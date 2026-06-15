Standard Chartered: Bitcoin нархи ўзининг энг қуйи нуқтасига етди
Глобал молия бозорининг йирик иштирокчиларидан бири бўлган Standard Chartered банки таҳлилчилари криптовалюта бозоридаги пасайиш даври якунланганини ва Bitcoin нархи жорий сиклдаги энг қуйи нуқтани (тубини) забт этганини маълум қилди. Банк экспертларининг фикрича, рақамли активлар бозорида "қиш" якунланиб, янги ўсиш даври — "крипто баҳори" бошланмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Standard Chartered банкининг рақамли активлар бўйича тадқиқотлар бўлими раҳбари Джефф Кендрикк мижозларга йўллаган ҳисоботида Bitcoin нархи 59 000 доллар даражасида ўзининг энг паст кўрсаткичини қайд этганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, бозорнинг қайта тикланишини тасдиқловчи учта асосий омил мавжуд бўлиб, улар инвесторлар учун муҳим сигнал вазифасини ўтайди.
Бозор тикланишининг учта асосий белгисиКендрикк бозорнинг ўсишга қайтишини қуйидаги омиллар билан боғламоқда:
- MicroStrategy компанияси томонидан Bitcoin харидларининг давом эттирилиши;
- АҚШдаги Bitcoin ETF фондларига сармоя оқимининг ижобий томонга ўзгариши;
- Халқаро бозорда хом нефт нархининг пасайишда давом этаётгани.
Шунингдек, инвестицион фондлар динамикаси ҳам ижобий ўзгаришларни кўрсатмоқда. SoSoValue.com маълумотларига кўра, ўтган жума куни Bitcoin ETF фондларига бир кунда 85,84 миллион доллар миқдорида соф сармоя кириб келган. Бу институционал инвесторларнинг рақамли активларга бўлган ишончи қайта тикланаётганидан далолат беради.
Иқтисодий нуқтаи назардан, нефт нархининг пасайиши ҳам криптовалюта бозори учун билвосита ижобий омил ҳисобланади. Яҳоо Финансе маълумотларига кўра, хом нефт фючерсларининг кетма-кет арзонлашиши инфляцион босимни камайтириб, хатарли активларга, жумладан Bitcoin ва бошқа криптовалюталарга бўлган талабни ошириши кутилмоқда.
КоинМаркетКап маълумотларига кўра, айни пайтда Bitcoin 63 700 доллар атрофида савдо қилинмоқда. Standard Chartered таҳлилчиси Кендрикк ўз ҳисоботини якунлар экан: "Қиш тугади. Крипто баҳорига хуш келибсиз", дея инвесторларни оптимистик кайфиятга чорлади.
…