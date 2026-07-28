Марказий банк 28 июль учун валюталар курсини эълон қилди: Доллар ва евро тушди

·67·Иқтисодиёт
Марказий банк 28 июль учун валюталар курсини эълон қилди: Доллар ва евро тушди

Россия Федерацияси Марказий банки (РФ МБ) бугун, 28 июль куни учун хорижий валюталарнинг расмий курслари ҳамда қимматбаҳо металлар нархини янгилади. Янгиланган кўрсаткичларга кўра, АҚШ доллари ва евро курси пасайишни кўрсатган бўлса, Хитой юани ва олтин нархида ўсиш кузатилди.

Zamin.uz Россия Марказий банкининг расмий маълумотларига таяниб, валюта бозори ва қимматбаҳо металлардаги энг сўнгги ўзгаришларни тақдим этади.

1. Валюталар курси: Доллар ва евро тушди, юан кўтарилди

Россия Марказий банки томонидан белгиланган расмий курсга кўра, асосий Ғарб валюталари рублга нисбатан бироз қадрсизланди. Шу билан бирга, Хитой юани ўз позициясини мустаҳкамлади.

Россия МБ расмий курслари (28 июль):

  • АҚШ доллари (USD): 78,0172 рубль (-0,0136 рубль)

  • Евро (EUR): 88,7602 рубль (-0,1325 рубль)

  • Хитой юани (CNY): 11,5218 рубль (+0,0193 рубль)

28 июль ҳолатига кўра РФ МБнинг расмий кўрсаткичлари жадвали

Валюта / Металл

Янги нарх (рублда)

Ўзгариш динамикаси

АҚШ доллари (1 USD)

78,0172 RUB

-0,0136

Евро (1 EUR)

88,7602 RUB

-0,1325

Хитой юани (1 CNY)

11,5218 RUB

+0,0193

Олтин (1 грамм)

10 202,05 RUB

Қимматлашди

Кумуш (1 грамм)

146,30 RUB

Арзонлашди

Платина (1 грамм)

4 015,05 RUB

Арзонлашди

Палладий (1 грамм)

3 150,44 RUB

Арзонлашди

2. Қимматбаҳо металлар: Олтин қимматлашди, бошқа металлар арзонлади

Қимматбаҳо металлар бозорида ҳам сезиларли тебранишлар кузатилди. Россия Марказий банки маълумотларига кўра, олтин нархи кўтарилишда давом этаётган бўлса, қолган асосий металлар нархи пасайган:

  • Олтин (Gold): Бир грамм учун нарх 10 202,05 рублгача кўтарилди.

  • Кумуш (Silver): Бир грамм нархи 146,30 рублгача тушди.

  • Платина (Platinum): Бир грамм учун 4 015,05 рубль этиб белгиланди.

  • Палладий (Palladium): Арзонлашиб, бир грамм учун 3 150,44 рублни ташкил этди.

Ушбу муҳим молиявий ва иқтисодий хабарни яқинларингизга юборинг!

Валюта курслари ва қимматбаҳо металлар нархидаги ўзгаришлар молиявий режалаштириш ва жамғармаларни сақлашда муҳим аҳамиятга эга.

Ушбу мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва молиявий янгиликлар билан қизиқувчилар гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, доллар ва евронинг арзонлашиши ҳамда олтиннинг қимматлашиши бозорда қандай тенденциялардан далолат беради? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Россия Марказий банкиЗамин.уз
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

29 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда29 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқдаБугун, 11:2828 июль учун валюта курслари эълон қилинди28 июль учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 16:1828 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда28 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаКеча, 10:52Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танладиЧегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танладиКеча, 09:07Ўзбекистон экспорти таркиби рақамларда: ҳажми 12,6 млрд долларга етдиЎзбекистон экспорти таркиби рақамларда: ҳажми 12,6 млрд долларга етди24.07, 23:08Ўзбекистонда 596,9 минг корхона бор: етакчи соҳа маълум қилиндиЎзбекистонда 596,9 минг корхона бор: етакчи соҳа маълум қилинди24.07, 22:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
8 июль учун валюта курслари эълон қилинди
8 июль учун валюта курслари эълон қилинди
8 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
9 июль учун валюта курслари эълон қилинди
9 июль учун валюта курслари эълон қилинди
10 июль учун валюта курслари эълон қилинди
10 июль учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда AI-92 ва AI-95 бензини танқислиги кузатилмоқда
Ўзбекистонда AI-92 ва AI-95 бензини танқислиги кузатилмоқда