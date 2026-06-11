Венгрия криптовалюта савдосидаги чекловларни бекор қилмоқда

·7·Иқтисодиёт
Венгрия криптовалюта савдосидаги чекловларни бекор қилмоқда

Венгрия ҳукумати криптовалюта савдосини декриминаллаштиришга ва ўтган йили жорий этилган қатъий чекловларни бекор қилишга қарор қилди. Тисза ҳукумати матбуот котиби Анита Кёбёлнинг пайшанба кунги матбуот анжуманида маълум қилишича, крипто-фиат ва крипто-крипто транзакциялари учун белгиланган қамоқ жазолари ҳамда бошқа маъмурий тўсиқлар олиб ташланади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Кёбёлнинг таъкидлашича, 2025-йилда қабул қилинган қонунчилик бозорда фаолият юритишни имконсиз қилиб қўйган ва инвесторларни қўрқитиб юборган. Ушбу қоидаларга кўра, ҳар бир крипто айирбошлаш операцияси махсус сертификатга эга бўлиши шарт эди, акс ҳолда транзакция ноқонуний деб ҳисобланиб, жиноий жавобгарликка сабаб бўлар эди. Бу эса мамлакатда крипто савдоси ҳажмининг кескин пасайишига олиб келди.

Мазкур қатъий чоралар нафақат маҳаллий фойдаланувчиларга, балки халқаро платформаларга ҳам таъсир қилди. Хусусан, Revolut каби йирик рақамли активлар платформалари Венгриядаги крипто хизматларини тўхтатишга мажбур бўлди. Шунингдек, ушбу чекловлар Европа Иттифоқи томонидан текширувга сабаб бўлиб, блок қоидаларига мувофиқлиги шубҳа остига олинган эди.

Эски тартибга кўра, крипто активларнинг келиб чиқишини текшириш ва ҳамён эгаларини идентификация қилиш учун махсус ваколатли орган рухсати талаб этиларди. Эндиликда Венгрия ҳукумати ушбу тизимни юmsҳатиш орқали иқтисодиётга инвестиция жалб қилиш ва крипто бозоридаги иштирокчилар сонини қайта тиклашни мақсад қилган.

ВенгрияКриптовалютаBitcoinИнвестицияИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Audiеранинг БEАТ токени бир ойда 1500 фоизга ўсиб, Bitcoin ва Ethereumни ортда қолдирдиAudiеранинг БEАТ токени бир ойда 1500 фоизга ўсиб, Bitcoin ва Ethereumни ортда қолдирдиБугун, 13:37Дигитал Ассет компанияси a16z бошчилигида 355 миллион доллар жалб қилдиДигитал Ассет компанияси a16z бошчилигида 355 миллион доллар жалб қилдиБугун, 13:18Япония криптовалюталар учун ETF ва солиқ ислоҳотини жорий этмоқдаЯпония криптовалюталар учун ETF ва солиқ ислоҳотини жорий этмоқдаБугун, 13:13Ўзбекистонда балиқ етиштириш ҳажми яқин йилларда 5 баробарга ошириладиЎзбекистонда балиқ етиштириш ҳажми яқин йилларда 5 баробарга ошириладиБугун, 12:55AI моделлари крипто хавфсизликда заифликлар апокалипсисига сабаб бўлдиAI моделлари крипто хавфсизликда заифликлар апокалипсисига сабаб бўлдиБугун, 12:1512 июн учун валюта курслари эълон қилинди12 июн учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 11:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди