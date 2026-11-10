«Уйланмасангиз, пулингиз қайтарилади»: Хитойда СИ ёрдамида танишув хизмати очилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хитойда ишга туширилган Лиангпеи AI стартапи фойдаланувчи уч йил ичида оила қурмаса, тўланган 2000 юан миқдоридаги аъзолик бадалини тўлиқ қайтариб бериш кафолатини тақдим этмоқда.
- Zenг Синхун асос солган ушбу хизмат анъанавий иловалардан фарқли ўлароқ, фойдаланувчиларни узоқ вақт иловада ушлаб туришни эмас, балки уларни тезроқ оила қуришга йўналтиришни мақсад қилган.
Хитойнинг технология бозорида анъанавий танишув иловаларининг бизнес моделини остин-устун қилиб юборган ғайриоддий стартап ишга тушди. Liangpei AI («Яхши жуфтлик») деб номланган ушбу сунъий интеллект лойиҳаси дунё бўйлаб мисли кўрилмаган тамойилни илгари сурмоқда: агар фойдаланувчи хизмат орқали оила қуролмаса, тўлаган барча пули тўлиқ қайтариб берилади («marriage-or-refund»).
3 йиллик кафолат ва «бахтсизликдан пул қилмаслик» фалсафаси
Мазкур хизматдан фойдаланиш учун йиллик аъзолик бадали 2000 юань (тахминан 275–300 АҚШ доллари) этиб белгиланган. Тизим шартига кўра, агар мижоз рўйхатдан ўтган пайтдан бошлаб уч йил давомида турмуш қурмаса ёки уйланмаса, компания барча тўланган бадалларни бир тийинигача қайтаради.
Стартап асосчиси Зенг Синхуннинг таъкидлашича, замонавий онлайн танишув бизнеси фойдаланувчиларнинг ёлғиз қолиши ва хизматда йиллаб пул сарфлашидан даромад кўрмаслиги керак — компания фақат мижоз ҳақиқий оила қургандагина ҳақ олишга маънан ҳақли.
Хизмат мезони
Анъанавий танишув иловалари (Tinder ва б.)
Liangpei AI инновацион тизими
Молиявий кафолат
Обуна тўлови қайтарилмайди
3 йилда оила қурилмаса — 100% пул қайтарилади
Бир вақтдаги номзодлар
Ўнлаб чексиз профиллар билан ёзишиш
Бир вақтда қатъий фақат битта номзод
Саралаш жараёни
Юзаки фотосуратлар ва қисқа анкета
20 дақиқалик овозли интервью ва 25 та чуқур савол
Асосий мақсад
Фойдаланувчини илова ичида узоқроқ ушлаб туриш
Тезроқ мустаҳкам оила қурдириш ва иловадан чиқариш
Хавфсизлик текшируви
Фейк профиллар хавфи юқори
Ҳақиқий исм, ҳужжат ва бўйдоқлик ҳолати текширилади
«Бизнинг мақсадимиз одамларнинг диққатини чексиз свайплар билан чалғитиш эмас. Танишув хизмати одамлар ёлғиз қолгани учун эмас, балки улар бахт топгани учун ҳақ олиши зарур».
— Зенг Синхун, Liangpei AI асосчиси.
20 дақиқалик сунъий интеллект интервьюси ва қатъий тартиб
Иловада рўйхатдан ўтиш оддий анкета тўлдириш билан чекланмайди. Фойдаланувчи сунъий интеллект билан 20 дақиқалик чуқур овозли интервьюдан ўтади ва 25 га яқин муҳим саволларга жавоб беради. Алгоритм инсоннинг оилавий муҳити, дунёқараши, ҳаёт тарзи, феъл-атвори ва бўлажак умр йўлдошидан нима кутаётганини психологик таҳлил қилиб, мукаммал рақамли профил яратади.
Энг асосий қоида — «бир вақтда фақат битта номзод». Фойдаланувчига бир пайтнинг ўзида бир нечта одам билан ёзишишга рухсат берилмайди. Токи икки томон мулоқотни якунлаб, аниқ бир тўхтамга келмагунча ёки муносабатни тўхтатишга қарор қилмагунча, тизим янги жуфтлик таклиф қилмайди. Бу инсонларнинг эътиборини фақат бир кишига қаратишга ва юзакиликни бартараф этишга ёрдам беради.
Хитойдаги демографик инқирозга қарши технология
Бундай лойиҳанинг пайдо бўлиши бежиз эмас. Сўнгги йилларда Хитойда никоҳ қуриш кўрсаткичлари кескин тушиб кетди, ёшлар орасида эса одатий иловалар келтириб чиқарган «виртуал чарчоқ» кучаймоқда. Liangpei AI сунъий интеллект саралаши ва молиявий кафолат орқали ёшларда оила институтига ишончни қайтаришга уринмоқда.
Тизим қанчалик самарали экани ва бизнес модели ўзини оқлаши 2029 йилга бориб, дастлабки 3 йиллик муддат якунланганда ва пул қайтариш бўйича биринчи даъволар кўриб чиқилганда тўлиқ маълум бўлади.
Сизнингча, «уйланмаса пулни қайтариш» тамойили ва сунъий интеллект инсонларга чинакам севги ва мустаҳкам оила топишда ёрдам бера оладими? Муносабатингизни изоҳларда билдиринг.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…