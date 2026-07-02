Ёш тадбиркорларга 300 миллион сўмгача фоизсиз маблағ ажратилади

·24·Иқтисодиёт
Ёш тадбиркорларга 300 миллион сўмгача фоизсиз маблағ ажратилади

Ўзбекистонда олий таълим муассасалари битирувчиларини иш билан таъминлаш ва ёшлар тадбиркорлигини қўллаб-қувватлашга қаратилган янги чоралар жорий этилади. Бу ташаббуслар Президентнинг ёшлар билан мулоқоти давомида маълум қилинди.

Янги тартибга кўра, олийгоҳ битирувчиларини ишга қабул қилган корхоналарда ушбу мутахассислар учун жисмоний шахслар даромад солиғи ва ижтимоий солиқ ставкалари бир йил муддатга 1 фоизга туширилади.

Шунингдек, «Кафолатланган биринчи қадам» дастури йўлга қўйилади. У етим ёшлар, ногиронлиги бўлган шахслар ва меҳнат миграциясидан қайтган фуқароларни қўллаб-қувватлашга қаратилган.

Ушбу тоифадаги ёшларни олий таълим муассасасига киришга тайёрлаган ва уларга устозлик қилган талабаларга ҳам қўшимча имкониятлар берилади. Жумладан, магистратурага қабул жараёнида ва стипендия тайинлашда уларга бонуслар берилиши кўзда тутилган.

«Ёшлар мини-франшизаси» дастури доирасида маҳаллий франшиза сотиб олган ёш тадбиркорлар 300 миллион сўмгача фоизсиз ссуда олиши мумкин бўлади.

Ушбу дастур ва ташаббусларни амалга ошириш учун жами 500 миллиард сўм маблағ ажратилади.

Ёшлар тадбиркорлигиСолиқ имтиёзиФоизсиз ссудаMini-франшизаБитирувчиларПрезидент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

3 июль учун валюта курслари эълон қилинди3 июль учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 16:163 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда3 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаБугун, 11:042 июль учун валюта курслари эълон қилинди2 июль учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 16:542 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда2 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаКеча, 11:14Битирувчини ишга олган тадбиркорларга катта солиқ имтиёзи бериладиБитирувчини ишга олган тадбиркорларга катта солиқ имтиёзи берилади30.06, 16:171 июль учун валюта курслари эълон қилинди1 июль учун валюта курслари эълон қилинди30.06, 16:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
5 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
5 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
4 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
4 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
4 июн учун валюта курслари эълон қилинди
4 июн учун валюта курслари эълон қилинди