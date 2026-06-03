4 июн учун валюта курслари эълон қилинди

·190·Иқтисодиёт
4 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Аудио версияси

Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 4 июн куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 36,04 сўмга қимматлаб, 11 970,68 сўмни ташкил этди.

• Евро 25,12 сўмга арзонлаб, 13 896,69 сўмга тушди.
• Россия рубли 2,14 сўмга арзонлаб, 164,14 сўмга тушди.
• Фунт стерлинг 6,24 сўмга арзонлаб, 16 077,15 сўмга тушди.
• Япон иенаси 0,23 сўмга арзонлаб, 74,71 сўмга тушди.
• Швейцария франки 55,16 сўмга арзонлаб, 15 185,95 сўмга тушди.
• Хитой юани 1,66 сўмга арзонлаб, 1 764,59 сўмга тушди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Mobiuz $351 млн эвазига сотилдиБугун, 07:50Coinbase Жануби-Шарқий Осиёдаги фирибгарларга тегишли 3 млн долларни музлатдиБугун, 06:155 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:33Bitcoin нархи 62 000 долларгача тушиб кетди: Миллиардлаб доллар ликвидация қилиндиБугун, 02:36Исроил солиқ идораси криптовалюта бўйича ихтиёрий ҳисоботлардан норозиБугун, 23:18Revolut АҚШда ўз банкини очиб стейблкоинлар чиқаришни режалаштирмоқдаБугун, 22:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
12 май куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда