Кўз остидаги майда оқ доначалар нима сабабдан пайдо бўлади? Улардан қандай қутулиш мумкин?

1 дақиқа ўқиш33
Кўз остидаги майда оқ доначалар нима сабабдан пайдо бўлади? Улардан қандай қутулиш мумкин?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Кўз остида пайдо бўладиган оқиш ва қаттиқ доначалар милия деб аталиб, улар тери остида кератин тўпланиши натижасида ҳосил бўладиган майда кисталардир.
  • Бу ҳолат қуёш нури таъсири, тери жароҳатлари, айрим косметик воситалар ёки стероидли кремлар сабабли юзага келиши мумкин.
  • Милиялар хавфли эмас ва кўпинча ўз-ўзидан йўқолади, бироқ уларни уй шароитида сиқиш инфексия ва чандиқ қолишига олиб келиши мумкин.

Кўз остида пайдо бўладиган майда, оқиш ва қаттиқ доначалар кўпчиликни безовта қилади. Айримлар уларни ҳуснбузар деб ўйлаб, сиқиб ташлашга уринади. Аслида эса бу доначалар кўпинча милия деб аталадиган, тери остида кератин тўпланиши натижасида ҳосил бўладиган майда кисталардир.

Милиялар одатда 1–2 миллиметр катталикда, оқ ёки сарғиш рангда бўлади. Улар кўпроқ кўз қовоқлари, кўз ости, ёноқ ва пешона атрофида учрайди. Муҳими, милия ҳуснбузар эмас, яллиғланиш билан боғлиқ бўлмаган ва одатда оғриқ келтирмайдиган ҳолат ҳисобланади.

Нега пайдо бўлади?

Тери доимий равишда янгиланиб туради: эски ҳужайралар ажралиб, ўрнига янгилари ҳосил бўлади. Баъзан ўлган тери ҳужайралари тери остида қолиб кетади. Улардаги кератин оқсили тўпланиб, майда оқ кистачаларни ҳосил қилади.

Милия пайдо бўлишига қуйидаги омиллар сабаб бўлиши мумкин:

  • қуёш нури таъсирида терининг шикастланиши;

  • куйиш, тошма ёки бошқа тери жароҳатларидан кейинги тикланиш жараёни;

  • айрим ёғли ва қуюқ косметик воситалардан фойдаланиш;

  • стероидли кремларни узоқ вақт қўллаш.

Бироқ милия ҳар доим ҳам нотўғри парвариш ёки гигиена етишмаслигидан келиб чиқмайди. У соғлом терида ҳам пайдо бўлиши мумкин.

Yangi tug'ilgan chaqaloqning burun qismidagi mayda oq milia toshmalari.

Улардан қандай қутулиш мумкин?

Милиялар одатда хавфли эмас ва айрим ҳолларда ўз-ўзидан йўқолади. Аммо катталарда улар узоқ вақт сақланиб қолиши мумкин. Бундай ҳолатда дерматолог махсус стерил асбоблар ёрдамида уларни олиб ташлаши ёки терининг ҳолатига қараб бошқа муолажаларни тавсия қилиши мумкин.

Энг муҳими, оқ доначаларни уй шароитида игна билан тешиб, сиқишга уринманг. Айниқса, кўз атрофи териси жуда нозик бўлгани учун бундай ҳаракат инфекция, яллиғланиш ва чандиқ пайдо бўлишига олиб келиши мумкин.

Қачон шифокорга мурожаат қилиш керак?

Агар доначалар кўпайиб бораётган, қизараётган, оғриқ ёки қичишиш келтириб чиқараётган бўлса, дерматолог кўригидан ўтиш лозим. Чунки кўз остидаги ҳар қандай оқ донача ҳам милия бўлавермайди.

Шундай экан, улардан қутулишнинг энг тўғри йўли — аввал сабабини аниқлаш ва терига зарар етказмайдиган усулни танлашдир.

Ko'z ostidagi terida ko'plab mayda, oq rangli milium donachalari yaqqol ko'rinib turibdi.
Мақола сизга ёқдими?
Чарос«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Саломатлик янгиликлари