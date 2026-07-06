7 июль учун валюта курслари эълон қилинди

·0·Иқтисодиёт
7 июль учун валюта курслари эълон қилинди

Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 7 июль куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 68,15 сўмга қимматлаб, 12 042,05 сўмни ташкил этди.

• Евро 44,26 сўмга қимматлаб, 13 744,80 сўм бўлди.
• Россия рубли 0,21 сўмга қимматлаб, 155,03 сўмни ташкил этди.
• Фунт стерлинг 70,52 сўмга қимматлаб, 16 058,07 сўм бўлди.
• Япон иенаси 0,13 сўмга арзонлаб, 74,18 сўмга тушди.
• Швейцария франки 34,62 сўмга қимматлаб, 14 940,51 сўм бўлди.
• Хитой юани 7,46 сўмга қимматлаб, 1 772,71 сўмни ташкил этди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Қуёшли хонадон» бўйича кечиккан тўловлар бошланди«Қуёшли хонадон» бўйича кечиккан тўловлар бошландиБугун, 11:25Ўзбекистонда газ қазиб олиш қанчага камайгани маълум қилиндиЎзбекистонда газ қазиб олиш қанчага камайгани маълум қилиндиБугун, 11:167 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқдаБугун, 10:31Ўзбекистоннинг ялпи ташқи қарзи 82,2 млрд долларга етдиЎзбекистоннинг ялпи ташқи қарзи 82,2 млрд долларга етдиКеча, 21:22Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси беш ойда 32,8 млрд долларга етдиЎзбекистон ташқи савдо айланмаси беш ойда 32,8 млрд долларга етдиКеча, 19:18Ўзбекистонга 325 бош гигант сигир олиб келинди: гўшт нархи пасаядими?Ўзбекистонга 325 бош гигант сигир олиб келинди: гўшт нархи пасаядими?Кеча, 19:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
10 июн учун валюта курслари эълон қилинди
10 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
9 июн учун валюта курслари эълон қилинди
9 июн учун валюта курслари эълон қилинди