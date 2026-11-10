Киндик атрофи нега санчиб оғрийди? Бу оддий ҳазм бузилиши ёки аппендицит белгиси бўлиши мумкин

1 дақиқа ўқиш3
Киндик атрофи нега санчиб оғрийди? Бу оддий ҳазм бузилиши ёки аппендицит белгиси бўлиши мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Киндик атрофидаги санчиқлар кўпинча ичакларда газ тўпланиши, қабзият, инфексия ёки овқат ҳазм қилиш тизимидаги бузилишлар оқибатида юзага келади.
  • Ушбу оғриқ аппендицитнинг дастлабки белгиси бўлиши мумкин, бунда оғриқ вақт ўтиши билан қориннинг ўнг пастки қисмига кўчади.
  • Шунингдек, киндик чурраси ҳам шу соҳада ноқулайлик ва бўртма пайдо бўлишига сабаб бўлади.

Киндик атрофида тўсатдан санчиқ пайдо бўлиши, оғриқнинг вақти-вақти билан такрорланиши кўпчиликка таниш ҳолат. Баъзида бунга оддий ичак фаолиятидаги бузилишлар сабаб бўлади. Аммо айрим вазиятларда киндик атрофидаги оғриқ жиддий касалликнинг дастлабки белгиси ҳам бўлиши мумкин.

Киндик атрофи нима сабабдан оғрийди?

Киндик атрофидаги санчиқнинг энг кўп учрайдиган сабабларидан бири — овқат ҳазм қилиш тизимидаги муаммолар. Хусусан:

  • Ичакларда газ тўпланиши. Қорин дам бўлиши, ичакларнинг чўзилиши ва газ ҳаракати киндик атрофида санчиқ ёки босим ҳиссини келтириб чиқариши мумкин.

  • Қабзият. Ичакда нажас тўпланиши қорин дам бўлиши ва киндик атрофида ноқулайлик пайдо бўлишига олиб келади.

  • Ичак инфекцияси. Вирус ёки бактериялар сабабли кўнгил айниши, ич кетиши, қусиш ва қорин оғриғи кузатилиши мумкин.

  • Овқат ҳазм бўлишининг бузилиши. Айрим маҳсулотларни кўтара олмаслик ёки овқатланиш тартибининг бузилиши ҳам қорин соҳасида оғриқ келтириб чиқаради.

Киндик атрофидаги оғриқ аппендицит белгиси бўлиши мумкинми?

Ҳа. Аппендицитнинг дастлабки белгиларидан бири айнан киндик атрофида бошланган оғриқдир. Вақт ўтиши билан оғриқ қориннинг ўнг пастки қисмига кўчиши ва кучайиши мумкин.

Бунда кўнгил айниши, қусиш, иштаҳа йўқолиши ва тана ҳароратининг кўтарилиши ҳам кузатилиши мумкин. Оғриқ юриш, йўталиш ёки ҳаракатланишда кучайиши эҳтимоли бор.

Бундан ташқари, киндик чурраси ҳам шу соҳада оғриқ ва бўртма пайдо бўлишига сабаб бўлади. Айниқса, йўталиш ёки оғир юк кўтаришда ноқулайлик кучайиши мумкин.

Қачон шифокорга мурожаат қилиш керак?

Агар киндик атрофидаги оғриқ кучайиб бораётган, бир неча соат давомида тинмаётган ёки қориннинг ўнг пастки қисмига кўчаётган бўлса, зудлик билан тиббий ёрдамга мурожаат қилиш керак.

Тўсатдан бошланган кучли қорин оғриғи, тинимсиз қусиш, юқори иситма, қорин шишиши ёки нажас ва газ чиқмай қолиши ҳам жиддий хавф белгиларидир. Бундай вазиятда тез ёрдам чақириш лозим.

Киндик атрофидаги ҳар қандай санчиқ аппендицит дегани эмас. Бироқ оғриқнинг жойлашуви, давомийлиги ва қўшимча аломатларга эътибор бериш муҳим. Сабабини фақат шифокор кўриги ва зарур текширувлар орқали аниқлаш мумкин.

Мақола сизга ёқдими?
Чарос«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Саломатлик янгиликлари