Дастурхондаги кўринмас хато: Нега овқат устидан дарҳол кўк чой ичиш мумкин эмас?

·32·Саломатлик
Дастурхондаги кўринмас хато: Нега овқат устидан дарҳол кўк чой ичиш мумкин эмас?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Таомдан сўнг дарҳол кўк чой ичиш организм учун зарарли одат бўлиб, у озуқа моддаларининг, хусусан, темир минералининг сўрилишини издан чиқаради.
  • Чой таркибидаги катехин ва полифеноллар темир билан кимёвий реаксияга киришиб, унинг қонга ўтишига тўсқинлик қилади ва бу ҳолат вақт ўтиши билан камқонликка олиб келиши мумкин.
  • Мутахассислар темир моддаси тўлиқ сўрилиши учун кўк чойни овқатланишдан камида 40 дақиқа ўтиб ичишни тавсия этишади.

Халқимиз орасида таом тановул қилиш жараёнида ёки овқатдан сўнг дарҳол қайноқ кўк чой хўплаш узоқ йиллик одатга айланган. Кўпчилик бу одатни овқат ҳазмини яхшилаш ва ёғларни парчалаш учун фойдали деб ҳисоблайди. Бироқ тиббиёт мутахассислари ва парҳезшуносларнинг хулосаларига кўра, таом устидан чой ичиш организмга кутилмаган зарар етказувчи энг кенг тарқалган хатолардан биридир.

Кўк чой ўз таркибидаги шифобахш антиоксидантлари билан машҳур бўлса-да, унинг таом билан бир вақтда қабул қилиниши озуқа моддаларининг танага сингишини бутунлай издан чиқаради.

Темир моддасининг кушандаси: Катехин ва полифеноллар қандай таъсир қилади?

Мазкур салбий таъсирнинг асосий биологик сабаби кўк чойнинг ноёб кимёвий таркиби билан боғлиқ:

  • Моддалар тўқнашуви: Кўк чой таркибида юқори концентрациядаги фаол моддалар — катехинлар ва полифеноллар мавжуд;

  • Темирнинг блокланиши: Ушбу моддалар овқат ҳазм қилиш жараёнида таомдаги темир минераллари билан кимёвий реакцияга киришади ҳамда уларни боғлаб, организмга сўрилишига тўсқинлик қилади;

  • Анемияга йўл: Овқатдаги темир қонга етиб бормаслиги сабабли вақт ўтиши билан гемоглобин миқдори тушади. Натижада сурункали чарчоқ, бош айланиши, соч тўкилиши ва камқонлик (анемия) хавфи кескин ортади.

Чойни қачон ва қандай ичиш лозим?

Кўк чойнинг фойдали хусусиятларини сақлаб қолган ҳолда танани зарардан асраш учун оддий ва муҳим қоидага амал қилиш кифоя:

  • Олтин вақт қоидаси: Таом таркибидаги фойдали микроэлементлар ва айниқса темир тўлиқ сўрилиши учун кўк чойни овқатланишдан камида 40 дақиқа ўтиб ичиш тавсия этилади;

  • Овқат пайтидаги муқобил восита: Агар таомланиш чоғида суюқликка эҳтиёж сезилса, бир неча қултум илиқ тоза сув ичиш энг хавфсиз ва тўғри танлов ҳисобланади.

Ушбу оддий кундалик одатни ўзгартириш орқали таомлардан олинадиган куч-қувватни максимал даражага чиқариш ва камқонликнинг олдини олиш мумкин.

кўк чойовқат ҳазмианемияпарҳезшунослик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шифокорлар умрни узайтирувчи 6 та кундалик маҳсулотни маълум қилдиШифокорлар умрни узайтирувчи 6 та кундалик маҳсулотни маълум қилди17 октябр 22:25Эрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашларЭрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашлар10 сентябр 08:29Тадқиқотчилар инсультдан сақланишнинг кутилмаган сирини ошкор қилдиТадқиқотчилар инсультдан сақланишнинг кутилмаган сирини ошкор қилди12 октябр 15:34Саломатликни секин бузадиган 16 одат: қай бири сизда бор?Саломатликни секин бузадиган 16 одат: қай бири сизда бор?2 август 17:3350 ёшдан кейинги 14 одат: қай бири ҳақиқатан хавфли?50 ёшдан кейинги 14 одат: қай бири ҳақиқатан хавфли?8 август 18:16Жазирама +46°га етади: организмни қандай асраш керак?Жазирама +46°га етади: организмни қандай асраш керак?13 июл 14:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Кечаси пайпоқ кийиб ухлашнинг сиз билмаган фойдалари
Кечаси пайпоқ кийиб ухлашнинг сиз билмаган фойдалари