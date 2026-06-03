4 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
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• Туронбанк — 11 930 сўм.
• Асакабанк — 11 950 сўм.
4 июн куни амал қиладиган доллар курси 35–36 сўм атрофида ошиши прогноз қилинмоқда, деб ёзмоқда Банкир телеграм канали.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Туронбанк — 11 930 сўм.
• МКБанк — 11 930 сўм.
• НБУ — 11 920 сўм.
• Инфинбанк — 11 920 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Асакабанк — 11 950 сўм.
• Инфинбанк — 11 970 сўм.
• Агробанк — 11 980 сўм.
• Капиталбанк — 11 980 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
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