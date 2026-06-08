Justin Sun бошқарувидаги HTX биржаси Трамп оиласининг USD1 токенини ўчирди

·9·Иқтисодиёт
Justin Sun бошқарувидаги HTX биржаси Трамп оиласининг USD1 токенини ўчирди

Крипто-тадбиркор Justin Sun билан боғлиқ бўлган HTX криптовалюта биржаси Доналд Трамп оиласига тегишли World Liberty Financial (WLFI) лойиҳасининг USD1 стейблкоинини ўз платформасидан олиб ташлади. Ушбу қарорга WLFI жамоаси биржанинг он-чейн манзилларини бир томонлама музлатиб қўйгани сабаб бўлган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

HTX баёнотига кўра, World Liberty Financial санкцияларга риоя қилиш текширувлари доирасида биржа манзилларини блоклаган. Бунга жавобан HTX фойдаланувчилар активларини ҳимоя қилиш мақсадида USD1 савдосини тўхтатишга қарор қилди. Аввалроқ Буюк Британия HTX (собиқ Huobi Глобал) платформасини Россия ҳукуматига молиявий хизматлар кўрсатишда гумон қилиб, санкциялар рўйхатига киритган эди.

Ҳозирда биржада USD1 депозит ва конвертация хизматлари тўхтатилган. Фойдаланувчиларнинг ҳисобидаги USD1 активлари 1:1 нисбатда Tether (УСДт) стейблкоинига алмаштирилади. Шунингдек, WLFI/USDT, USD1/USDT, BTC/USD1 ва ETH/USD1 каби савдо жуфтликлари ҳам фаолиятини тўхтатди.

HTX раҳбарияти WLFI ҳаракатларини ҳуқуқий асоссиз ва шаффофликдан йироқ деб атади. Биржа ўз фойдаланувчиларининг манфаатларини ҳимоя қилиш учун ҳуқуқий чоралар кўришини маълум қилди. Доналд Трамп ва унинг ўғиллари маслаҳатчи сифатида иштирок этаётган World Liberty Financial лойиҳаси эса ҳозирча ушбу вазият бўйича расмий изоҳ бермади.

HTXJustin SunДоналд ТрумпКриптовалютаСтейблкоин
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

9 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда9 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:36Қайси қоидабузарлик учун 20,6 миллион сўм жарима белгиланган?Қайси қоидабузарлик учун 20,6 миллион сўм жарима белгиланган?Бугун, 05:31Securitize компанияси NYSE биржасига чиқиш учун SEC рухсатини олдиSecuritize компанияси NYSE биржасига чиқиш учун SEC рухсатини олдиБугун, 05:14Nasdaq пасайишда давом этса Bitcoin тақдири нима бўлади?Nasdaq пасайишда давом этса Bitcoin тақдири нима бўлади?Бугун, 21:13АҚШ Конгрессида криптовалюта солиқларига оид янги қонун лойиҳалари кўриб чиқилмоқдаАҚШ Конгрессида криптовалюта солиқларига оид янги қонун лойиҳалари кўриб чиқилмоқдаБугун, 20:34Michael Saylor янги Bitcoin хариди ҳақида ишора қилдиMichael Saylor янги Bitcoin хариди ҳақида ишора қилдиБугун, 20:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди