диетологларнинг таъкидлашича, бундай яккаю ягона мўъжизавий восита мавжуд эмас — сир фақатгина тўғри танланган ва мунтазам истеъмол қилинадиган кундалик таомномададир.
Қуйидаги 6 та оддий, аммо ҳар томонлама фойдали маҳсулотларни рационга доимий киритиш танани ёшартириб, узоқ умр кўриш эҳтимолини сезиларли даражада оширади.
Кундалик таомномада бўлиши шарт бўлган 6 маҳсулот
Саломатликни сақлаш ва ҳаётий энергияни оширишда ушбу маҳсулотлар алоҳида ўрин тутади:
Кофе — тетиклик ва узоқ умр манбаи: Кунига бор-йўғи бир чашка сифатли кофе ичиш юрак-қон томир фаолиятини яхшилайди ва танани антиоксидантлар билан таъминлаб, умр давомийлигини узайтиришга хизмат қилади;
Зайтун мойи — юракнинг бош ҳимоячиси: Ҳайвон ёғларидан кўра зайтун мойига устунлик бериш қон томирларини эластик сақлайди ва юрак хасталиклари ривожланишининг олдини олади;
Дукаклилар (нўхат, ловия ва ясмиқ): Бу маҳсулотлар табиий ўсимлик оқсили ва бириктирувчи тўқималарга бой бўлиб, қондаги зарарли холестерин миқдорини туширишда беқиёс фойда беради;
Ёғли балиқ турлари: Қимматбаҳо деликатеслар шарт эмас — оддий ва ҳамёнбоп ёғли балиқлар ҳам омега-3 ёғ кислоталарига жуда бой. Улар мия ва юрак ҳужайраларини мунтазам озиқлантиради;
Янги мева ва сабзавотлар: Кундалик рационда янги узилган мева ва сабзавотларнинг бўлиши турли сурункали хасталиклар ҳамда бевақт ўлим хавфини кескин камайтиради;
Бир ҳовуч ёнғоқ: Кунига атиги бир ҳовуч ёнғоқ истеъмол қилиш танани фойдали ёғлар, микроэлементлар ва витаминлар билан тўлиқ таъминлаш учун етарли ҳисобланади.
Мувозанат — муваффақият гарови
Унутманг, саломатлик учун битта маҳсулотни ҳаддан ташқари кўп ейиш эмас, балки уларнинг барчасини уйғунликда, ҳар куни ва меъёрида истеъмол қилиш талаб этилади. Айнан мана шу оддий тартиб тананинг ёшлиги ва тетиклигини кўп йиллар давомида асраб қолади.
Изоҳлар 0
…