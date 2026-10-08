8 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 8 октябрь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 18,40 сўмга қимматлаб, 11 809,19 сўмни ташкил этди.
• Евро 79,64 сўмга арзонлаб, 13 206,22 сўм бўлди. • Россия рубли 0,37 сўмга қимматлаб, 138,15 сўмни ташкил этди. • Фунт стерлинг 53,51 сўмга арзонлаб, 15 602,30 сўм бўлди. • Япон иенаси 0,02 сўмга қимматлаб, 74,65 сўмни ташкил этди. • Швейцария франки 13,72 сўмга арзонлаб, 14 185,21 сўм бўлди. • Хитой юани 2,75 сўмга қимматлаб, 1 761,36 сўмни ташкил этди.
Изоҳлар 0
…