Марказий банк 28 июль учун валюталар курсини эълон қилди: Доллар ва евро тушди
Россия Федерацияси Марказий банки (РФ МБ) бугун, 28 июль куни учун хорижий валюталарнинг расмий курслари ҳамда қимматбаҳо металлар нархини янгилади. Янгиланган кўрсаткичларга кўра, АҚШ доллари ва евро курси пасайишни кўрсатган бўлса, Хитой юани ва олтин нархида ўсиш кузатилди.
Zamin.uz Россия Марказий банкининг расмий маълумотларига таяниб, валюта бозори ва қимматбаҳо металлардаги энг сўнгги ўзгаришларни тақдим этади.
1. Валюталар курси: Доллар ва евро тушди, юан кўтарилди
Россия Марказий банки томонидан белгиланган расмий курсга кўра, асосий Ғарб валюталари рублга нисбатан бироз қадрсизланди. Шу билан бирга, Хитой юани ўз позициясини мустаҳкамлади.
Россия МБ расмий курслари (28 июль):
АҚШ доллари (USD): 78,0172 рубль (-0,0136 рубль)
Евро (EUR): 88,7602 рубль (-0,1325 рубль)
Хитой юани (CNY): 11,5218 рубль (+0,0193 рубль)
28 июль ҳолатига кўра РФ МБнинг расмий кўрсаткичлари жадвали
Валюта / Металл
Янги нарх (рублда)
Ўзгариш динамикаси
АҚШ доллари (1 USD)
78,0172 RUB
-0,0136
Евро (1 EUR)
88,7602 RUB
-0,1325
Хитой юани (1 CNY)
11,5218 RUB
+0,0193
Олтин (1 грамм)
10 202,05 RUB
Қимматлашди
Кумуш (1 грамм)
146,30 RUB
Арзонлашди
Платина (1 грамм)
4 015,05 RUB
Арзонлашди
Палладий (1 грамм)
3 150,44 RUB
Арзонлашди
2. Қимматбаҳо металлар: Олтин қимматлашди, бошқа металлар арзонлади
Қимматбаҳо металлар бозорида ҳам сезиларли тебранишлар кузатилди. Россия Марказий банки маълумотларига кўра, олтин нархи кўтарилишда давом этаётган бўлса, қолган асосий металлар нархи пасайган:
Олтин (Gold): Бир грамм учун нарх 10 202,05 рублгача кўтарилди.
Кумуш (Silver): Бир грамм нархи 146,30 рублгача тушди.
Платина (Platinum): Бир грамм учун 4 015,05 рубль этиб белгиланди.
Палладий (Palladium): Арзонлашиб, бир грамм учун 3 150,44 рублни ташкил этди.
Ушбу муҳим молиявий ва иқтисодий хабарни яқинларингизга юборинг!
Валюта курслари ва қимматбаҳо металлар нархидаги ўзгаришлар молиявий режалаштириш ва жамғармаларни сақлашда муҳим аҳамиятга эга.
Ушбу мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва молиявий янгиликлар билан қизиқувчилар гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, доллар ва евронинг арзонлашиши ҳамда олтиннинг қимматлашиши бозорда қандай тенденциялардан далолат беради? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…