7 июль учун валюта курслари эълон қилинди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
• Евро 44,26 сўмга қимматлаб, 13 744,80 сўм бўлди.
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 7 июль куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 68,15 сўмга қимматлаб, 12 042,05 сўмни ташкил этди.
• Евро 44,26 сўмга қимматлаб, 13 744,80 сўм бўлди.
• Россия рубли 0,21 сўмга қимматлаб, 155,03 сўмни ташкил этди.
• Фунт стерлинг 70,52 сўмга қимматлаб, 16 058,07 сўм бўлди.
• Япон иенаси 0,13 сўмга арзонлаб, 74,18 сўмга тушди.
• Швейцария франки 34,62 сўмга қимматлаб, 14 940,51 сўм бўлди.
• Хитой юани 7,46 сўмга қимматлаб, 1 772,71 сўмни ташкил этди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…