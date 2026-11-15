Хитой император табибларининг 15 та олтин қоидаси: Узоқ умр кўриш ва соғлиқ сирлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қадимги Шарқ табиблари томонидан ишлаб чиқилган 15 та қоида инсон организмининг ички захираларини фаоллаштириш, касалликларнинг олдини олиш ва умрни узайтиришга хизмат қилади.
- Соғлом турмуш тарзи учун овқатланишда меъёр, иссиқ таомлар ҳамда мавсумийликка риоя қилиш, шунингдек, соат 23:00 дан кеч қолмай ухлаш тавсия этилади.
- Жисмоний фаолликни сақлаш ва овқатдан кейин юриш танани тонусда ушлаб туради.
Қадимги Шарқ табобати ва император саройи табибларининг билимлари асрлар давомида синовдан ўтиб, инсон саломатлигини сақлаш ва умрни узайтиришнинг энг ишончли воситаси бўлиб келган. Тақдим этилган мазкур 15 та қоида организмнинг ички захираларини фаоллаштириш, касалликларнинг олдини олиш ва руҳий мувозанатни сақлашга қаратилган.
Саломатлик ва овқатланиш маданияти
Шарқ табобатида инсон истеъмол қиладиган овқати ва унинг танадаги жараёнларга таъсирига алоҳида эътибор берилган:
Тўқлик ва енгил очлик: Меъёридан ортиқ овқат ейиш (тўқлик) организмга ортиқча юклама бериб, умрни қисқартиради. Аксинча, енгил очлик ҳисси организмни тозалайди ва ёшартиради.
Иссиқ ва совуқ овқатлар: Совуқ овқатлар танани тез қаритиши мумкин, иссиқ овқат эса ҳазм қилишни яхшилаб, умрни узайтиради. Шунингдек, кунни ёки таомланишни илиқ сув билан бошлаш ҳаёт энергиясини оширади.
Мавсумийлик: Мавсумий бўлмаган овқатларни истеъмол қилиш организмга зарар етказиб, турли касалликларни келтириб чиқаради.
Император табиблари тавсияси
Соғлиққа таъсири ва аҳамияти
Енгил очлик
Моддалар алмашинувини яхшилайди ва организмни ёшартиради
Иссиқ сув ва овқат
Ҳаёт энергиясини қувватлайди, умрни узайтиради
Овқатдан кейинги ҳаракат
Овқат ҳазм қилишни енгиллаштиради ва фаолликни сақлайди
Кундалик одатлар ва жисмоний мувозанат
Турмуш тарзини тўғри ташкил этиш ҳар бир инсоннинг жисмоний ва руҳий саломатлигини белгилайди:
Уйқу режими: Соат 23:00 дан кейин ухлаш организмнинг тикланиш жараёнларини издан чиқаради ва йилларнинг заволига айланади (умрни емиради).
Тонгдаги совуқ ва оёқ тавони: Тонгда совуқ қотиш буйрак фаолиятига жиддий зарар етказади. Оёқ тавони эса бутун тананинг «пульти» ҳисобланиб, унга эътибор бериш муҳимдир.
Фаоллик: Овқатдан кейин бироз ҳаракат қилиш (юриш) тананинг тонусини сақлайди.
Руҳий хотиржамлик ва ақл қуввати
Инсоннинг руҳий ҳолати унинг жисмоний саломатлиги билан чамбарчас боғлиқ:
Ғазаб ва қўрқув: Ғазаб инсоннинг жигар органларини еб битиради, қўрқув эса ҳаётий қувватни қуритиб, инсонни кучсизлантиради.
Осойишталик ва сукут: Хотиржамлик ва осойишталик барча дардларни даволай олувчи кучга эга. Сукут сақлаш ва тинчлик эса мия фаолиятини тўлиқ тиклашга ёрдам беради.
Ақлнинг роли: Барча даволарнинг энг асосийси — инсоннинг ўз ақли ва онгли ёндашувидир.
Сизнингча, қадимги Шарқ табибларининг бу каби соғлом турмуш тарзи қоидаларига ҳозирги кунда амал қилиш қанчалик осон? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…