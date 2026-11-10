«Уйланмасангиз, пулингиз қайтарилади»: Хитойда СИ ёрдамида танишув хизмати очилди

2 дақиқа ўқиш7
«Уйланмасангиз, пулингиз қайтарилади»: Хитойда СИ ёрдамида танишув хизмати очилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хитойда ишга туширилган Лиангпеи AI стартапи фойдаланувчи уч йил ичида оила қурмаса, тўланган 2000 юан миқдоридаги аъзолик бадалини тўлиқ қайтариб бериш кафолатини тақдим этмоқда.
  • Zenг Синхун асос солган ушбу хизмат анъанавий иловалардан фарқли ўлароқ, фойдаланувчиларни узоқ вақт иловада ушлаб туришни эмас, балки уларни тезроқ оила қуришга йўналтиришни мақсад қилган.

Хитойнинг технология бозорида анъанавий танишув иловаларининг бизнес моделини остин-устун қилиб юборган ғайриоддий стартап ишга тушди. Liangpei AI («Яхши жуфтлик») деб номланган ушбу сунъий интеллект лойиҳаси дунё бўйлаб мисли кўрилмаган тамойилни илгари сурмоқда: агар фойдаланувчи хизмат орқали оила қуролмаса, тўлаган барча пули тўлиқ қайтариб берилади («marriage-or-refund»).

3 йиллик кафолат ва «бахтсизликдан пул қилмаслик» фалсафаси

Мазкур хизматдан фойдаланиш учун йиллик аъзолик бадали 2000 юань (тахминан 275–300 АҚШ доллари) этиб белгиланган. Тизим шартига кўра, агар мижоз рўйхатдан ўтган пайтдан бошлаб уч йил давомида турмуш қурмаса ёки уйланмаса, компания барча тўланган бадалларни бир тийинигача қайтаради.

Стартап асосчиси Зенг Синхуннинг таъкидлашича, замонавий онлайн танишув бизнеси фойдаланувчиларнинг ёлғиз қолиши ва хизматда йиллаб пул сарфлашидан даромад кўрмаслиги керак — компания фақат мижоз ҳақиқий оила қургандагина ҳақ олишга маънан ҳақли.

Хизмат мезони

Анъанавий танишув иловалари (Tinder ва б.)

Liangpei AI инновацион тизими

Молиявий кафолат

Обуна тўлови қайтарилмайди

3 йилда оила қурилмаса — 100% пул қайтарилади

Бир вақтдаги номзодлар

Ўнлаб чексиз профиллар билан ёзишиш

Бир вақтда қатъий фақат битта номзод

Саралаш жараёни

Юзаки фотосуратлар ва қисқа анкета

20 дақиқалик овозли интервью ва 25 та чуқур савол

Асосий мақсад

Фойдаланувчини илова ичида узоқроқ ушлаб туриш

Тезроқ мустаҳкам оила қурдириш ва иловадан чиқариш

Хавфсизлик текшируви

Фейк профиллар хавфи юқори

Ҳақиқий исм, ҳужжат ва бўйдоқлик ҳолати текширилади

«Бизнинг мақсадимиз одамларнинг диққатини чексиз свайплар билан чалғитиш эмас. Танишув хизмати одамлар ёлғиз қолгани учун эмас, балки улар бахт топгани учун ҳақ олиши зарур».

Зенг Синхун, Liangpei AI асосчиси.

20 дақиқалик сунъий интеллект интервьюси ва қатъий тартиб

Иловада рўйхатдан ўтиш оддий анкета тўлдириш билан чекланмайди. Фойдаланувчи сунъий интеллект билан 20 дақиқалик чуқур овозли интервьюдан ўтади ва 25 га яқин муҳим саволларга жавоб беради. Алгоритм инсоннинг оилавий муҳити, дунёқараши, ҳаёт тарзи, феъл-атвори ва бўлажак умр йўлдошидан нима кутаётганини психологик таҳлил қилиб, мукаммал рақамли профил яратади.

Энг асосий қоида — «бир вақтда фақат битта номзод». Фойдаланувчига бир пайтнинг ўзида бир нечта одам билан ёзишишга рухсат берилмайди. Токи икки томон мулоқотни якунлаб, аниқ бир тўхтамга келмагунча ёки муносабатни тўхтатишга қарор қилмагунча, тизим янги жуфтлик таклиф қилмайди. Бу инсонларнинг эътиборини фақат бир кишига қаратишга ва юзакиликни бартараф этишга ёрдам беради.

Хитойдаги демографик инқирозга қарши технология

Бундай лойиҳанинг пайдо бўлиши бежиз эмас. Сўнгги йилларда Хитойда никоҳ қуриш кўрсаткичлари кескин тушиб кетди, ёшлар орасида эса одатий иловалар келтириб чиқарган «виртуал чарчоқ» кучаймоқда. Liangpei AI сунъий интеллект саралаши ва молиявий кафолат орқали ёшларда оила институтига ишончни қайтаришга уринмоқда.

Тизим қанчалик самарали экани ва бизнес модели ўзини оқлаши 2029 йилга бориб, дастлабки 3 йиллик муддат якунланганда ва пул қайтариш бўйича биринчи даъволар кўриб чиқилганда тўлиқ маълум бўлади.

Сизнингча, «уйланмаса пулни қайтариш» тамойили ва сунъий интеллект инсонларга чинакам севги ва мустаҳкам оила топишда ёрдам бера оладими? Муносабатингизни изоҳларда билдиринг.

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Техно янгиликлари