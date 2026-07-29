30 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
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• Микрокредитбанк — 12 050 сўм.
• Тенге Банк — 12 060 сўм.
30 июль куни амал қиладиган доллар курси 10–11 сўм атрофида пасайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир Telegram канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Микрокредитбанк — 12 050 сўм.
• УниверсалБанк — 12 045 сўм.
• ҲаётБанк — 12 040 сўм.
• Инвест Финансе Банк — 12 040 сўм.
• Ўзмиллийбанк — 12 040 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Тенге Банк — 12 060 сўм.
• Халқ банки — 12 070 сўм.
• Асиа Аллиансе Банк — 12 080 сўм.
• Асака Банк — 12 080 сўм.
• Туронбанк — 12 080 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
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