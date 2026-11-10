Киндик атрофи нега санчиб оғрийди? Бу оддий ҳазм бузилиши ёки аппендицит белгиси бўлиши мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Киндик атрофидаги санчиқлар кўпинча ичакларда газ тўпланиши, қабзият, инфексия ёки овқат ҳазм қилиш тизимидаги бузилишлар оқибатида юзага келади.
- Ушбу оғриқ аппендицитнинг дастлабки белгиси бўлиши мумкин, бунда оғриқ вақт ўтиши билан қориннинг ўнг пастки қисмига кўчади.
- Шунингдек, киндик чурраси ҳам шу соҳада ноқулайлик ва бўртма пайдо бўлишига сабаб бўлади.
Киндик атрофида тўсатдан санчиқ пайдо бўлиши, оғриқнинг вақти-вақти билан такрорланиши кўпчиликка таниш ҳолат. Баъзида бунга оддий ичак фаолиятидаги бузилишлар сабаб бўлади. Аммо айрим вазиятларда киндик атрофидаги оғриқ жиддий касалликнинг дастлабки белгиси ҳам бўлиши мумкин.
Киндик атрофи нима сабабдан оғрийди?
Киндик атрофидаги санчиқнинг энг кўп учрайдиган сабабларидан бири — овқат ҳазм қилиш тизимидаги муаммолар. Хусусан:
Ичакларда газ тўпланиши. Қорин дам бўлиши, ичакларнинг чўзилиши ва газ ҳаракати киндик атрофида санчиқ ёки босим ҳиссини келтириб чиқариши мумкин.
Қабзият. Ичакда нажас тўпланиши қорин дам бўлиши ва киндик атрофида ноқулайлик пайдо бўлишига олиб келади.
Ичак инфекцияси. Вирус ёки бактериялар сабабли кўнгил айниши, ич кетиши, қусиш ва қорин оғриғи кузатилиши мумкин.
Овқат ҳазм бўлишининг бузилиши. Айрим маҳсулотларни кўтара олмаслик ёки овқатланиш тартибининг бузилиши ҳам қорин соҳасида оғриқ келтириб чиқаради.
Киндик атрофидаги оғриқ аппендицит белгиси бўлиши мумкинми?
Ҳа. Аппендицитнинг дастлабки белгиларидан бири айнан киндик атрофида бошланган оғриқдир. Вақт ўтиши билан оғриқ қориннинг ўнг пастки қисмига кўчиши ва кучайиши мумкин.
Бунда кўнгил айниши, қусиш, иштаҳа йўқолиши ва тана ҳароратининг кўтарилиши ҳам кузатилиши мумкин. Оғриқ юриш, йўталиш ёки ҳаракатланишда кучайиши эҳтимоли бор.
Бундан ташқари, киндик чурраси ҳам шу соҳада оғриқ ва бўртма пайдо бўлишига сабаб бўлади. Айниқса, йўталиш ёки оғир юк кўтаришда ноқулайлик кучайиши мумкин.
Қачон шифокорга мурожаат қилиш керак?
Агар киндик атрофидаги оғриқ кучайиб бораётган, бир неча соат давомида тинмаётган ёки қориннинг ўнг пастки қисмига кўчаётган бўлса, зудлик билан тиббий ёрдамга мурожаат қилиш керак.
Тўсатдан бошланган кучли қорин оғриғи, тинимсиз қусиш, юқори иситма, қорин шишиши ёки нажас ва газ чиқмай қолиши ҳам жиддий хавф белгиларидир. Бундай вазиятда тез ёрдам чақириш лозим.
Киндик атрофидаги ҳар қандай санчиқ аппендицит дегани эмас. Бироқ оғриқнинг жойлашуви, давомийлиги ва қўшимча аломатларга эътибор бериш муҳим. Сабабини фақат шифокор кўриги ва зарур текширувлар орқали аниқлаш мумкин.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…