Justin Sun бошқарувидаги HTX биржаси Трамп оиласининг USD1 токенини ўчирди
Крипто-тадбиркор Justin Sun билан боғлиқ бўлган HTX криптовалюта биржаси Доналд Трамп оиласига тегишли World Liberty Financial (WLFI) лойиҳасининг USD1 стейблкоинини ўз платформасидан олиб ташлади. Ушбу қарорга WLFI жамоаси биржанинг он-чейн манзилларини бир томонлама музлатиб қўйгани сабаб бўлган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
HTX баёнотига кўра, World Liberty Financial санкцияларга риоя қилиш текширувлари доирасида биржа манзилларини блоклаган. Бунга жавобан HTX фойдаланувчилар активларини ҳимоя қилиш мақсадида USD1 савдосини тўхтатишга қарор қилди. Аввалроқ Буюк Британия HTX (собиқ Huobi Глобал) платформасини Россия ҳукуматига молиявий хизматлар кўрсатишда гумон қилиб, санкциялар рўйхатига киритган эди.
Ҳозирда биржада USD1 депозит ва конвертация хизматлари тўхтатилган. Фойдаланувчиларнинг ҳисобидаги USD1 активлари 1:1 нисбатда Tether (УСДт) стейблкоинига алмаштирилади. Шунингдек, WLFI/USDT, USD1/USDT, BTC/USD1 ва ETH/USD1 каби савдо жуфтликлари ҳам фаолиятини тўхтатди.
HTX раҳбарияти WLFI ҳаракатларини ҳуқуқий асоссиз ва шаффофликдан йироқ деб атади. Биржа ўз фойдаланувчиларининг манфаатларини ҳимоя қилиш учун ҳуқуқий чоралар кўришини маълум қилди. Доналд Трамп ва унинг ўғиллари маслаҳатчи сифатида иштирок этаётган World Liberty Financial лойиҳаси эса ҳозирча ушбу вазият бўйича расмий изоҳ бермади.
…