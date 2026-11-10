Кутилмаган қарор: «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррикни истеъфога чиқармоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Манчестер Юнайтед» раҳбарияти жамоанинг қониқарсиз натижалари сабабли бош мураббий Майкл Керрик билан ҳамкорликни тўхтатишга қарор қилди.
- 45 ёшли мутахассиснинг 2028 йил июнигача мўлжалланган шартномаси «Астон Вилла» билан қайд этилган 4:4 ҳисобидаги дурангдан сўнг муддатидан олдин бекор қилинмоқда.
- Жамоа Англия Премер-лигасининг дастлабки 10 турида атиги 8 очко жамғариб, мусобақа жадвалининг қуйи қисмида ва хавфли зонада қолиб кетди.
«Манчестер Юнайтед» раҳбарияти жамоанинг жорий мавсумдаги ҳалокатли натижалари ортидан бош мураббий Майкл Кэррик билан ҳамкорликни тўхтатишга қарор қилди. Британиянинг The Touchline нашри тарқатган шошилинч маълумотларга кўра, клуб директорлар кенгаши 45 ёшли мутахассисни истеъфога чиқариш бўйича якуний тўхтамга келган. Расмий қарор бугун тушдан кейин мураббийга шахсан етказилади ва унинг 2028 йил июнигача бўлган узоқ муддатли шартномаси муддатидан олдин бекор қилинади.
4:4 ҳисобидаги триллер ва сабр косасининг тўлиши
Майкл Кэррикнинг тақдирини «Олд Траффорд»да «Астон Вилла»га қарши кечган драматик тўқнашув ҳал қилди. Голларга бой бўлган баҳс 4:4 ҳисобидаги дуранг билан якунланган бўлса-да, ҳимоядаги парокандалик ва навбатдаги очко йўқотиш клуб раҳбариятининг сабр косасини тўлдирди.
Манчестерликлар Англия Премьер-лигасининг дастлабки 10 турида атиги 8 очко жамғариб, мусобақа жадвалининг қуйи қисмида — Чемпионшипга тушиб кетиш зонасида бормоқда. Бу кўрсаткич клубнинг замонавий тарихидаги энг ёмон стартлардан бири сифатида баҳоланмоқда.
Кўрсаткич / Маълумот
«Манчестер Юнайтед»даги ҳолат
Бош мураббий
Майкл Кэррик (45 ёш)
Шартнома муддати
2028 йил июнигача эди (муддатидан олдин бекор қилинмоқда)
АПЛдаги кўрсаткич
10 та ўйиндан сўнг 8 очко
Жадвалдаги ўрни
Қуйи лигага (Чемпионшипга) тушиб кетиш ҳудуди
Сўнгги учрашув
«Астон Вилла» билан 4:4 дуранг («Олд Траффорд»)
Манба
The Touchline нашри
«10 та турда 8 очко тўплаб, хавфли зонада қолиб кетиш — бундай амбицияли жамоа учун ҳалокат. Клуб директорлар кенгаши вазиятни ўнглаш учун зудлик билан кескин қадам ташлаш зарур деб топди».
Янги мураббий қидируви ва «МЮ» олдидаги оғир синов
Кэррик билан шартноманинг бекор қилиниши клуб ғазнасига катта компенсация харажатларини олиб келиши мумкин, чунки унинг келишуви яна икки мавсумга мўлжалланган эди. Шунга қарамай, клуб мутасаддилари лигада жон сақлаб қолиш ва мавсумнинг қолган қисмини қутқариш учун бошқа чора кўрмади.
Эндиликда манчестерликлар тез фурсат ичида вақтинчалик ёки янги доимий бош мураббий номини эълон қилиши кутилмоқда. Премьер-лигадаги навбатдаги турларгача жамоани руҳий инқироздан олиб чиқиш янги мураббий штаби учун ҳақиқий синов бўлади.
Сизнингча, «МЮ»нинг қуйи ҳудудга тушиб қолишида фақат Кэррик айбдорми ёки муаммо футболчилар ва раҳбариятда ҳам борми? Жамоани қайси мураббий қутқара олади? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…