SpaceX кутилмаган қарор қабул қилди: Starship кемасининг 13-парвози қолдирилди

·185·Техно
SpaceX кутилмаган қарор қабул қилди: Starship кемасининг 13-парвози қолдирилди

Илон Маск асос солган SpaceX компанияси ўзининг энг йирик ва қувватли ракетаси — Starship тизимининг навбатдаги синов парвозини кечиктиришга мажбур бўлди. Дастлаб 23-июльга режалаштирилган ушбу миссия ноқулай об-ҳаво шароити туфайли бир суткага сурилди. Бу қарор коинот ишқибозлари ва соҳа мутахассислари учун кутилмаган бўлса-да, компания хавфсизлик ва маълумотлар аниқлиги учун бу қадамни зарур деб ҳисобламоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашри берган маълумотларга кўра, парвознинг қолдирилишига ракетадаги техник носозликлар эмас, балки айнан метеорологик вазият сабаб бўлган. SpaceX мутахассислари парвоз давомида кеманинг иссиқликдан ҳимоя қилиш қатламини (теплозащитний экран) ердан туриб юқори аниқликда суратга олишни мақсад қилган эдилар. Бироқ, булутли ҳаво ва кўриниш даражасининг пастлиги ушбу муҳим илмий вазифани бажаришга тўсқинлик қилган.

Иссиқлик ҳимояси ва динамик босим синови

Мазкур 13-синов парвозининг асосий мақсади Starship кемаси атмосферанинг зич қатламларидан ўтаётганда юзага келадиган юқори динамик босим остида ўзини қандай тутишини ўрганишдир. Ракета катта тезликда кўтарилаётганда унинг корпусига тушадиган юклама максимал даражага етади. Шу сабабли, муҳандислар учун ҳимоя қатламининг ҳолатини визуал тарзда таҳлил қилиш ўта муҳим ҳисобланади.

SpaceX вакилларининг тушунтиришича, сифатли тасвирларсиз миссиянинг илмий қиймати сезиларли даражада камаяди. Компания кейинги уринишда об-ҳаво шароити деярли идеал даражада бўлишини кутмоқда. Бу эса нафақат муваффақиятли старт, балки барча телеметрик маълумотларни тўлиқ йиғиш имконини беради.

Тайёргарлик жараёни ва янги муддат

Парвоз тўхтатилишидан аввал SpaceX жамоаси Super Heavy Booster 20 тезлаткичини ёқилғи билан тўлдириш жараёнини якунлаган эди. Шунингдек, двигателларнинг ишлаш тизими ҳам тўлиқ текширувдан ўтказилиб, стартга шай ҳолатга келтирилган. Бироқ, сўнгги дақиқаларда олинган об-ҳаво маълумотлари режаларни ўзгартириб юборди.

Янги жадвалга кўра, Starship парвози 24-июль куни амалга оширилиши кутилмоқда. Мазкур синовлар серияси SpaceX учун Марсга инсонларни етказиш ва Ойни ўзлаштириш лойиҳаларида ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Ҳар бир кечикиш тизимни янада мукаммаллаштириш учун қўшимча имконият сифатида кўрилади.

Ўзбекистонлик коинот технологиялари ихлосмандлари учун ҳам ушбу жараён қизиқарли, чунки Starship келажакда сунъий йўлдошларни орбитага олиб чиқиш харажатларини кескин камайтириши кутилмоқда. Ҳозирда бутун дунё нигоҳи Техасдаги Starbase полигонига қаратилган.

SpaceXStarshipИлон МаскКоинотТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб