Қайси одатлар организмга зарар етказади? Биз ҳар куни йўл қўядиган 6 хатолик...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Кундалик ҳаётдаги нотўғри одатлар, жумладан шошилиб овқатланиш, кам сув ичиш, уйқуни қисқартириш ва ҳаракацизлик организм фаолиятига жиддий салбий таъсир кўрсатади.
- Рационда толали маҳсулотларнинг етишмаслиги ичаклар фаолиятини бузса, спиртли ичимликлар ва назорациз дори қабул қилиш жигар соғлиғига хавф солади.
Кундалик ҳаётда кўпчилик эътибор бермайдиган одатлар вақт ўтиши билан организм фаолиятига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Шошилиб овқатланиш, кам сув ичиш, тунги уйқуни қисқартириш ёки кун бўйи ҳаракатсиз ўтириш — буларнинг барчаси саломатликка таъсир қилувчи омиллар қаторига киради.
Айрим одатлар ҳазм тизимига, бошқалари эса юрак-қон томир тизими, буйраклар ва жигар фаолиятига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Қуйида организмга зарар етказиши эҳтимоли бўлган 6 одат ва улардан воз кечиш йўллари ҳақида.
1. Ошқозон — шошилиб ва меъёрдан ортиқ овқатланиш
Овқатни жуда тез ейиш ва бир вақтнинг ўзида меъёрдан ортиқ истеъмол қилиш ҳазм тизимига қўшимча юк тушириши мумкин. Бундай одат қорин дам бўлиши, ноқулайлик, жиғилдон қайнаши ва овқат ҳазм қилиш билан боғлиқ муаммоларга сабаб бўлиши эҳтимоли бор.
Овқатни шошмасдан, яхшилаб чайнаб ейиш ва тўйганлик ҳиссини англаш ортиқча овқатланишнинг олдини олишга ёрдам беради.
2. Буйраклар — кам сув ичиш
Организмга етарли миқдорда суюқлик тушмаслиги сувсизланишга олиб келиши мумкин. Бу ҳолат буйракларнинг нормал фаолиятига таъсир қилиб, айрим одамларда буйрак тошлари пайдо бўлиш хавфини оширади.
Сув истеъмоли эҳтиёжини ҳаво ҳарорати, жисмоний фаоллик, саломатлик ҳолати ва бошқа омилларга қараб белгилаш керак. Доимо кам сув ичиш одатини ўзгартириш организмнинг нормал фаолияти учун муҳим.
3. Мия — тунги уйқуни қисқартириш
Кечаси мунтазам равишда кам ухлаш мия фаолияти, диққат, хотира ва эмоционал ҳолатга салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Уйқу етишмаслиги кундузи чарчоқ, асабийлик ва иш қобилиятининг пасайиши билан ҳам намоён бўлади.
Катталарга, одатда, бир кечада 7–9 соат уйқу тавсия этилади. Уйқу тартибини сақлаш, кечқурун экранлардан фойдаланишни чеклаш ва бир вақтда ухлашга одатланиш уйқу сифатини яхшилашга ёрдам беради.
4. Ичаклар — сабзавот ва толали маҳсулотларни кам истеъмол қилиш
Рационда сабзавот, мева, дуккаклилар ва бутун донли маҳсулотлар кам бўлиши ичаклар фаолиятига салбий таъсир қилиши мумкин. Озиқ-овқат толалари ҳазм жараёни ва ичак ҳаракатларини меъёрда сақлашда муҳим ўрин тутади.
Толали маҳсулотларни кам истеъмол қилиш қабзият хавфини ошириши мумкин. Шунинг учун кундалик рационга сабзавотлар, мевалар, дуккаклилар ва бутун донли маҳсулотларни босқичма-босқич кўпроқ киритиш тавсия этилади.
5. Жигар — спиртли ичимликлар ва заруратсиз дори-дармонлар
Спиртли ичимликларни мунтазам ёки кўп миқдорда истеъмол қилиш жигарга зарар етказиши, жигар ёғланиши, яллиғланиши ва кейинчалик жиддий касалликлар ривожланишига олиб келиши мумкин.
Шунингдек, айрим дори воситаларини шифокор тавсиясисиз, меъёрдан ортиқ ёки бир-бири билан нотўғри комбинацияда қабул қилиш жигарга зарар етказиши эҳтимоли бор. Дори-дармонларни фақат зарурат ва тегишли кўрсатмалар асосида қабул қилиш муҳим.
6. Юрак — кун бўйи ҳаракатсиз ўтириш
Узоқ вақт давомида ҳаракатсиз ўтириш юрак-қон томир касалликлари, ортиқча вазн ва метаболик муаммолар хавфининг ошиши билан боғлиқ.
Жисмоний фаоллик организмнинг умумий саломатлиги учун муҳим. Ҳар куни пиёда юриш, енгил машқлар бажариш, иш жараёнида мунтазам ўрнидан туриб ҳаракатланиш ҳаракатсизликнинг салбий таъсирини камайтиришга ёрдам беради.
Саломатликни асраш катта ўзгаришлардан эмас, оддий одатлардан бошланади
Организмнинг нормал фаолиятини сақлаш учун ҳар доим мураккаб режалар ёки қимматли муолажалар талаб қилинмайди. Овқатни шошмасдан ейиш, етарли сув ичиш, тўйиб ухлаш, рационни мувозанатлаш ва ҳаракатни кўпайтириш каби оддий қадамлар узоқ муддатли саломатлик учун муҳим.
Кўпинча инсон саломатлигига таъсир қилувчи омиллар унинг кундалик ҳаётидаги оддий танловлар билан боғлиқ бўлади. Шунинг учун зарарли одатларни англаш ва уларни аста-секин ўзгартириш саломатликни асрашдаги энг муҳим қадамлардан биридир.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…