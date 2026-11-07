"Умрни узайтиради": Олимлар дўстлар билан дийдорлашишнинг ҳайратланарли сирини очди

·33·Саломатлик
"Умрни узайтиради": Олимлар дўстлар билан дийдорлашишнинг ҳайратланарли сирини очди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Глазго университети олимларининг 12 йиллик кузатувлари дўстлар ва яқинлар билан мунтазам мулоқотда бўлиш инсон умрини узайтирувчи муҳим тиббий омил эканлигини тасдиқлади.
  • Ижтимоий изоляцияда яшайдиган ва яқинлари билан кўришмайдиган инсонларда эрта вафот этиш хавфи 39 фоизга юқори бўлиши аниқланди.
  • Бригам Янг университети тадқиқотчилари эса ёлғизликнинг организмга етказадиган зарарли таъсирини кунига 15 та сигарет чекиш билан тенглаштирди.

Дўстлар ва қадрдонлар даврасидаги жонли суҳбат, самимий кулгу ҳамда бир пиёла чой устидаги дийдор шунчаки вақт ўтказиш ёки кайфиятни кўтариш воситаси эмас — у инсон умрини сезиларли даражада узайтирувчи кучли тиббий омил бўлиб чиқди.

Буюк Британиянинг Глазго университети олимлари томонидан ўтказилган кўп йиллик йирик илмий изланиш дўстлардан узоқлашиш ва ёлғизлик саломатлик учун кутилганидан ҳам ҳалокатлироқ оқибатларга олиб келишини исботлади.

12 йиллик кузатув: 450 минг инсон қисмати нимани кўрсатди?

Глазго университети тадқиқотчилари 450 мингдан ортиқ кўнгиллиларни нақд 12 йил давомида узлуксиз кузатиб, қуйидаги жиддий хулосага келишди:

  • Эрта вафот этиш хавфи 39% га ошади: Дўстлари, яқинлари ва қариндошлари билан умуман кўришмайдиган ҳамда ижтимоий изоляцияда яшайдиган инсонларда эрта ўлим кўрсаткичи мунтазам мулоқотда бўлганларга нисбатан нақд 39 фоизга юқори бўлиб чиқди;

  • Ойда бир марта кўришиш ҳам нажот: Изланишлар шуни кўрсатдики, ҳатто бир ойда атиги бир марта бўлса ҳам қадрдонлар билан юзма-юз дийдорлашиш ушбу хавф кўрсаткичини кескин камайтиради.

«Кунига 15 та сигарет чекишдек зарарли»: Бригам Янг университети хулосаси

АҚШдаги Бригам Янг университети экспертларининг тадқиқоти эса ёлғизликнинг инсон организмига етказадиган биологик зарарини янада даҳшатли таққослар билан исботлаб берди:

  • 50% га узунроқ ҳаёт: Кучли ижтимоий ва дўстона алоқаларга эга бўлган кишиларнинг узоқ умр кўриш эҳтимоли ёлғиз инсонларга қараганда 50 фоизга юқори;

  • Тамаки ва спиртли ичимликдан хавфлироқ: Олимларнинг расмий хулосасига кўра, ижтимоий ажралиб қолиш инсон танасига кунига 15 та сигарет чекиш ёки сурункали алкоголизм келтириб чиқарадиган салбий асоратлар билан бир хил даражада зарар етказади.

Дўстлар билан кўришиш танани қандай даволайди? Тўртта асосий биологик қалқон

Жонли мулоқот инсон организмида бир қатор ҳаётий муҳим жараёнларни фаоллаштиради:

  1. Гормонал мувозанат ва стрессни камайтириш: Дўстлар билан вақтни мароқли ўтказиш пайтида стресс учун жавобгар кортизол гормони даражаси тушади ва аксинча, меҳр ва бахт туйғусини берувчи окситоцин ишлаб чиқарилиши жадаллашади;

  2. Мустаҳкам иммун тизими: Ижтимоий фаол ва кўпчилик билан мулоқотда бўладиган инсонларнинг организми ҳимоя кучларига бой бўлиб, улар турли мавсумий юқумли хасталикларга анча кам чалинади;

  3. Юрак ва қон томирларини асраш: Сурункали ёлғизлик артериал қон босимининг кўтарилишига ва инфаркт хавфига тўғридан-тўғри йўл очади. Жонли гурунглар эса томирларни бўшаштириб, юрак фаолиятини меъёрга солади;

  4. Ақл ва хотира ўткирлиги: Доимий фикр алмашиш мия нейронларини фаол ҳолатда ушлаб туради. Бу эса кексаликда деменция (ақли заифлик) ҳамда Альцгеймер хасталигининг ривожланишига тўсиқ бўлади.

Шундай экан, бандлик ва кундалик юмушларни баҳона қилмай, қадрдон дўстлар билан чойхонада ёки даврада кўришишга шунчаки ҳордиқ эмас, балки ўз саломатлигингиз ва узоқ умрингиз учун қилинган энг зарур инвестиция сифатида қараш лозим.

Глазго университетиБригам Янг университетиижтимоий изоляцияузоқ умр кўриш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шифокорлар умрни узайтирувчи 6 та кундалик маҳсулотни маълум қилдиШифокорлар умрни узайтирувчи 6 та кундалик маҳсулотни маълум қилди17 октябр 22:25119 ёшли эркак дунёдаги энг кекса инсон бўлиши мумкин119 ёшли эркак дунёдаги энг кекса инсон бўлиши мумкин10 сентябр 16:22Ёлғизлик умрни 6 йилга қисқартириши мумкин — олимлар сабабини аниқладиЁлғизлик умрни 6 йилга қисқартириши мумкин — олимлар сабабини аниқлади28 сентябр 20:29Қон гуруҳингиз қариш тезлигини белгилайдими? Олимлар ҳақиқатни очиқладиҚон гуруҳингиз қариш тезлигини белгилайдими? Олимлар ҳақиқатни очиқлади24 октябр 18:38Ақл ва хотира кушандаси: Мия ҳажмини кичрайтириб, тафаккурни ўлдирадиган 3 та одатАқл ва хотира кушандаси: Мия ҳажмини кичрайтириб, тафаккурни ўлдирадиган 3 та одат21 сентябр 13:58Бошнинг қаери оғриши нимадан дарак беради: Оғриқ жойлашуви нимани англатиши мумкин?Бошнинг қаери оғриши нимадан дарак беради: Оғриқ жойлашуви нимани англатиши мумкин?25 сентябр 09:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Ажинлар ортидаги ҳақиқат: Аввалги ва ҳозирги 50 ёшлилар ўртасидаги туб фарқлар
Ажинлар ортидаги ҳақиқат: Аввалги ва ҳозирги 50 ёшлилар ўртасидаги туб фарқлар
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Қорайган бананни ейиш мумкинми?