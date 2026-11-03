Дастурхондаги кўринмас хато: Нега овқат устидан дарҳол кўк чой ичиш мумкин эмас?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Таомдан сўнг дарҳол кўк чой ичиш организм учун зарарли одат бўлиб, у озуқа моддаларининг, хусусан, темир минералининг сўрилишини издан чиқаради.
- Чой таркибидаги катехин ва полифеноллар темир билан кимёвий реаксияга киришиб, унинг қонга ўтишига тўсқинлик қилади ва бу ҳолат вақт ўтиши билан камқонликка олиб келиши мумкин.
- Мутахассислар темир моддаси тўлиқ сўрилиши учун кўк чойни овқатланишдан камида 40 дақиқа ўтиб ичишни тавсия этишади.
Халқимиз орасида таом тановул қилиш жараёнида ёки овқатдан сўнг дарҳол қайноқ кўк чой хўплаш узоқ йиллик одатга айланган. Кўпчилик бу одатни овқат ҳазмини яхшилаш ва ёғларни парчалаш учун фойдали деб ҳисоблайди. Бироқ тиббиёт мутахассислари ва парҳезшуносларнинг хулосаларига кўра, таом устидан чой ичиш организмга кутилмаган зарар етказувчи энг кенг тарқалган хатолардан биридир.
Кўк чой ўз таркибидаги шифобахш антиоксидантлари билан машҳур бўлса-да, унинг таом билан бир вақтда қабул қилиниши озуқа моддаларининг танага сингишини бутунлай издан чиқаради.
Темир моддасининг кушандаси: Катехин ва полифеноллар қандай таъсир қилади?
Мазкур салбий таъсирнинг асосий биологик сабаби кўк чойнинг ноёб кимёвий таркиби билан боғлиқ:
Моддалар тўқнашуви: Кўк чой таркибида юқори концентрациядаги фаол моддалар — катехинлар ва полифеноллар мавжуд;
Темирнинг блокланиши: Ушбу моддалар овқат ҳазм қилиш жараёнида таомдаги темир минераллари билан кимёвий реакцияга киришади ҳамда уларни боғлаб, организмга сўрилишига тўсқинлик қилади;
Анемияга йўл: Овқатдаги темир қонга етиб бормаслиги сабабли вақт ўтиши билан гемоглобин миқдори тушади. Натижада сурункали чарчоқ, бош айланиши, соч тўкилиши ва камқонлик (анемия) хавфи кескин ортади.
Чойни қачон ва қандай ичиш лозим?
Кўк чойнинг фойдали хусусиятларини сақлаб қолган ҳолда танани зарардан асраш учун оддий ва муҳим қоидага амал қилиш кифоя:
Олтин вақт қоидаси: Таом таркибидаги фойдали микроэлементлар ва айниқса темир тўлиқ сўрилиши учун кўк чойни овқатланишдан камида 40 дақиқа ўтиб ичиш тавсия этилади;
Овқат пайтидаги муқобил восита: Агар таомланиш чоғида суюқликка эҳтиёж сезилса, бир неча қултум илиқ тоза сув ичиш энг хавфсиз ва тўғри танлов ҳисобланади.
Ушбу оддий кундалик одатни ўзгартириш орқали таомлардан олинадиган куч-қувватни максимал даражага чиқариш ва камқонликнинг олдини олиш мумкин.
Изоҳлар 0
…