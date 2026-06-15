Standard Chartered: Bitcoin нархи ўзининг энг қуйи нуқтасига етди

·0·Иқтисодиёт
Standard Chartered: Bitcoin нархи ўзининг энг қуйи нуқтасига етди

Глобал молия бозорининг йирик иштирокчиларидан бири бўлган Standard Chartered банки таҳлилчилари криптовалюта бозоридаги пасайиш даври якунланганини ва Bitcoin нархи жорий сиклдаги энг қуйи нуқтани (тубини) забт этганини маълум қилди. Банк экспертларининг фикрича, рақамли активлар бозорида "қиш" якунланиб, янги ўсиш даври — "крипто баҳори" бошланмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Standard Chartered банкининг рақамли активлар бўйича тадқиқотлар бўлими раҳбари Джефф Кендрикк мижозларга йўллаган ҳисоботида Bitcoin нархи 59 000 доллар даражасида ўзининг энг паст кўрсаткичини қайд этганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, бозорнинг қайта тикланишини тасдиқловчи учта асосий омил мавжуд бўлиб, улар инвесторлар учун муҳим сигнал вазифасини ўтайди.

Бозор тикланишининг учта асосий белгиси

Кендрикк бозорнинг ўсишга қайтишини қуйидаги омиллар билан боғламоқда:

  • MicroStrategy компанияси томонидан Bitcoin харидларининг давом эттирилиши;
  • АҚШдаги Bitcoin ETF фондларига сармоя оқимининг ижобий томонга ўзгариши;
  • Халқаро бозорда хом нефт нархининг пасайишда давом этаётгани.
Таҳлилчиларнинг эътибори айниқса MicroStrategy асосчиси Michael Saylorнинг ижтимоий тармоқлардаги фаоллигига қаратилган. Saylor яқинда ўзининг анъанавий "нуқтали графиклари" билан янги харидлар ҳақида ишора берган эди. Гарчи компания яқинда ўз тарихида кам кузатиладиган 32 BTC сотувини амалга оширган бўлса-да, бу рақамли кредит операцияларини қўллаб-қувватлаш учун зарурий техник қадам экани тушунтирилди.

Шунингдек, инвестицион фондлар динамикаси ҳам ижобий ўзгаришларни кўрсатмоқда. SoSoValue.com маълумотларига кўра, ўтган жума куни Bitcoin ETF фондларига бир кунда 85,84 миллион доллар миқдорида соф сармоя кириб келган. Бу институционал инвесторларнинг рақамли активларга бўлган ишончи қайта тикланаётганидан далолат беради.

Иқтисодий нуқтаи назардан, нефт нархининг пасайиши ҳам криптовалюта бозори учун билвосита ижобий омил ҳисобланади. Яҳоо Финансе маълумотларига кўра, хом нефт фючерсларининг кетма-кет арзонлашиши инфляцион босимни камайтириб, хатарли активларга, жумладан Bitcoin ва бошқа криптовалюталарга бўлган талабни ошириши кутилмоқда.

КоинМаркетКап маълумотларига кўра, айни пайтда Bitcoin 63 700 доллар атрофида савдо қилинмоқда. Standard Chartered таҳлилчиси Кендрикк ўз ҳисоботини якунлар экан: "Қиш тугади. Крипто баҳорига хуш келибсиз", дея инвесторларни оптимистик кайфиятга чорлади.

BitcoinКриптовалютаStandard CharteredMicroStrategyИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криптовалюталар оламида "иссиқ" мавсум: АҚШда тартибга солиш жараёнлари кескинлашдиКриптовалюталар оламида "иссиқ" мавсум: АҚШда тартибга солиш жараёнлари кескинлашдиКеча, 18:39Ethereum квант компьютерлари таҳдидидан ҳимояланишнинг арзон йўлини топдиEthereum квант компьютерлари таҳдидидан ҳимояланишнинг арзон йўлини топдиКеча, 14:10Ўзбекистонда ахборотлаштириш хизматлари ҳажми сезиларли даражада ошдиЎзбекистонда ахборотлаштириш хизматлари ҳажми сезиларли даражада ошдиКеча, 12:27Bitcoin нархи 65 минг долларга яқинлашди: АҚШ ва Эрон келишуви кутилмоқдаBitcoin нархи 65 минг долларга яқинлашди: АҚШ ва Эрон келишуви кутилмоқдаКеча, 11:13Ўзбекистонда энг кўп мебел қайси ҳудудда ишлаб чиқарилмоқда?Ўзбекистонда энг кўп мебел қайси ҳудудда ишлаб чиқарилмоқда?Кеча, 10:48Доналд Трумп АҚШ ва Эрон ўртасида тинчлик битими имзоланишини эълон қилдиДоналд Трумп АҚШ ва Эрон ўртасида тинчлик битими имзоланишини эълон қилдиКеча, 06:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди