Истанбулда WBC камари учун жанг рингдаги оммавий муштлашув билан якунланди (видео)
Туркиянинг Истанбул шаҳрида жойлашган муҳташам «Ülker Sports Arena» мажмуасида оғир вазн тоифасидаги WBC Silver чемпионлик камари учун кечган жанг кутилмаган оммавий тартибсизлик ва муштлашув билан тугади. Маҳаллий юлдуз, шу вақтгача мағлубият билмай келаётган Умут Чамкиран ҳамда асли озарбайжонлик бўлган Франция вакили Мурад Алиев ўртасидаги баҳс ҳакамлар қароридан сўнг назоратдан чиқиб кетди.
12 раундлик жанг ва маҳаллий юлдузнинг илк мағлубияти
Жанг тўлиқ 12 раунд давом этди ва ҳар икки боксчи муросасиз кураш олиб борди. Якунда ҳакамлар бир овоздан Франция шарафини ҳимоя қилаётган Мурад Алиевнинг ғалабасини эълон қилишди. Бу натижа профессионал рингда ютқазмай келаётган Умут Чамкиран учун фаолиятидаги биринчи мағлубият сифатида қайд этилди.
Бироқ асосий можаро қарор эълон қилингач бошланди. Ғалаба нашидасини сураётган Мурад Алиев залдаги минглаб турк мухлислари томон қараб провокацион ва ҳақоратли ишоралар қилди. Бу ҳаракат трибунадаги мухлисларнинг қаттиқ ғазабини қўзғатди.
Воқеа босқичи
Бўлиб ўтган ҳолат
Оқибат ва кўрсаткич
Жанг мақоми
WBC Silver чемпионлик камари учун баҳс
Оғир вазн тоифасидаги 12 раундлик тўқнашув
Ҳакамлар қарори
Мурад Алиев бир овоздан ғолиб деб топилди
Умут Чамкиран фаолиятидаги илк мағлубиятини қабул қилди
Жанжал турткиси
Алиевнинг трибуналарга қарата провокацион ҳаракатлари
Мухлислар тўсиқларни бузиб, рингга ёпирилиб кирди
Рингдаги вазият
Муштлашув, жамоалар ва қўриқчиларнинг тўқнашуви
Кўплаб стуллар улоқтирилди, тўғридан-тўғри трансляция узилди
Хавфсизлик чораси
Полиция ва махсус қўриқлаш хизмати аралашуви
Мурад Алиев катта қийинчилик билан хавфсиз жойга олиб чиқилди
«Алиевнинг номақбул хатти-ҳаракати бир неча сония ичида катта спорт аренасини ҳақиқий жанг майдонига айлантирди — тўсиқларни бузиб ўтган оломонни тўхтатишнинг деярли иложи қолмади».
Учган стуллар ва узилган тўғридан-тўғри эфир
Ғазабга минган ўнлаб ишқибозлар хавфсизлик панжараларидан ошиб ўтиб, рингга бостириб кирди ва Алиевга ташланди. Бир лаҳзада боксчиларнинг секундантлари, мураббийлар штаби, хавфсизлик ходимлари ва мухлислар ўртасида катта оммавий муштлашув бошланди.
Вазият шу қадар хавфли тус олдики, томошабинлар рингга ва бир-бирларига темир стулларни улоқтира бошлашди. Аренадаги бошбошдоқлик туфайли халқаро телеэфир дарҳол узиб қўйилди. Хавфсизлик кучлари зўрға оломонни ёриб ўтиб, Франция вакилини махсус ҳимоя остида арена ташқарисига олиб чиқиб кетишга муваффақ бўлди. Халқаро бокс ташкилотлари (хусусан, WBC) мазкур ҳодиса ва боксчининг носпортсменча хулқи юзасидан яқин орада расмий интизомий текширув бошлаши кутилмоқда.
Сизнингча, боксчининг провокациясига томошабинларнинг рингга бостириб кириши оқланадими ёки иккала томон ҳам қаттиқ жазоланиши керакми? Муносабатингизни изоҳларда билдиринг.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…